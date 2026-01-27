Fake-Bewertungen im Internet

Wie Unternehmen sich wehren können

Online-Bewertungen haben heute massiven Einfluss auf Kaufentscheidungen. Ob auf Google, Trustpilot, kununu oder jameda: Ein einziger kritischer Kommentar kann die Reputation eines Unternehmens erheblich beschädigen. Noch gravierender wird es, wenn Bewertungen nicht von echten Kund:innen stammen, sondern bewusst manipuliert sind. Fake-Bewertungen sind längst kein Randphänomen mehr. Viele Unternehmen sind gezielten Rufmordkampagnen ausgesetzt, die den Eindruck echter Erfahrungsberichte erwecken sollen.

1. Was sind Fake-Bewertungen?

Fake-Bewertungen sind Rezensionen, die nicht auf realen Erlebnissen basieren. Sie werden oft anonym verfasst und geben vor, eine authentische Kundenerfahrung zu schildern. Häufig handelt es sich um:

frei erfundene Vorwürfe,

Übertreibungen oder Falschaussagen,

Bewertungen von Personen, die nie Kund:innen waren,

gekaufte oder automatisiert generierte Rezensionen,

Beiträge von Konkurrenzunternehmen oder verärgerten Privatpersonen.

Rechtlich problematisch sind insbesondere unwahre Tatsachenbehauptungen. Diese greifen in das Unternehmenspersönlichkeitsrecht ein. Aber auch extreme Werturteile können unzulässig sein, wenn sie die Grenze zur Schmähkritik überschreiten.

2. Rechtsgrundlagen: Was ist erlaubt, was nicht?

Bewertungen genießen laut Grundgesetz den Schutz der Meinungsfreiheit. Doch dieser Schutz endet dort, wo Rechte anderer verletzt werden. Unternehmen können sich insbesondere auf folgende Rechtsgrundlagen berufen:

Unternehmenspersönlichkeitsrecht

Dieses schützt Firmen davor, dass ihr Ruf durch unwahre Tatsachenbehauptungen beeinträchtigt wird. Eine Bewertung ist rechtswidrig, wenn:

sie falsche Tatsachen behauptet („Mitarbeiter wurden beleidigt", „Ich wurde betrogen")

sie bewusst irreführend oder erdichtet ist,

die Rezensent:innen nie Kund:innen waren,

eine gezielte Herabsetzung ohne sachlichen Bezug erfolgt.

Wettbewerbsrecht (UWG)

Wettbewerber dürfen keine Fake-Bewertungen verfassen oder verfassen lassen. Solche Manipulationen zählen als unlautere geschäftliche Handlung (§ 5 UWG) und können abgemahnt werden.

Strafrechtliche Relevanz

Bei besonders schweren Fällen, etwa bei systematischen Kampagnen, kommen Straftatbestände wie üble Nachrede (§ 186 StGB) oder Verleumdung (§ 187 StGB) in Betracht.

3. Wer muss was nachweisen?

Ein häufiges Missverständnis ist, dass Unternehmen die Unwahrheit einer Bewertung beweisen müssen. In der Praxis läuft es anders:

Bei Tatsachenbehauptungen tragen die Bewertenden i. d. R. die Beweislast.

Können keine Beweise geliefert werden, ist die Bewertung zu löschen.

Können keine Beweise geliefert werden, ist die Bewertung zu löschen. Bei Werturteilen muss das Unternehmen prüfen, ob Schmähkritik vorliegt.

Eine bloße negative Meinung ist zulässig, solange sie nicht die Menschenwürde oder die Funktionsfähigkeit des Unternehmens angreift.

Plattformen wie Google oder kununu müssen tätig werden, sobald sie auf eine mögliche Rechtsverletzung hingewiesen werden und der Bewerter seine Behauptungen nicht nachweisen kann.

4. Ansprüche gegenüber Plattformen

Viele Fake-Bewertungen stammen von anonymen Profilen. Unternehmen müssen jedoch nicht tatenlos bleiben.

