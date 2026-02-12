Arbeitnehmerrechte bei Insolvenz des Arbeitgebers: Kündigungsschutz und Insolvenzgeld im Überblick

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Einleitung

Die Insolvenz des Arbeitgebers ist für Beschäftigte eine existenzielle Bedrohung. Viele Arbeitnehmer fragen sich: Was passiert mit meinem Arbeitsplatz und meinem Lohn? Gerade der Kündigungsschutz und das Thema Insolvenzgeld sind in dieser Situation von zentraler Bedeutung. Im Folgenden wird erklärt, welche Rechte Arbeitnehmer in der Insolvenz des Arbeitgebers nach deutschem Recht haben.

A. Kündigungsschutz im Insolvenzverfahren

I. Kündigungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters

Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens kann der Insolvenzverwalter Beschäftigungsverhältnisse kündigen – allerdings nicht uneingeschränkt:

Besonderheiten der Kündigung in der Insolvenz Gemäß § 113 InsO (Insolvenzordnung) gilt eine verkürzte Kündigungsfrist: Sie beträgt maximal drei Monate zum Monatsende, unabhängig von längeren arbeitsvertraglichen, tariflichen oder gesetzlichen Fristen.

Die Kündigung (§ 113 InsO) kann sowohl während des vorläufigen als auch nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausgesprochen werden. Kündigungsschutz bleibt bestehen Der allgemeine und besondere Kündigungsschutz (z. B. nach dem Kündigungsschutzgesetz oder für Schwangere, Betriebsräte, Schwerbehinderte) bleibt grundsätzlich bestehen.

Kündigungen müssen nach wie vor sozial gerechtfertigt sein – betriebsbedingte Kündigungen sind aufgrund der wirtschaftlichen Lage allerdings häufig begründbar.

Auch bei Sonderkündigungsschutz muss der Insolvenzverwalter, wie der reguläre Arbeitgeber, die gesetzlichen oder behördlichen Zustimmungen einholen (z. B. Integrationsamt, Betriebsrat). Wichtiger Hinweis: Klagefrist beachten!

Wer eine Kündigung im Insolvenzverfahren erhalten hat, muss unbedingt die dreiwöchige Klagefrist nach § 4 KSchG beachten. Nur wenn innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung beim zuständigen Arbeitsgericht Kündigungsschutzklage erhoben wird, kann die Wirksamkeit der Kündigung überprüft werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Kündigung grundsätzlich als wirksam, auch wenn sie eigentlich unrechtmäßig wäre.

B. Insolvenzgeld – Absicherung bei ausstehendem Lohn

I. Anspruchsvoraussetzungen

Insolvenzgeld (§§ 165 ff. SGB III) steht Arbeitnehmern zu, wenn der Arbeitgeber zahlungsunfähig ist oder das Insolvenzverfahren eröffnet wird,

Lohnforderungen aus den letzten drei Monaten des Arbeitsverhältnisses vor der Insolvenz bestehen. Umfang des Insolvenzgelds Das Insolvenzgeld deckt Bruttoarbeitsentgelte ab, einschließlich regelmäßig gezahlter Zuschläge, Überstunden und Urlaubsabgeltung.

II. Beantragung und Auszahlung

Ein Antrag auf Insolvenzgeld ist bei der Agentur für Arbeit zu stellen – spätestens zwei Monate nach dem Eintritt des Insolvenzereignisses.

Die Agentur für Arbeit prüft die Voraussetzungen und zahlt rückständige Löhne direkt an den Arbeitnehmer aus.

C. Praxistipps für Arbeitnehmer

Schnell handeln: Bei Lohnrückständen den Arbeitgeber auf Insolvenzgefahr ansprechen und Fristen beachten.

Unterlagen sichern: Lohnabrechnungen, Arbeitsvertrag und sonstige Nachweise sammeln.

Rechtzeitig Insolvenzgeld beantragen und ggf. Unterstützung bei der Antragsstellung suchen.

Kündigung prüfen lassen: Unbedingt die dreiwöchige Frist für die Kündigungsschutzklage wahren! Fachanwalt für Arbeitsrecht oder Insolvenzrecht zur Prüfung einer Kündigung einbeziehen.

Fazit

Die Insolvenz des Arbeitgebers bedeutet nicht automatisch das Ende aller Arbeitnehmerrechte. Der Kündigungsschutz gilt weiter, auch wenn verkürzte Fristen Anwendung finden. Das Insolvenzgeld bietet eine wichtige finanzielle Absicherung. Bei einer Kündigung ist die zügige Reaktion entscheidend, insbesondere die Einhaltung der Klagefrist. Für Betroffene empfiehlt es sich, frühzeitig fachlichen Rat einzuholen, um Rechte zu wahren und Verluste zu minimieren.

Tipp: Sie benötigen Unterstützung bei einer Kündigung im Insolvenzverfahren oder bei der Durchsetzung Ihrer Lohnansprüche? Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie kompetent und setzen Ihre Rechte durch.



Rechtsanwalt

Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht



Mauerstr. 36

72764 Reutlingen

Tel.: 07121 128221

Fax: 07121 128223



info@anwalt-vogt.de



www.anwalt-vogt.de

www.schuldnerberatung-schwaben.de Michael VogtRechtsanwaltFachanwalt für Insolvenz- und SanierungsrechtMauerstr. 3672764 ReutlingenTel.: 07121 128221Fax: 07121 128223