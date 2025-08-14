DSA in der Praxis

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Muss mein Online-Shop jetzt ein Beschwerdemanagement einrichten?

Seit Februar 2024 ist der Digital Services Act (DSA) in vollem Umfang anwendbar. Damit gelten neue Pflichten für digitale Dienste und Online-Plattformen – auch für viele Online-Shops. Im Fokus steht dabei unter anderem das Thema Beschwerdemanagement. Doch welche Shops sind betroffen? Was muss konkret umgesetzt werden? Und wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Unternehmen rechtssicher aufgestellt ist?

Was regelt der DSA konkret?

Der Digital Services Act ist ein EU-weit geltendes Gesetz, das für mehr Transparenz und Sicherheit im digitalen Raum sorgen soll. Ziel ist es, Verbraucher:innen besser zu schützen und illegale Inhalte effektiver zu bekämpfen.

Dazu verpflichtet der DSA digitale Diensteanbieter zu klaren Verfahren bei der Moderation von Inhalten, der Transparenz von Algorithmen und eben auch zur Einrichtung von internen Beschwerdemechanismen.

Bin ich als Online-Shop vom DSA betroffen?

Die DSA-Pflichten gelten grundsätzlich für "Vermittlungsdienste". Dazu zählen unter anderem Hosting-Dienste, Online-Marktplätze, soziale Netzwerke – aber auch Shops, die Dritten eine Plattform bieten, um ihre Produkte oder Inhalte anzubieten. Klassische Online-Shops, die nur eigene Produkte vertreiben, fallen in der Regel nicht unter die strengen Regelungen für Online-Plattformen – aber auch nur, wenn es sich ausschließlich um Verkauf handelt. Im Shop integrierte Foren oder Bewertungsmöglichkeiten, wo sich Kund:innen austauschen können , können diese Einstufung schon wieder anders aussehen lassen. Grundsätzlich schadet es aber allgemein nicht, manche Vorgaben dennoch umzusetzen, um mehr Transparenz für die eigenen Kund:innen zu schaffen.

Anders sieht es aus, wenn Ihr Shop auch Produkte oder Inhalte Dritter listet, etwa durch Marketplace-Modelle oder Gastbeiträge. Dann könnten Sie als Online-Plattform im Sinne des DSA gelten – mit weitreichenden Pflichten, insbesondere beim Beschwerdemanagement.

Welche Anforderungen gelten für das Beschwerdemanagement?

Online-Plattformen müssen laut DSA ein leicht zugängliches, benutzerfreundliches und effektives System zur Meldung rechtswidriger Inhalte oder Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen bereitstellen. Dieses sogenannte "Notice-and-Action-Verfahren" umfasst:

eine klar strukturierte Meldefunktion für Nutzer:innen,

die Pflicht zur zeitnahen Prüfung der Meldung,

Rückmeldung an die meldende Person mit begründeter Entscheidung,

die Möglichkeit zur Beschwerde gegen die Entscheidung (z. B. wenn Inhalte zu Unrecht gelöscht oder nicht entfernt wurden).

Zusätzlich müssen Anbieter:innen jährlich Transparenzberichte über ihre Content-Moderation und Beschwerden veröffentlichen.

Auch wenn Sie keine klassische Plattform betreiben, sollten Sie prüfen, ob einzelne Funktionen Ihres Shops (z. B. Kommentarfunktionen, Foren, externe Anbieter) unter die DSA-Regelungen fallen. Sollten Sie sich unsicher sein, lassen Sie es noch einmal anwaltlich prüfen, ob und welche Maßnahmen Sie umsetzen müssen.

Ein weiteres Thema ist die Transparenzpflicht: So müssen Anbieter ihre AGB gut sichtbar bereitstellen und Verstöße gegen die eigenen Regeln konsequent ahnden und dokumentieren. Wer Inhalte löscht oder Nutzer:innen sperrt, muss diese darüber informieren und ihnen eine Beschwerdemöglichkeit einräumen.

Der DSA sieht empfindliche Bußgelder vor: Bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes bei schweren Verstößen. Gerade in der Einführungsphase sollten Unternehmen deshalb sicherstellen, dass sie die Anforderungen richtig umsetzen. Hier kann juristische Unterstützung entscheidend sein – zum Beispiel bei:

der Einordnung, ob Ihr Shop unter den DSA fällt,

der Erstellung oder Anpassung von AGB im Einklang mit dem DSA,

der Implementierung eines Beschwerde- oder Moderationssystems,

der Bewertung von Community-Management-Prozessen,

der Vorbereitung auf Transparenz- und Berichtspflichten.

Was bietet die Kanzlei advomare konkret an?

Die advomare Rechtsanwaltskanzlei ist auf Medien- und IT-Recht spezialisiert und berät bundesweit Unternehmen. Im Zusammenhang mit dem Digital Services Act unterstützen wir Sie insbesondere bei:

der rechtlichen Bewertung Ihrer Plattformstruktur,

der Erstellung rechtssicherer AGB und Nutzungsbedingungen,

der Einrichtung von DSA-konformen Meldesystemen und Beschwerdeverfahren,

der Gestaltung von Prozessen zur Content-Moderation,

der Einweisung von Teams im Umgang mit Beschwerden und Nutzeranfragen,

der Vorbereitung von Transparenzberichten.

Fazit: Jetzt handeln lohnt sich

Der DSA betrifft nicht nur die großen Plattformen – auch kleinere Shops und Dienste müssen jetzt prüfen, ob und welche Pflichten sie treffen. Ein funktionierendes Beschwerdemanagement ist zentraler Bestandteil dieser neuen Anforderungen. Wer rechtzeitig handelt und auf anwaltliche Expertise setzt, kann nicht nur Bußgelder vermeiden, sondern auch das Vertrauen der Nutzer:innen stärken. Die Kanzlei advomare steht Ihnen dabei gerne beratend zur Seite.