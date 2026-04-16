April 2026: Negative Google Bewertungen löschen lassen 1-, 2- und 3-Sterne Rezension – rechtliche Möglichkeit

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Auch unberechtigte 2- und 3-Sterne-Bewertungen lassen sich löschen, wir zeigen wie:

Im April 2026 (Stand: 16.04.2026) berichten weiterhin zahlreiche Unternehmen über negative Einträge im eigenen Google-Unternehmensprofil. Dabei geht es längst nicht mehr nur um klassische 1-Sterne-Bewertungen, sondern zunehmend auch um 2-Sterne- und 3-Sterne-Rezensionen, die ohne erklärenden Text oder ohne nachvollziehbaren Kundenkontakt abgegeben werden.

Was auf den ersten Blick moderat wirkt, kann in der Praxis erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Die gute Nachricht: Viele dieser Bewertungen sind rechtlich überprüfbar und häufig löschbar.

Warum selbst 3-Sterne Google Bewertungen problematisch sein können

Google Bewertungen haben sich zu einem zentralen Faktor für die digitale Reputation entwickelt. Sie beeinflussen:

Kaufentscheidungen potenzieller Kunden

Vertrauen in Unternehmen und Dienstleistungen

Sichtbarkeit in Google Maps und der lokalen Suche

den Gesamteindruck im „ersten Kontakt" online

Während 1-Sterne Bewertungen offensichtlich negativ wirken, werden 2- und 3-Sterne Bewertungen häufig unterschätzt. Besonders kritisch sind sie, wenn:

kein Text oder keine Begründung enthalten ist

kein tatsächlicher Kundenkontakt besteht

die Bewertung anonym oder unter Pseudonym erfolgt

der Eindruck einer echten Geschäftsbeziehung nicht nachvollziehbar ist

In der Praxis führen gerade diese „grauen" Bewertungen oft zu einem verzerrten Gesamtbild.

Wann kann eine Google Bewertung gelöscht werden?

Eine Entfernung ist insbesondere dann möglich, wenn rechtliche oder richtlinienbasierte Verstöße vorliegen. Dazu zählen insbesondere:

✔ Fake- oder Scheinbewertungen

Bewertungen von Personen, die nachweislich keine Kunden waren.

✔ Unwahre Tatsachenbehauptungen

Wenn konkrete Vorwürfe objektiv nicht stimmen.

✔ Beleidigungen oder Rufschädigung

Unsachliche oder herabwürdigende Inhalte.

✔ Richtlinienverstöße von Google

B. Spam, Manipulation oder irreführende Inhalte.

✔ fehlender Bezug zum tatsächlichen Geschäftsvorgang

Wenn kein nachvollziehbarer Kundenkontakt besteht.

Wichtig: Die Sternebewertung allein ist nicht entscheidend. Auch eine 3-Sterne Bewertung kann rechtswidrig sein, wenn sie inhaltlich unzulässig ist.

Rechtliche Entwicklung: Stärkung der Rechte von Unternehmen

Die aktuelle Rechtsprechung hat die Position von Unternehmen bei Bewertungsstreitigkeiten deutlich verbessert.

Gerichte verlangen zunehmend, dass Plattformen wie Google substantiierte Zweifel an der Echtheit einer Bewertung ernsthaft prüfen müssen.

Das bedeutet konkret:

Google darf Bewertungen nicht ungeprüft stehen lassen

bei Zweifeln an einem Kundenkontakt muss eine Prüfung erfolgen

unberechtigte Bewertungen können entfernt werden

Für Unternehmen ergibt sich daraus ein klarer Anspruch auf effektiven Schutz der eigenen Reputation.

Warum viele Google Löschversuche scheitern

In der Praxis versuchen viele Unternehmen zunächst selbst, eine Bewertung über Google zu melden. Häufig ohne Erfolg.

Typische Gründe für Ablehnungen:

zu allgemeine oder unkonkrete Begründungen

fehlende rechtliche Einordnung des Problems

keine Nachweise oder strukturierte Argumentation

Standardablehnungen durch automatisierte Google-Prüfprozesse

Ein einmal abgelehnter Antrag erschwert die spätere Durchsetzung oft erheblich.

Risiken bei sogenannten „Bewertungs-Agenturen"

Immer häufiger werben Dienstleister mit der Entfernung negativer Google Bewertungen.

