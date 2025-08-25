Polnisches Erbrecht – Anwendbarkeit und Grundlagen

Das Erbrecht in Polen ist in seinen Grundsätzen mit dem deutschen Erbrecht vergleichbar. Im Hinblick auf die Anwendbarkeit des deutschen beziehungsweise polnischen Erbrechts sind die Rechtsvorschriften inzwischen einheitlich.

Anwendbarkeit des polnischen Erbrechts

Aus der ebenfalls in Polen geltenden EU-Erbrechtsverordnung ergibt sich, dass polnisches Erbrecht anwendbar ist, wenn der Erblasser/ die Erblasserin , also der/die Verstorbene (im Folgenden nur Erblasser) seinen sogenannten gewöhnlichen Aufenthalt in Polen hatte.

Das bedeutet, dass polnisches Erbrecht anwendbar ist und auch polnische Gerichte für die Feststellung des Erbrechts zuständig sind, wenn der Erblasser zum Todeszeitpunkt ausschließlich beziehungsweise hauptsächlich in Polen wohnte und dort seinen wirtschaftlichen und sozialen Lebensmittelpunkt hatte.

Gründe für ein bestehendes Erbrecht

Ein Erbrecht in Polen kann sich aufgrund Verwandtschaftsverhältnis und/oder aufgrund Testament ergeben.

Auch in Polen gilt, dass Kinder nach ihren Eltern erben und eventuell andersherum. Bei kinderlosen Erblassern erbt die Seitenlinie, d.h. Geschwister, Neffen/Nichten, Cousins/Cousinen etc. Sind Eltern vorverstorben, erbt man ebenso wie hier auch nach Großeltern.

Auch in Polen sind eigenhändige oder notarielle Testamente wirksam, es gibt weiter eine Vorschrift, die unter bestimmten Voraussetzungen ein mündliches Nottestament vor Zeugen als wirksam zulässt.

Erbanteile

Im Hinblick auf die Erbanteile gibt es ebenfalls dem deutschen Erbrecht vergleichbare Regelungen, so zum Beispiel, dass Kinder im Wege der gesetzlichen Erbfolge nach ihren Elternteilen zu gleichen Teilen erben.

Ehegatten erben neben den Kindern im Fall des Fehlens eines anderweitigen Testaments grundsätzlich zu ¼ , wobei zu berücksichtigen ist, dass in einer Ehe ohne Ehevertrag dem Ehegatten ohnehin die Hälfte des Vermögens des Erblassers gehört, so dass verbleibenden Kinder neben dem überlebenden Ehegatten eventuell nur 3/8 des Vermögens des Erblassers zusteht.

Es gilt ähnlich wie in Deutschland: je größer die Anzahl der Miterben, umso geringer der eigene Erbanteil und umso langwieriger das Verfahren um die Feststellung und Auseinandersetzung des Erbrechts.

Verfahren zur Erbfeststellung vor einem polnischen Gericht

Um ein Erbe in Polen anzutreten, benötigt man eine gerichtliche oder eine notarielle Feststellung des Erbrechts, vergleichbar dem deutschen Erbschein.

Für einen Antrag auf Erbscheinserteilung vor Gericht bedarf es keiner persönlichen Vorsprache bei Gericht, es genügt ein schriftlicher Antrag, in dem zahlreiche Angaben zu tätigen sind, vor allem muss die Sterbeurkunde vorgelegt werden sowie der Familienstand des Erblassers zum Todeszeitpunkt sowie der eigene Familienstand, ferner müssen die Abstammungsnachweise/ und gegebenenfalls das gerichtlich eröffnete Testament im Original eingereicht werden.

Es müssen Angaben zu etwaigen in Betracht kommenden Miterben getätigt werden sowie Angaben dazu, ob in der Erbmasse eine Immobilie vorhanden ist. Grundsätzlich entscheidet das Gericht erst nach mündlicher Anhörung aller Beteiligten, die in den meisten polnischen Gerichten inzwischen auch auf Antrag online erfolgen kann. Erscheint ein Beteiligter nicht zur Anhörung, kann auch ohne dessen Anwesenheit entschieden werden.

Das gerichtliche Erbfeststellungsverfahren dauert in der Regel mindestens mehrere Monate.

Verfahren zur Erbfeststellung vor einem polnischen Notar

In einfach gelagerten Fällen, zum Beispiel wenn es nur einen gesetzlichen Erben gibt oder wenn alle Miterben sich über das Erbe dem Grunde und der Höhe nach einig sind, kann auch ein polnischer Notar das Erbrecht wirksam und rechtsgültig feststellen.

Hierfür werden dieselben Unterlagen erforderlich sein, wie bei Gericht. Es ist aber erforderlich, dass sämtliche Miterben beim Notar erscheinen und das Erbrecht und die Erbquoten einheitlich bestätigen.

Pflichtteilsansprüche

Wird ein gesetzlicher Miterbe, z.B. ein Kind oder ein Elternteil des Erblassers durch ein Testament von der Erbfolge ausgeschlossen oder enterbt, kann dieser Person ein Pflichtteilsrecht zustehen, das wie auch in Deutschland den Wert des hälftigen gesetzlichen Erbteils umfasst. In Polen ist es jedoch einfacher, per Testament einen Angehörigen aus dem Pflichtteil zu „enterben". Hierfür genügt es beispielsweise wenn der Erblasser vorträgt, dass dieser Miterbe sich nicht um sein Wohlergehen zu Lebzeiten gekümmert hat, zum Beispiel einem kranken oder schwachen Erblasser nicht bei der Alltagsbewältigung geholfen hat.

Eine solche Klausel kann, wenn Beweise für das Gegenteil vorliegen, jedoch gerichtlich angefochten werden.

Bei Fragen rund um Erbantritte oder Pflichtteilsansprüche in Polen steht die Verfasserin dieses Artikels gern sowohl in polnischer oder in deutscher Sprache zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gern.