Abmahnung wegen Google Fonts – Warum Sie betroffen sind und was Sie dagegen tun können

Die Abmahnwelle wegen Google Fonts rollt weiter

Wie bereits viele Kolleginnen und Kollegen sowie die Medien berichtet haben, sind Abmahnungen im Zusammenhang mit Google Fonts seit einigen Wochen in aller Munde. Auch unsere Kanzlei erreichen mittlerweile täglich entsprechende Anfragen wegen behaupteter Persönlichkeitsrechtsverletzung aus dem Datenschutzrecht (DSGVO) wegen dem Einsatz von Google Fonts auf der Webseite.

Die uns vorliegenden Abmahnungen werden überwiegend von der Kanzlei Kilian Lenard aus Berlin im Namen des Martin Ismail (IG Datenschutz) aus Hannover sowie von der Kanzlei Raag aus Meerbusch im Namen der Frau Wang Yu (Adresse in den Abmahnungen nicht angegeben) ausgesprochenen. Im Falle der Wang Yu war längere Zeit unbekannt, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, da die Kanzlei häufiger zwischen einem Herrn und einer Frau Wang Yu wechselte. Das Geheimnis wurde mittlerweile gelüftet.

In diesem Ratgeber werden wir Ihnen erklären, was Google Fonts sind, ob eine Datenschutzrechtsverletzung gegeben ist und was Sie dagegen tun können.

Was sind Google Fonts?

Unter Google Fonts ist ein interaktives Verzeichnis mit einer Vielzahl von Schriftarten zu verstehen, welches von Google frei und kommerziell nutzbar zur Verfügung gestellt wird. Google bietet dabei die Möglichkeit an, verschiedene Schriftarten auf der eigenen Website zu nutzen, ohne diese zuvor auf dem eigenen Server hochladen zu müssen. Hierbei werden diese Schriftarten automatisch von den Google Servern geladen, sofern diese sich nicht auf dem eigenen Server befinden. Und genau hierin liegt das Problem.

Sind die Abmahnungen berechtigt?

Um an das bereits erwähnte Problem anzuknüpfen, werden die Google Fonts (also die genutzten Schriftarten) bei den meisten Websites über den Google Server geladen. Dies führt jedoch dazu, dass die IP-Adresse des jeweiligen Website-Besuchers an den Google-Server in den USA weitergeleitet wird. Anhand der IP-Adresse wird es Google ermöglicht, den Standort des Website-Besuchers zu bestimmen, weshalb hier von personenbezogenen Daten die Rede ist (BGH, Urteil vom 16. Mai 2017 – VI ZR 135/13).

Anfang dieses Jahres (2022) hat das Landgericht München I (LG München I, Endurteil v. 20.01.2022 – 3 O 17493/20) entschieden, dass die Weiterleitung der IP-Adresse an den Google Server ohne Zustimmung des Website-Besuchers eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts darstellt. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Nach der eben genannten Entscheidung des LG München I ist davon auszugehen, dass die Nutzung von Google Fonts (remote) ohne Zustimmung des Website-Besuchers gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt. Insoweit sind die Abmahnungen zumindest auf den ersten Blick zunächst nicht offensichtlich unberechtigt.