Anspruch auf interne Prüfung

Werden Plattformen auf rechtswidriges Verhalten hingewiesen, müssen sie die Verfasser:innen kontaktieren und zur Stellungnahme auffordern. Reagieren diese nicht oder können ihre Behauptungen nicht belegen, ist die Rezension zu löschen.

5. Welche Löschmöglichkeiten gibt es?

Direkte Meldung über die Plattform

Alle großen Bewertungsportale bieten ein Meldeverfahren für rechtswidrige Inhalte. Für bessere Erfolgsaussichten ist wichtig, dass die Beschwerde folgende Kriterien erfüllt:

klar begründet mit relevanten Urteilen und Gesetzen

rechtssicher formuliert

mit Belegen oder Argumenten unterfüttert

Abmahnung an den Bewerter

Wenn die Verfasser:innen mit Namen und Anschrift bekannt sind, kann ein Unternehmen diese abmahnen. Gefordert werden meist:

Unterlassung,

Löschung der Bewertung bzw. der rechtswidrigen Inhalte

Schadensersatz,

Erstattung der Anwaltskosten.

Gerichtliche Schritte

Kommt es zu keiner Einigung, können Unternehmen vor Gericht Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche geltend machen.

6. Typische Angriffsszenarien: So erkennen Sie Fake-Bewertungen

Viele Kampagnen folgen ähnlichen Mustern:

Plötzlich zahlreiche 1-Stern-Bewertungen in kurzer Zeit.

Wiederholte Textbausteine oder identische Formulierungen.

Bewertende, die nachweislich nie Kund:in waren.

Negative Bewertungen unmittelbar nach einer strittigen geschäftlichen Entscheidung.

Gezielte Aktionen aus Foren oder Social-Media-Gruppen.

Solche Muster erhöhen die Chance, eine Löschung erfolgreich durchzusetzen.

7. Wie kann anwaltliche Unterstützung helfen?

Die rechtssichere Entfernung von Fake-Bewertungen ist komplex. Anwält:innen können:

die Bewertung rechtlich einordnen,

ein formell korrektes Löschgesuch an Google, kununu, Trustpilot oder Meta formulieren, mit allen relevanten Gesetzen und Urteilen

Plattformen zur Prüfung verpflichten,

Abmahnungen verfassen,

Unterlassungsansprüche und Schadensersatz durchsetzen,

Rufmordkampagnen dokumentieren und strategisch bekämpfen.

Wie advomare hilft

Die advomare Rechtsanwaltskanzlei ist auf Online-Reputationsrecht spezialisiert und übernimmt:

die vollständige Kommunikation mit Bewertungsplattformen,

die rechtssichere Prüfung und Dokumentation der Bewertung,

die Geltendmachung von Ansprüchen gegen anonyme oder bekannte Täter,

die Begleitung bei systematischen Rufmordkampagnen,

schnelle Intervention bei rufschädigenden Angriffen.

Fazit

Fake-Bewertungen stellen ein ernsthaftes Risiko für die Reputation von Unternehmen dar. Doch die Rechtslage bietet klare Möglichkeiten, sich zu wehren – sowohl gegenüber den Plattformen als auch gegenüber Verfassern. Mit einer präzisen rechtlichen Strategie lassen sich unzulässige Bewertungen in vielen Fällen erfolgreich löschen. Die Unterstützung einer spezialisierten Kanzlei wie advomare hilft Unternehmen, rufschädigende Angriffe effektiv abzuwehren und die Reputation langfristig zu schützen. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenfreie telefonische Ersteinschätzung!



Rechtsanwalt Martin Jedwillat



advomare Rechtsanwaltskanzlei

Ulmenstraße 43 A

18057 Rostock



Telefon: +49 381 36768101

Telefax: +49 381 367681010

Mail: kanzlei@advomare.de

www.advomare.de

