WEG-Versammlung 2026: Beschlussfallen bei baulichen Veränderungen

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Bauliche Veränderungen gehören inzwischen zu fast jeder Eigentümerversammlung: Wallboxen für Elektroautos, Steckersolargeräte, Dach-Photovoltaik, Klimaanlagen, Aufzüge oder der barrierefreie Umbau von Eingangsbereichen. Mit der WEG-Reform 2020 wurde der rechtliche Rahmen in § 20 WEG komplett neu geordnet. Viele Gemeinschaften arbeiten aber noch mit alten Denkmustern, etwa der früheren Einstimmigkeit bei optischen Änderungen. Das führt zu fehlerhaften Beschlüssen, Anfechtungsklagen und teuren Verzögerungen bei wichtigen Projekten. In diesem Beitrag zeige ich Ihnen praxisnah, was 2026 für bauliche Veränderungen gilt, welche Mehrheiten notwendig sind und wie Sie Ihre Beschlüsse so gestalten, dass sie einer gerichtlichen Kontrolle standhalten.

Rechtslage nach der WEG-Reform: Was gilt 2026 bei baulichen Veränderungen?

Ausgangspunkt ist heute § 20 WEG in der seit dem 1. Dezember 2020 geltenden Fassung. Bauliche Veränderungen sind alle Maßnahmen, die über die ordnungsmäßige Erhaltung des Gemeinschaftseigentums hinausgehen, also echte Verbesserungen, Umgestaltungen oder zusätzliche Einrichtungen. Nach § 20 Abs. 1 WEG können solche Maßnahmen mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen oder einem einzelnen Wohnungseigentümer durch Beschluss gestattet werden. Der frühere Grundsatz, dass jede „benachteiligende" bauliche Veränderung der Zustimmung aller betroffenen Eigentümer bedarf, gilt in dieser Form nicht mehr. Stattdessen zieht das Gesetz in § 20 Abs. 4 WEG klare Grenzen: Bauliche Veränderungen, die die Wohnanlage grundlegend umgestalten oder einen Eigentümer ohne sein Einverständnis gegenüber anderen unbillig benachteiligen, dürfen weder beschlossen noch gestattet werden. Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs baut diesen Rahmen Stück für Stück aus: So hat der BGH im Urteil vom 9. Februar 2024 – V ZR 244/22 etwa herausgearbeitet, dass privilegierte Maßnahmen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 WEG in der Regel als angemessen anzusehen sind. In einer weiteren Entscheidung vom selben Tag – BGH, Urteil vom 9. Februar 2024 – V ZR 33/23 – hat der BGH klargestellt, dass bei der Anfechtung eines Beschlusses, der einem nach § 20 Abs. 2 WEG verlangten Umbau stattgibt, die Frage der Angemessenheit grundsätzlich nicht mehr überprüft wird; maßgeblich ist dann nur noch, ob die Grenzen des § 20 Abs. 4 WEG oder allgemeine Beschlussmängel verletzt sind. Für die Praxis bedeutet das: Die Eigentümerversammlung bewegt sich bei baulichen Veränderungen in einem klaren, aber komplexen rechtlichen Gerüst, in dem die richtige Einordnung der Maßnahme der entscheidende erste Schritt ist.

