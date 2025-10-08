Datenschutz abmahnsicher gestalten

Was KMU wirklich brauchen

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stehen unter wachsendem Druck: Nicht nur Kund:innen und Geschäftspartner:innen, sondern auch Behörden prüfen zunehmend, ob der Datenschutz rechtssicher gestaltet ist. Um Abmahnungen und Bußgelder zu vermeiden, braucht es keine überdimensionierte Datenschutzabteilung, aber klare rechtliche Basics. Dieser Ratgeber zeigt, welche Pflichtbausteine KMU unbedingt umsetzen sollten, wie z. B. Impressum, Datenschutzerklärung, Cookie-Banner & Co. – und wie advomare als spezialisierte Kanzlei dabei helfen kann.

1. Impressum: Pflicht, klar und vollständig

Ein korrektes Impressum ist keine nette Ergänzung, sondern eine gesetzliche Pflicht – und damit schon eine häufige Abmahnquelle. Ein gültiges Impressum für eine Unternehmenswebsite enthält mindestens:

Name der Firma inklusive Rechtsform

Kontaktdaten (Adresse, E-Mail, ggf. Telefon)

Handelsregister oder Kammerzugehörigkeit

Umsatzsteuernummer (wenn vorhanden)

bei bestimmten beruflichen Tätigkeiten: Zusatzangaben (z. B. zuständige Aufsichtsbehörde oder Kammer oder weitere berufsrechtliche Hinweise).

Tipp: Fehlen solche Angaben oder sind unvollständig, genügt das einer Abmahnkanzlei oder auch Wettbewerbern, um Ansprüche in einer Abmahnung geltend zu machen.

2. Datenschutzerklärung: Pflicht & verständlich

Die Datenschutzerklärung ist für jedes Unternehmen Pflicht – spätestens dann, wenn personenbezogene Daten erhoben werden. Doch nicht nur „Pflicht", sondern auch kommunikative Chance: Sie schafft Klarheit und Vertrauen – und reduziert Abmahnrisiken. Folgende Angaben gehören unbedingt in die Erklärung:

Welche Daten werden erhoben? (z. B. Name, E-Mail, IP-Adresse)

Zu welchem Zweck erfolgt die Verarbeitung? (z. B. Versand Newsletter, Kontaktformular)

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung (z. B. Einwilligung, Vertragserfüllung, berechtigtes Interesse gemäß DSGVO)

Dauer der Speicherung

Weitergabe an Dritte (z. B. Hosting, Analysetools, Versanddienste)

Rechte Betroffener (z. B. Auskunft, Löschung, Widerspruch).

Achtung: Die DSGVO verlangt klare, verständliche Formulierungen. Unklare oder falsche Datenschutztexte sind abmahngefährdet, z. B. durch Verbraucherschutzvereine.

3. Cookie-Banner & Tracking: Einwilligung einholen

Wer Cookies setzt, egal ob aus Marketing-, Analyse- oder Funktionsgründen, braucht eine rechtskonforme Cookie-Einwilligung. Nur bei unbedingt erforderlichen Cookies (z. B. Warenkorb, Login) genügt ein Hinweis. Für alle anderen (z. B. Google Analytics, Facebook-Pixel) ist eine aktive Einwilligung nötig – vor der Speicherung. Ein geeigneter Cookie-Banner:

blendet sich beim ersten Website-Aufruf ein,

listet alle Cookie-Kategorien (z. B. essenziell, Statistik, Marketing),

lässt aktive Zustimmung zu (z. B. per Klick auf Zustimmen)

und ermöglicht einfache Ablehnung oder Auswahl.

Tipp: Consent-Manager wie Cookiebot, Borlabs oder ähnliches lösen viele technische und gestalterische Anforderungen DSGVO-gerecht.

4. Auftragsverarbeitung & AV-Vertrag

Viele kleine Unternehmen nutzen Dienstleister wie IT-Agenturen, Hostingprovider oder Newsletter-Services – und geben dabei personenbezogene Daten weiter. In solchen Fällen fordert die DSGVO einen schriftlichen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV) mit diesen Dienstleistern, in dem geregelt ist:

Was wird verarbeitet (Datenarten)?

Wer ist verantwortlich?

Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) gelten beim Dienstleister?

Fristen für Datenlöschung und Reaktion bei Datenschutzvorfällen.

Ohne AVV drohen Schadensersatzforderungen oder Bußgelder bis zu hohen fünfstelligen Beträgen – besonders relevant bei Sozialversicherungs- oder Gesundheitsdaten.

5. Technisch-organisatorische Maßnahmen (TOM)

TOM - technisch-organisatorische Maßnahmen - helfen dabei, alle datenschutzrechtlichen Vorgaben umzusetzen und sich vor Abmahnungen zu schützen.