Hier ist Vorsicht geboten:

Nach deutscher Rechtslage dürfen rechtliche Durchsetzungen im Bereich der Löschung von Bewertungen grundsätzlich nur durch Rechtsanwälte erfolgen.

Fehlerhafte oder nicht rechtssichere Vorgehensweisen können dazu führen, dass:

Bewertungen dauerhaft bestehen bleiben

rechtliche Ansprüche verloren gehen

unnötige Kosten entstehen

Eine professionelle rechtliche Prüfung ist daher regelmäßig der sicherste Weg.

Ablauf einer professionellen Löschung von Google Bewertungen

Ein strukturiertes Vorgehen umfasst typischerweise:

Analyse der Bewertung (Inhalt + rechtliche Bewertung) Prüfung auf Fake-Indizien oder Rechtsverstöße Rechtlich fundierter Löschantrag an Google Nachverfolgung bei Ablehnung / Stellungnahmeverfahren ggf. rechtliche Schritte gegen den Verfasser

Ziel ist stets eine dauerhafte Entfernung der unberechtigten Bewertung.

Welche Bewertungen lassen sich besonders häufig löschen?

Erfahrungsgemäß besonders gute Erfolgsaussichten bestehen bei:

anonymen 1–3 Sterne Bewertungen ohne Text

Bewertungen ohne nachweisbaren Kundenkontakt

offensichtlich konkurrierenden oder missbräuchlichen Bewertungen

emotionalen oder unsachlichen Kommentaren

Bewertungen mit falschen Tatsachenbehauptungen

Gerade im Bereich der 2- und 3-Sterne Bewertungen bestehen oft unterschätzte rechtliche Ansatzpunkte.

Warum schnelle Reaktion entscheidend ist

Je länger eine negative Bewertung online bleibt, desto stärker wirkt sie sich auf:

Neukundengewinnung

Conversion-Raten

Markenwahrnehmung

aus.

Eine frühe rechtliche Prüfung erhöht die Chancen auf eine erfolgreiche Entfernung deutlich.

Unterstützung bei der Löschung negativer Google Bewertungen

Wir unterstützen Unternehmen dabei, unberechtigte Google Bewertungen löschen zu lassen, insbesondere:

1-Sterne Fake-Bewertungen

2-Sterne Bewertungen ohne Substanz

3-Sterne Bewertungen ohne echten Bezug

anonyme oder pseudonyme Rezensionen

rufschädigende oder falsche Inhalte

Kostenlose Ersteinschätzung der Kanzeli Dr. Newerla zur Google Bewertung

Wenn Sie von negativen Google Bewertungen betroffen sind, prüfen wir Ihren Fall kurzfristig und unverbindlich.

info@drnewerla.de

0471 / 483 99 88 – 0

Leistungen:

kostenfreie rechtliche Ersteinschätzung

bundesweite Vertretung

strukturierte Durchsetzung von Löschanträgen

transparente Festpreise möglich

FAQ – Google Bewertungen löschen (2026)

Können auch 3-Sterne Bewertungen gelöscht werden?

Ja, wenn sie rechtswidrig sind oder kein echter Kundenkontakt besteht.

Sind nur 1-Sterne Bewertungen angreifbar?

Nein. Auch 2- und 3-Sterne Bewertungen können gelöscht werden.

Wie lange dauert die Entfernung?

Je nach Fall wenige Tage bis mehrere Wochen.

Warum lohnt Google viele Anträge ab?

Oft wegen fehlender juristischer Begründung oder unklarer Darstellung.

Kann ich mehrere Bewertungen gleichzeitig löschen lassen?

Ja, insbesondere bei Fake-Bewertungsserien oder systematischen Angriffen.

Fazit: Google Bewertungen löschen lohnt sich auch bei 2- und 3-Sternen

Negative Bewertungen im Google-Unternehmensprofil sind kein Bagatellthema. Gerade scheinbar „mittlere" Bewertungen mit 2 oder 3 Sternen können die Außenwirkung erheblich beeinflussen.

Mit einer gezielten rechtlichen Prüfung lassen sich viele dieser Bewertungen erfolgreich angreifen und entfernen, insbesondere wenn kein echter Kundenkontakt besteht oder inhaltliche Verstöße vorliegen.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

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0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0

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