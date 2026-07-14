Bildrechte im Internet

Bildrechte im InternetMehr zum Thema: Internetrecht, Computerrecht, Bildrechte, Urheberrecht, Internet, Social-Media
Was darf ich posten und was nicht?
Bilder sind aus dem Internet nicht wegzudenken. Ob im Feed, auf Websites, in Blogs oder Storys – Fotos erhöhen Aufmerksamkeit und Reichweite. Gleichzeitig sind sie rechtlich sensibel. Wer hier Fehler macht, riskiert Abmahnungen, Unterlassungsklagen oder Schadensersatz – teils in vierstelliger Höhe.
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Grundsatz: Kein Bild einer erkennbaren Person darf ohne ihre Einwilligung veröffentlicht werden. Rechtsgrundlage sind die §§ 22 ff. KunstUrhG. Erkennbar ist eine Person nicht nur am Gesicht – auch Kleidung, Tätowierungen, der Name in der Bildunterschrift oder der situative Kontext können zur Identifizierbarkeit führen. Das gilt für Gruppenfotos ebenso wie für Straßenszenen.
1.1. Ausnahmen nach § 23 KunstUrhG
Nicht immer ist eine Einwilligung erforderlich. Das Gesetz nennt vier Ausnahmen:
- Personen der Zeitgeschichte: also Politiker:innen, Prominente, bei Ausübung ihrer öffentlichen Funktion
- Personen als bloßes Beiwerk: wenn eine Person zufällig im Hintergrund erscheint
- Bilder von Versammlungen oder Großereignissen
- Aufnahmen mit zeitgeschichtlichem oder dokumentarischem Interesse
Diese Ausnahmen werden eng ausgelegt. Sie entfallen, wenn berechtigte Schutzinteressen der abgebildeten Person überwiegen – etwa der Schutz der Privatsphäre oder der Familie. Einwilligungen können zudem widerrufen werden; Betroffene haben dann Anspruch auf Löschung oder Unterlassung.
2. Urheberrecht – wem gehört das Bild?
Neben dem Recht am eigenen Bild schützt das Urheberrecht den Fotografen oder die Fotografin. Fotos sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG automatisch urheberrechtlich geschützt – unabhängig von Wasserzeichen oder Copyright-Hinweisen. Wer Bilder ohne Nutzungsrechte verwendet, haftet auf Schadensersatz.
Typische Verstöße in der Praxis:
- Bilder aus Google-Suchergebnissen oder sozialen Netzwerken übernehmen
- Screenshots von Fotos oder Videos veröffentlichen
- Fotografien bearbeiten und erneut posten
Eine Ausnahme bildet das Zitatrecht nach § 51 UrhG: Bilder dürfen zitiert werden, wenn sie einem eigenständigen neuen Inhalt dienen und die Quelle korrekt angegeben wird. Das reine Teilen ohne eigenen Inhalt fällt nicht darunter.
3. Stockfotos – rechtssicher, aber nur mit Lizenz
Stockportale wie Adobe Stock, Shutterstock, Unsplash oder Pixabay stellen Bilder zur Verfügung – jeweils unter eigenen Lizenzbedingungen, die verbindlich sind. Häufige Fehler:
- Nutzung ohne kommerzielle Lizenz für Werbematerialien
- Entfernen von Urheberhinweisen
- Verwendung in Kontexten, die das Portal explizit ausschließt
- Fehlender Nachweis der Lizenz bei späterer Nachfrage
Empfehlung: Lizenzen beim Download dokumentieren, Nutzungsbedingungen sorgfältig lesen und bei Unsicherheit eine Lizenzberatung einholen.
4. Social-Media-Fallen – wo es besonders häufig schief geht
Im Social-Media-Alltag entstehen Rechtsverstöße oft unbeabsichtigt:
- Fremde Personen ohne Einwilligung im Hintergrund von Videos
- Erkennbare Kinder ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten
- Screenshots aus Serien, Streams oder Filmen
- Memes, Grafiken oder Audioclips ohne Nutzungsrechte
- Urheberrechtlich geschützte Musik als Hintergrund
Besonders riskant sind gesponserte oder kommerzielle Inhalte: Hier gelten Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte in vollem Umfang, und Abmahner:innen achten erfahrungsgemäß besonders aufmerksam.
Praktische Checkliste vor Veröffentlichung
- Habe ich das Foto selbst erstellt oder besitze ich die Nutzungsrechte?
- Sind erkennbare Personen im Bild – und liegt ihre Einwilligung vor?
- Bei Stockfotos: Ist die Lizenz für meinen Verwendungszweck geeignet?
- Ist die Quelle korrekt angegeben, wenn ich das Zitatrecht nutze?
- Enthält das Bild personenbezogene Daten, die ich nicht veröffentlichen darf?
Wer regelmäßig Bilder veröffentlicht – ob privat oder gewerblich – sollte einmal grundlegend prüfen lassen, ob die genutzten Quellen und Prozesse rechtssicher sind. Die Kanzlei advomare berät im Bereich Urheberrecht und IT-Recht. Weitere Informationen finden Sie auf advomare.de sowie im Ratgeber zu Urheberrecht und Urheberrechtsverletzung auf advomare.de.
6. Wie advomare Sie unterstützen kann
Eine spezialisierte Kanzlei unterstützt in zwei Bereichen:
Prävention und Gestaltung:
- Prüfung von Content-Strategien
- Erstellung von Social-Media-Guidelines
- Erstellung von Einwilligungstexten und Vertragsunterlagen
- Prüfung von Lizenzen, Kampagnen und Werbeinhalten
Durchsetzung und Verteidigung:
- Abmahnung und Durchsetzung von Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen
- Verteidigung gegen Abmahnungen oder Klagen
- Ermittlung von Rechtsverletzern
- Notfallunterstützung bei Ruf- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen
Die Kanzlei advomare ist auf Medien- und IT-Recht spezialisiert und unterstützt sowohl Unternehmen, Creator und Agenturen als auch betroffene Privatpersonen bei der Wahrung ihrer Rechte. Kontaktieren Sie uns jetzt für ein kostenfreies, telefonisches Erstgespräch.
Fazit:
Bildrechte sind ein zentraler, häufig unterschätzter Bereich im Internet. Ob privat oder kommerziell – es gilt, gleichzeitig Urheberrechte und Persönlichkeitsrechte zu beachten. Mit rechtssicherer Planung und fachlicher Unterstützung lassen sich typische Konflikte vermeiden. Bei Verletzungen bieten das Urheber- und Persönlichkeitsrecht wirksame Ansprüche zur Durchsetzung eigener Rechte.
Rechtsanwalt Martin Jedwillat
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