Typische Maßnahmen: Wallbox, Photovoltaik, Klimaanlage & Co. richtig einordnen

Zu den häufigsten Praxisfällen gehören E-Ladestationen, Photovoltaikanlagen, Klimageräte, Maßnahmen zur Barrierefreiheit und zum Einbruchschutz. Viele dieser Projekte sind inzwischen ausdrücklich in § 20 Abs. 2 WEG privilegiert, etwa der Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen, das Laden elektrisch betriebener Fahrzeuge, der Einbruchschutz, der Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität sowie die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte. Der BGH hat im Urteil vom 9. Februar 2024 – V ZR 244/22 – hervorgehoben, dass bauliche Veränderungen, die einem dieser Zwecke dienen, regelmäßig angemessen sind; Unangemessenheit kommt nur in atypischen Ausnahmefällen in Betracht, etwa bei ganz außergewöhnlichen baulichen Gegebenheiten oder überzogenen Wünschen. Die Einordnung als privilegierte Maßnahme bedeutet aber nicht, dass ohne Beschluss gebaut werden darf: Auch privilegierte Projekte unterliegen dem sogenannten Beschlusszwang, sie müssen also von der Gemeinschaft beschlossen oder einem Eigentümer ausdrücklich gestattet werden. Unabhängig davon, ob es um eine einzelne Wallbox in der Tiefgarage, eine große PV-Anlage auf dem Dach oder die Nachrüstung einer Klimaanlage geht, stellt sich daher immer zuerst die Frage: Handelt es sich um Erhaltungsmaßnahmen nach § 19 WEG oder um bauliche Veränderungen nach § 20 WEG? Nur bei einer korrekten Zuordnung können Sie die richtigen Mehrheiten, Kostenregelungen und Duldungspflichten bestimmen. In Zweifelsfällen lohnt sich eine genaue Prüfung der technischen Unterlagen und der geplanten Eingriffe in Fassade, Dach oder tragende Teile.

Mehrheiten, Zustimmungen und Duldungspflichten: Wer muss in der WEG-Versammlung 2026 wie abstimmen?

Seit der Reform können normale bauliche Veränderungen nach § 20 Abs. 1 WEG grundsätzlich mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Zusätzlich gibt es individuelle Ansprüche einzelner Eigentümer auf bestimmte bauliche Veränderungen, etwa nach § 20 Abs. 2 WEG für privilegierte Maßnahmen oder nach § 20 Abs. 3 WEG, wenn alle von einer über das unvermeidliche Maß hinausgehenden Beeinträchtigung betroffenen Eigentümer einverstanden sind. Die frühere Vorstellung, dass jeder optisch störende oder nachteilige Umbau automatisch der Zustimmung aller betroffenen Eigentümer bedarf, entspricht nicht mehr der gesetzlichen Systematik. Der BGH hat die Rolle der Mehrheitsbeschlüsse deutlich gestärkt und klargestellt, dass über bauliche Veränderungen grundsätzlich per Beschluss zu entscheiden ist und dass sich – anders als früher – ein bauender Eigentümer nicht mehr einfach auf einen „Gestattungsanspruch" ohne Beschluss berufen kann. Für Sie als Eigentümer oder Verwalter bedeutet das: Prüfen Sie bei jedem Vorhaben, ob es sich um eine bloß mehrheitsfähige Verbesserung, um eine privilegierte Maßnahme mit Anspruchscharakter oder um eine individuelle Gestattung nach § 20 Abs. 3 WEG handelt. Je nach Einordnung ergeben sich unterschiedliche Beteiligungs- und Duldungspflichten der übrigen Eigentümer. Klar ist aber: Wird ein wirksamer Beschluss gefasst, müssen sich auch die ablehnenden Eigentümer daran halten, solange der Beschluss nicht erfolgreich angefochten oder für nichtig erklärt wurde.

Formelle Beschlussfallen: Einladung, Tagesordnung und Beschlusstext rechtssicher gestalten

Viele Beschlüsse zu baulichen Veränderungen scheitern nicht an der Sache, sondern an Formfehlern. Nach § 23 Abs. 2 WEG muss der Beschlussgegenstand in der Einladung klar bezeichnet werden. Das bedeutet: Es reicht nicht, allgemein „Beschlussfassung zu baulichen Maßnahmen im Bereich Tiefgarage" aufzuführen, wenn tatsächlich die Installation von 20 Wallboxen mit umfangreichen Leitungsführungen und Kostenverteilungen geplant ist. Der konkrete Inhalt der Maßnahme, die betroffenen Gebäudeteile und die vorgesehenen Kostenfolgen sollten bereits in der Einladung und Anlageunterlagen erkennbar sein, damit sich die Eigentümer vorbereiten können. Ebenso wichtig ist ein hinreichend bestimmter Beschlusstext: Das Gericht muss später eindeutig feststellen können, was genau beschlossen wurde. Unbestimmte Formulierungen wie „der Verwalter wird ermächtigt, im Rahmen eines Angebots die Dachsanierung und etwaige energetische Verbesserungen durchführen zu lassen" sind hochgradig anfechtungsgefährdet. Für rechtssichere Beschlüsse sollten Ort, Umfang, technische Eckdaten, voraussichtliche Kosten, Kostenträger und gegebenenfalls Rückbau- und Instandhaltungspflichten möglichst präzise festgehalten werden. Fehlende oder unzureichende Unterlagen – etwa keine Pläne, keine Angebote oder keine statischen Gutachten – erhöhen das Risiko, dass ein Gericht den Beschluss wegen Verstoßes gegen ordnungsmäßige Verwaltung aufhebt. Investieren Sie daher ausreichend Zeit in die Vorbereitung von Einladung und Beschlussentwürfen.

