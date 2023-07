Als Hotel oder Inhaber einer Ferienwohnung eine oder mehrere schlechte Google-Bewertungen erhalten? Das ist zu tun!

Hotels und Ferienwohnungsinhaber brauchen sich schlechte Google-Bewertungen nicht gefallen zu lassen

Besonders im Bereich Hotels und Ferienwohnungen wird sowohl von den Unternehmen als auch von den Verbrauchern ein besonderes Augenmerk auf die Google Bewertungen (also die Bewertungen bzw. „Sterne" im Google Unternehmensprofil bzw. bei Google Maps) gelegt.

Oft entscheiden die 0,1 Sterne beim Google-Bewertungsdurschnitt hinter dem Komma, ob ein Interessent das Hotel / die Ferienwohnung bucht oder nicht.

Hotels und Inhaber von Ferienwohnungen können sich gegen negative Google Bewertungen wehren!

Von negativen Google Bewertungen betroffenen Hotels bzw. Inhaber von Ferienwohnungen stehen oft vor dem Problem, dass Sie den betreffenden Bewerter nicht identifizieren können, weil sich der Bewerter nicht mit Klarnamen zu erkennen gibt, sondern einen anonymen Fantasienamen verwendet. Dies ist nicht fair, da das von der Bewertung betroffene Unternehmen oft nicht erkennen kann, wer eigentlich der Bewerter ist und nicht die Möglichkeit hat, den Bewerter zu kontaktieren, um gegebenenfalls Abhilfe zu schaffen. In vielen Fällen handelt es sich nicht mal um echte Gäste, sondern um andere Personen, wie Mitbewerber, ehemalige Mitbewerber oder auch „Spaßbewerter".

Aber auch in vielen anderen Fällen lassen sich negative Hotelbewertungen löschen (z.B. bei Verstoß gegen den Datenschutz, Bewertungen durch ehemalige Mitarbeiter, unwahre Tatsachenbehauptungen und noch vieles mehr).

Die gute Nachricht: Derartige unberechtigte Negativbewertungen sind oftm löschbar.

Wir helfen auch Ihnen dabei, Ihre negativen Google Bewertungen löschen zu lassen!

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Löschung unberechtigter negativer Google Bewertungen kennen im Bereich von Hotels und Ferienwohnungen/Ferienhäusern kennen wir alle Argumentationen, um eine sehr hohe Erfolgsquote im Bereich von 90 % bei der Löschung von unberechtigten Google Bewertungen zu erreichen.

Rufen Sie uns gerne für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und schildern Sie uns in Ruhe Ihren Fall, damit wir gemeinsam besprechen können, ob wir auch in Ihrem Fall negative Google Bewertungen erfolgreich löschen lassen können.

Die Kanzlei Dr. Newerla freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon (0471/4839988-0), E-Mail (info@drnewerla.de).

Wir bieten die Einreichung von Löschanträgen bei Google zum günstigen Festpreis an (im Paket ab 48.- € zzgl. 19 % MwSt. je beanstandeter negativer / unberechtigter Google Bewertung/Rezension).

Haben Sie als Hotel oder Inhaber einer Ferienwohnung eine unberechtigte Negativbewertung auf Google erhalten und möchten diese dringend löschen lassen?

Besuchen Sie gerne unsere Internetseite rund um das Thema Google Bewertungen löschen lassen:

www.bewertungsbeseitiger.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

