April 2026: GoLocal Bewertung löschen lassen – rechtliche Möglichkeiten bei negativen Bewertungen

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Tipps und anwaltliche Ratschläge bei negativen GoLocal-Bewertungen

Auch im April 2026 sehen sich viele Unternehmen weiterhin mit kritischen oder offensichtlich unberechtigten Bewertungen auf der Plattform GoLocal konfrontiert. In unserer Beratungspraxis zeigt sich regelmäßig, dass einzelne schlechte Bewertungen erhebliche Auswirkungen auf Reputation, Neukundengewinnung und Umsatz haben können.

Die zentrale Frage lautet daher häufig: Lässt sich eine GoLocal Bewertung löschen – und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

Die Antwort lautet: In vielen Fällen ja, allerdings nur bei Vorliegen bestimmter rechtlicher oder plattformrechtlicher Verstöße.

Bedeutung von GoLocal Bewertungen für Unternehmen

GoLocal dient Nutzern als Informationsquelle für lokale Dienstleistungen und Unternehmen. Bewertungen beeinflussen dort maßgeblich die Außendarstellung eines Unternehmens.

Für Unternehmen bedeutet das:

Bewertungen prägen den ersten Eindruck potenzieller Kunden

einzelne negative Einträge können das Gesamtbild verzerren

Vertrauen kann bereits durch wenige Sterne sinken

Kauf- oder Kontaktentscheidungen werden unmittelbar beeinflusst

Besonders problematisch sind dabei Bewertungen ohne nachvollziehbaren Bezug zur tatsächlichen Leistung.

Wann eine GoLocal Bewertung gelöscht werden kann

Eine Entfernung einer Bewertung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn diese:

nicht auf einem tatsächlichen Kundenkontakt beruht

falsche Tatsachen enthält

beleidigende oder rufschädigende Inhalte aufweist

offensichtlich manipulativ oder wettbewerbsgetrieben ist

gegen die Nutzungsregeln der Plattform verstößt

Gerade im Bereich anonymer oder nicht überprüfbarer Bewertungen bestehen häufig gute rechtliche Ansatzpunkte für eine Löschung.

Plattformregeln von GoLocal im Überblick:

Die Nutzungsregeln bzw. Netiquette von GoLocal untersagen insbesondere:

Beleidigungen, Diskriminierungen oder Schmähkritik

unwahre oder irreführende Tatsachenbehauptungen

Bewertungen ohne Bezug zur tatsächlichen Leistung

Veröffentlichung personenbezogener Daten Dritter

Inhalte mit strafbarem oder rechtswidrigem Charakter

Verstöße gegen diese Vorgaben sind häufig Grundlage für ein erfolgreiches Löschungsverlangen.

Rechtliche Grenzen von Bewertungen

Neben den Plattformregeln spielt das allgemeine Zivilrecht eine zentrale Rolle.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshof ist insbesondere entscheidend, ob der Bewertende überhaupt eine tatsächliche geschäftliche Erfahrung gemacht hat. Fehlt ein solcher Kundenkontakt, kann die Bewertung rechtswidrig sein.

Auch Gerichte wie das Oberlandesgericht Köln haben klargestellt, dass bereits scheinbar neutrale Bewertungen (z. B. reine Sternebewertungen ohne Text) unzulässig sein können, wenn sie keinen realen Bezug aufweisen.

Diese Grundsätze gelten nicht nur für Google, sondern lassen sich auch auf GoLocal übertragen.

Typische Fälle aus unserer Praxis

In der anwaltlichen Praxis treten insbesondere folgende Konstellationen häufig auf:

Bewertungen von Personen ohne nachweisbaren Kundenkontakt

falsche oder übertriebene Tatsachenbehauptungen

Bewertungen von (Ex-)Mitarbeitern oder Wettbewerbern

gezielte Rufschädigung durch mehrere Einträge

In vielen dieser Fälle bestehen realistische Chancen, die Bewertung vollständig entfernen zu lassen.

Warum eine eigenständige Löschung oft scheitert

Viele Unternehmen versuchen zunächst selbst, eine GoLocal Bewertung entfernen zu lassen. Dies führt jedoch häufig nicht zum Erfolg.

Die Gründe sind meist:

unzureichend begründete Meldungen

fehlende rechtliche Argumentation

formale Anforderungen werden nicht erfüllt

Vorgehen zur erfolgreichen Löschung einer GoLocal Bewertung

Entscheidend ist eine strukturierte rechtliche Vorgehensweise:

Prüfung, ob ein echter Kundenkontakt vorliegt

Analyse der Bewertung auf Tatsachen oder Meinungsäußerung

rechtliche Einordnung nach aktueller Rechtsprechung

professionelle Kommunikation mit der Plattform

Je nach Fallkonstellation kann die Bewertung vollständig entfernt oder zumindest rechtlich angegriffen werden.

Kostenlose Ersteinschätzung mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Nutzen Sie bequem und absolut unverbindlich die Möglichkeit für ein kostenloses Erstgespräch (0471/483 99 88 – 0) und schildern Sie uns in Ruhe Ihren Fall, damit wir gemeinsam besprechen können, ob wir auch in Ihrem Fall negative Golocal-Bewertungen erfolgreich löschen lassen können.

Die Kanzlei Dr. Newerla freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon (0471/4839988-0), E-Mail (info@drnewerla.de) oder die Nachrichtenfunktion hier auf anwalt.de.

Wir bieten die Einreichung von Löschanträgen bei GoLocal zu günstigen Festpreisen an (Fragen Sie nach unseren Mengenrabatten ! ).

FAQ – GoLocal Bewertung löschen

Kann jede negative GoLocal Bewertung entfernt werden?



Nein. Nur unzulässige oder rechtswidrige Bewertungen können gelöscht werden.

Welche Bewertungen sind besonders angreifbar?



Insbesondere Bewertungen ohne Kundenkontakt, Fake-Bewertungen oder falsche Tatsachenbehauptungen.

Wie lange dauert eine Löschung?



Das hängt vom Einzelfall ab und kann wenige Tage bis mehrere Wochen dauern.

Sollte man auf Bewertungen reagieren?



Eine vorschnelle Antwort kann rechtliche Nachteile haben und sollte gut überlegt sein.

Was kostet die Löschung einer Bewertung?



Die Kosten richten sich nach Aufwand und Fallkonstellation; häufig sind Festpreise möglich.

Übernimmt eine Rechtsschutzversicherung die Kosten?



In vielen Fällen kann eine Firmenrechtsschutzversicherung eintrittspflichtig sein.

Kann eine Bewertung nachträglich wieder auftauchen?



Ja, in Einzelfällen kann eine erneut eingestellte Bewertung wieder rechtlich überprüft werden.

Fazit

Negative Bewertungen auf GoLocal sind nicht zwingend hinzunehmen. Viele Einträge lassen sich rechtlich angreifen und löschen, insbesondere wenn sie auf fehlenden Tatsachen beruhen oder gegen Plattformregeln verstoßen.

Entscheidend ist eine frühzeitige und fundierte rechtliche Prüfung, um den eigenen Online-Ruf wirksam zu schützen.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.drnewerla.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0