Inhaltliche Beschlussfallen: Kostenverteilung, spätere Nutzung und Rückbaupflichten

Neben der formellen Seite sind inhaltliche Fehler bei der Kosten- und Nutzungsregelung besonders häufige Anfechtungsgründe. Die §§ 20 und 21 WEG geben hier einen differenzierten Rahmen vor: Wird einem Eigentümer eine bauliche Veränderung gestattet oder wird eine privilegierte Maßnahme auf sein Verlangen durchgeführt, trägt nach § 21 Abs. 1 WEG grundsätzlich dieser Eigentümer die Kosten, und nur ihm stehen die Nutzungen zu, soweit ein ausschließlicher Gebrauch möglich ist. Bei gemeinschaftlichen Verbesserungen können die Eigentümer unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 WEG eine vom Miteigentumsanteil abweichende Kostenverteilung beschließen, wenn etwa eine besonders teure energetische Sanierung sich innerhalb angemessener Zeit amortisiert. Ein häufiger Fehler besteht darin, einzelnen Eigentümern Kosten aufzuerlegen, obwohl diese von der Maßnahme kaum oder gar nicht profitieren und die Tatbestände für eine abweichende Kostenverteilung nicht erfüllt sind. Ein weiterer Konfliktpunkt sind spätere Nutzungsrechte: Wenn beispielsweise eine Dachfläche zunächst nur von einem Eigentümer für eine PV-Anlage genutzt wird, aber zukünftig auch anderen zur Verfügung stehen soll, muss dies klar geregelt werden. Unsaubere Formulierungen führen zu Streit über Mitbenutzung, Ausgleichszahlungen und Erweiterungsmöglichkeiten. Schließlich sollten Rückbau- und Instandhaltungspflichten für individuelle Anlagen – etwa Klimageräte, Markisen oder Steckersolargeräte – explizit und rechtssicher beschlossen werden. Unklare oder einseitig belastende Regelungen zu Wartung, Reparatur und Haftung bergen ein hohes Risiko, später gerichtlich kassiert zu werden.

Praxisleitfaden für Verwalter und Eigentümer: So laufen Beschlüsse zu baulichen Veränderungen reibungslos

In der Praxis hat sich ein strukturiertes Vorgehen bewährt, um Projekte ohne unnötige Reibungsverluste durch die Versammlung zu bringen. Zunächst sollten Antragsteller und Verwalter die geplante Maßnahme rechtlich einordnen: Handelt es sich um Erhaltung (§ 19 WEG) oder um eine bauliche Veränderung (§ 20 WEG), und ist sie eventuell privilegiert nach § 20 Abs. 2 WEG? Anschließend sind technische Unterlagen, Skizzen, Angebote und gegebenenfalls fachliche Gutachten einzuholen, damit die Eigentümer eine fundierte Entscheidungsgrundlage haben. Auf dieser Basis lassen sich klare Beschlussentwürfe formulieren, die Umfang, Kosten, Kostenverteilung, Nutzungsrechte, Duldungspflichten, Rückbau und Instandhaltung transparent regeln. Während der Versammlung sollten Einwände ernst genommen und – soweit rechtlich vertretbar – durch ergänzende oder klarstellende Formulierungen aufgegriffen werden. Ein sorgfältig geführtes Protokoll, das die gefassten Beschlüsse vollständig und wortgetreu wiedergibt, hilft, spätere Streitpunkte zu vermeiden. Die aktuelle BGH-Rechtsprechung, insbesondere die Entscheidungen vom 9. Februar 2024 zur Angemessenheit privilegierter Maßnahmen und zum Prüfungsmaßstab von Anfechtungsklagen, zeigt, dass Gerichte auf eine nachvollziehbare Abwägung und eine saubere Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben achten. Wer diese Punkte bereits im Vorfeld berücksichtigt, reduziert das Risiko erfolgreicher Anfechtungsklagen erheblich.

