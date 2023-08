Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI /AI) bei der Erkennung von gefälschten Bewertungen auf Google Maps

In der modernen digitalen Ära spielen Google Bewertungen eine entscheidende Rolle im Entscheidungsprozess von Konsumenten. Ob es um die Auswahl eines Restaurants, eines Hotels oder eines lokalen Geschäfts geht, die Beurteilungen auf Plattformen wie Google Maps haben einen erheblichen Einfluss auf die Wahrnehmung und den Erfolg von Unternehmen. Allerdings sind auch Online-Bewertungsplattformen, wie jede Technologie, anfällig für Missbrauch, was sich im Aufkommen gefälschter Bewertungen zeigt. Um diesem Problem zu begegnen, hat Google künstliche Intelligenz (KI) und andere Methoden genutzt, um gefälschte Bewertungen auf Google Maps zu erkennen und zu entfernen. Trotz dieser Bemühungen bleiben jedoch viele gefälschte Bewertungen unentdeckt. In diesem Artikel werden wir analysieren, wie Google laut eigenen Angaben mithilfe von künstlicher Intelligenz gefälschte Bewertungen aufspürt und entfernt sowie die Gründe für das fortbestehende Vorhandensein unentdeckter Fake-Bewertungen untersuchen.

1. Woran erkennt KI eine Fake-Bewertung?

Künstliche Intelligenz hat ihre beeindruckende Fähigkeit zur Bewältigung anspruchsvoller Aufgaben unter Beweis gestellt (ein Beispiel dafür ist der Hype um Chat GPT). Die Erkennung von gefälschten Bewertungen ist zweifellos eine solche anspruchsvolle Herausforderung. Google nutzt nach eigenen Angaben KI in verschiedenen Phasen des Prozesses, um echte von gefälschten Bewertungen zu unterscheiden. Im vergangenen Jahr wurden laut Google mehr als 115 Millionen Rezensionen und Bewertungen entfernt, da sie gegen die Inhaltsrichtlinien von Google verstoßen haben (Quelle: https://blog.google/products/maps/google-maps-fake-contributions-ai-machine-learning/). Der mögliche Einsatz von KI zur Bekämpfung von gefälschten Bewertungen geht jedoch über diese beeindruckende Leistung hinaus. Möglicher Einsatz von KI, um Fake-Bewertungen zu erkennen:

a. Textanalyse: Viele der gefälschten Bewertungen nutzen vergleichbare Formulierungen, weisen inhaltliche Ungleichgewichte auf oder enthalten übermäßig positive oder negative Ausdrucksweisen. Google setzt Textanalysen ein, um derartige Muster zu identifizieren und Bewertungen, die möglicherweise gefälscht sind, zu kennzeichnen.

b. Nutzerprofile und Verhaltensmuster: KI kann das Verhalten von Nutzern auf der Plattform analysieren. Wenn ein Profil plötzlich viele Bewertungen abgibt, die alle ähnliche Muster aufweisen, könnte dies auf einen betrügerischen Versuch hinweisen. Die KI kann auch Faktoren wie die IP-Adresse, den Standort und die Aktivitätszeiten eines Nutzers berücksichtigen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren.

c. Bild- und Videoerkennung: Neben Textbewertungen können gefälschte Bewertungen auch durch Fotos und Videos unterstützt werden. Hier können Bild- und Videoerkennungsalgorithmen eingesetzt werden, um die Qualität und Authentizität von eingereichten visuellen Inhalten zu bewerten. Diese Technologien können dazu beitragen, Anzeichen von Bildmanipulation zu erkennen.

d. Sentiment-Analyse: KI-gestützte Sentiment-Analyse (Stimmungs-Analyse) bewertet den emotionalen Ton einer Bewertung. Eine übermäßig positive oder negative Stimmung kann auf gefälschte Absichten hinweisen. Durch die Analyse von Emojis, Sprachstil und kontextuellen Hinweisen kann die KI das wahre sentimentale Muster einer Bewertung erkennen.

e. Maschinelles Lernen und fortlaufende Verbesserungen: Google setzt auf maschinelles Lernen, um kontinuierlich aus neuen Daten zu lernen und seine Fähigkeit zur Identifizierung von Fake-Bewertungen zu verbessern. Je mehr Daten die KI analysiert, desto genauer wird sie darin, Muster und Merkmale von Fake-Bewertungen zu erkennen.

2. Herausforderungen bei der Erkennung von Fake-Bewertungen

Trotz der Fortschritte in der KI-Technologie und den Bemühungen von Google gibt es immer noch zahlreiche Fake-Bewertungen, die nicht erkannt werden. Dies können wir auch aus unserer eigenen täglichen Beratungspraxis berichten.

Hier sind einige Gründe, warum Fake-Bewertungen weiterhin eine Herausforderung darstellen:

a. Evolution von Betrugsmethoden: Diejenigen, die gefälschte Bewertungen erstellen, passen ständig ihre Strategien an, um den Erkennungsmechanismen zu entkommen. Neue Methoden, die sich den vorhandenen Algorithmen entziehen, können schwer zu identifizieren sein.

b. Menschliches Urteilsvermögen: Manche gefälschten Bewertungen sind äußerst feinsinnig gestaltet und könnten möglicherweise von herkömmlichen KI-Methoden nicht aufgedeckt werden. Menschliche Feinheiten im Schreibstil oder in der Verwendung von Fachbegriffen lassen sich möglicherweise schwer automatisiert erfassen.

c. Manipulation von Echtdaten: Betrüger könnten echte Nutzerprofile und reale Verhaltensmuster verwenden, um gefälschte Bewertungen zu erstellen. Dies macht es schwierig, zwischen echten und gefälschten Bewertungen zu unterscheiden, wenn keine offensichtlichen Muster vorliegen.

d. Grauzonenbewertungen: Nicht alle gefälschten Bewertungen sind eindeutig identifizierbar. Manche Bewertungen könnten aufgrund ihrer feinen Nuancen oder begrenzten Informationen schwer zu beurteilen sein. Dies kann zu Unsicherheiten führen, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob eine Bewertung gelöscht oder beibehalten werden soll.

e. Datenschutz und ethische Bedenken: Während KI-Technologien zur Erkennung von Fake-Bewertungen eingesetzt werden, besteht die Herausforderung darin, die Privatsphäre der Nutzer zu wahren und ethische Bedenken im Zusammenhang mit der Sammlung und Verarbeitung von Nutzerdaten zu berücksichtigen.

3. Reaktion auf Fake-Bewertungen

Fake-Bewertungen auf Google Maps sind leider unvermeidlich. Bei rechtswidrigen Bewertungen (z. B. Verleumdung, unwahre Tatsachenbehauptungen) oder Fake-Bewertungen (Bewerter ist gar kein Kunde des bewerteten Unternehmens) besteht ein Rechtsanspruch gegen den Bewerter aber auch gegen Google auf Löschung der rechtswidrigen Bewertungen.

4. Zusammenfassung

Die Bekämpfung von gefälschten Bewertungen auf Plattformen wie Google Maps stellt eine komplexe Aufgabe dar, die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, menschlicher Überprüfung und fortlaufender technologischer Entwicklung erfordert. Google hat bedeutende Schritte unternommen, um mithilfe von KI und anderen Technologien gefälschte Bewertungen zu erkennen und zu entfernen. Trotzdem bleiben Fake-Bewertungen nach wie vor eine anhaltende Herausforderung, weshalb es in vielen Fällen notwendig sein kann, Fake-Bewertungen mit einer angemessenen und sachlich begründeten anwaltlichen Herangehensweise löschen zu lassen.