Zugriffsbeschränkung: Zugriff auf personenbezogene Daten erfolgt ausschließlich durch autorisierte Personen mit klar geregelten Zugangsrechten.

Zugriff auf personenbezogene Daten erfolgt ausschließlich durch autorisierte Personen mit klar geregelten Zugangsrechten. Zugangssicherheit: Einsatz sicherer Passwörter und Authentifizierungsverfahren schützt vor unbefugtem Zugriff.

Einsatz sicherer Passwörter und Authentifizierungsverfahren schützt vor unbefugtem Zugriff. Pseudonymisierung: Sensible Daten wie Name oder Adresse werden durch neutrale Buchstaben- oder Zahlenkombinationen ersetzt, um die Identifizierbarkeit zu minimieren.

Sensible Daten wie Name oder Adresse werden durch neutrale Buchstaben- oder Zahlenkombinationen ersetzt, um die Identifizierbarkeit zu minimieren. Datenaktualität: Personenbezogene Daten werden regelmäßig auf Richtigkeit geprüft; Änderungen werden dokumentiert.

Personenbezogene Daten werden regelmäßig auf Richtigkeit geprüft; Änderungen werden dokumentiert. Ausfallsicherheit: Auch bei technischen Störungen (z. B. Stromausfall) bleiben Daten verfügbar und zugänglich.

Auch bei technischen Störungen (z. B. Stromausfall) bleiben Daten verfügbar und zugänglich. Datenwiederherstellung: Gelöschte oder beschädigte Daten lassen sich durch regelmäßige Backups und Sicherungsmechanismen wiederherstellen.

Gelöschte oder beschädigte Daten lassen sich durch regelmäßige Backups und Sicherungsmechanismen wiederherstellen. Systemschutz: IT-Systeme und Software werden laufend gewartet, aktualisiert und auf Sicherheitslücken geprüft (z. B. Firewall, Antivirensoftware).

IT-Systeme und Software werden laufend gewartet, aktualisiert und auf Sicherheitslücken geprüft (z. B. Firewall, Antivirensoftware). Regelmäßige Kontrolle: Alle technischen und organisatorischen Maßnahmen werden in festen Intervallen auf ihre Wirksamkeit und DSGVO-Konformität überprüft.

Diese einfachen Projekte können Abmahnungen wegen Datenschutzmängeln effektiv vorbeugen.

6. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Auch kleine und mittelständische Unternehmen müssen gem. Art. 30 DSGVO ein Verarbeitungsverzeichnis führen. Darin werden für jede datenverarbeitende Tätigkeit (z. B. Newsletter, Bewerbungen, Kundenverwaltung) u. a. festgehalten:

Zweck

Kategorien betroffener Personen und Daten

Rechtsgrundlage

Empfänger (inkl. Auftragsverarbeiter)

Drittlandübermittlungen

Speicher-/Löschfristen

abweichende technisch organisatorische Maßnahmen

Es sollen hierbei nicht jede einzelne Person aufgenommen werden, von der Daten verarbeitet werden, sondern nur die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten. Eine einfache Tabelle mit 6–8 Spalten reicht – Hauptsache vollständig, aktuell und schnell vorzuzeigen bei Anfragen von Aufsichtsbehörden.

7. Wie advomare Sie unterstützt

advomare begleitet KMU rechtssicher bei der Umsetzung der DSGVO:

Prüfung und rechtssichere Gestaltung von Impressum, Datenschutzerklärung & Cookie-Consent

Erstellung passgenauer AV-Verträge mit Dienstleistern

Implementierung von technisch organisatorischen Maßnahmen

Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses

Unterstützung bei Aufsichtsbehördenthematik und DSGVO-Meldungen

Kostenfreies, telefonisches Erstgespräch für Situationseinschätzung

8. Fazit für KMU

Datenschutz ist für kleine Unternehmen keine Luxusaufgabe – sondern essenzielle Pflicht. Sie sollten sich auf die Basics konzentrieren:

vollständiges Impressum

verständliche Datenschutzerklärung

rechtskonforme Cookie-Banner

AV-Verträge bei Dienstleistern

Verarbeitungsverzeichnis und technische Sicherheitsmaßnahmen

Mit diesen Bausteinen lassen sich Abmahnrisiken deutlich senken. Wer professionelle Hilfe erhält – etwa von advomare – ist nicht nur rechtlich sicher unterwegs, sondern stärkt auch das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern. Kontaktieren Sie uns gern und vereinbaren Sie Ihr kostenfreies, telefonisches Erstgespräch.



Rechtsanwalt Martin Jedwillat



advomare Rechtsanwaltskanzlei

Ulmenstraße 43 A

18057 Rostock



Telefon: +49 381 36768101

Telefax: +49 381 367681010

Mail: kanzlei@advomare.de

www.advomare.de