Anfechtung, Nichtigkeit und gerichtliche Kontrolle: Was passiert bei fehlerhaften Beschlüssen?

Nicht jeder Fehler in einem Beschluss zu baulichen Veränderungen führt sofort zur Nichtigkeit. Das WEG unterscheidet zwischen anfechtbaren und nichtigen Beschlüssen. Nach § 23 Abs. 4 WEG ist ein Beschluss nur dann nichtig, wenn er gegen eine Rechtsvorschrift verstößt, auf deren Einhaltung nicht wirksam verzichtet werden kann, etwa bei krassen Verstößen gegen zwingendes Gesetzesrecht oder bei fehlender Beschlusskompetenz. In allen anderen Fällen ist ein Beschluss zunächst wirksam und bleibt es auch, solange er nicht durch rechtskräftiges Urteil im Rahmen einer Anfechtungsklage nach § 44 WEG für ungültig erklärt wird. Die Anfechtungsklage muss nach § 45 WEG innerhalb eines Monats ab Beschlussfassung erhoben und innerhalb von zwei Monaten begründet werden. Typische Anfechtungsgründe sind formelle Mängel bei Einladung und Tagesordnung, eine unzureichende Informationsgrundlage der Eigentümer, unbestimmte oder widersprüchliche Beschlusstexte sowie inhaltliche Verstöße gegen ordnungsmäßige Verwaltung, etwa eine unbillige Benachteiligung einzelner Eigentümer im Sinne von § 20 Abs. 4 WEG. Nach der neueren Rechtsprechung, unter anderem BGH, Urteil vom 9. Februar 2024 – V ZR 33/23, prüft das Gericht bei der Anfechtung eines Beschlusses, der einem Verlangen nach § 20 Abs. 2 WEG entspricht, nur noch begrenzt die Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere die Angemessenheit. Im Vordergrund steht dann die Frage, ob die Maßnahme die Grenzen des § 20 Abs. 4 WEG überschreitet oder sonstige allgemeine Beschlussmängel vorliegen. Für alle Beteiligten heißt das: Wer mit einem Beschluss nicht einverstanden ist, muss innerhalb der Fristen aktiv werden; wer Beschlüsse vorbereitet, sollte diese typischen Angriffspunkte im Blick haben.

Fazit 2026: Handlungsempfehlungen und wann anwaltliche Begleitung sinnvoll ist

Bauliche Veränderungen bleiben auch 2026 eines der konfliktträchtigsten Themen in Wohnungseigentümergemeinschaften. Die WEG-Reform hat vieles vereinfacht, etwa durch die Möglichkeit, mit einfacher Mehrheit zu beschließen und durch die Privilegierung bestimmter Maßnahmen in § 20 Abs. 2 WEG. Gleichzeitig sind neue Fragen entstanden: Wie weit reicht die Angemessenheit, wann liegt eine unbillige Benachteiligung im Sinne von § 20 Abs. 4 WEG vor, und wie müssen Kosten und Nutzungen nach § 21 WEG fair verteilt werden? Meine Erfahrung zeigt: Je komplexer die Maßnahme, desto wichtiger sind eine saubere rechtliche Einordnung, klare Beschlussformulierungen und eine transparente Information der Eigentümer. Ich empfehle, bei größeren Vorhaben – etwa umfangreichen energetischen Sanierungen, Aufzügen, großen PV-Anlagen oder umfangreichen Umgestaltungen des Erscheinungsbildes – frühzeitig anwaltlichen Rat einzuholen. Gerne unterstütze ich Sie bei der Vorbereitung Ihrer Eigentümerversammlung, der Ausarbeitung rechtssicherer Beschlussvorlagen oder – falls bereits ein Streit entstanden ist – bei der Prüfung von Anfechtungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. So lassen sich kostspielige Fehler vermeiden und bauliche Projekte im Interesse der gesamten Gemeinschaft zügig und rechtssicher umsetzen.

Falls sich bei Ihnen weitere Fragen durch diesen Artikel ergeben haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über Ihre Rückfrage.

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