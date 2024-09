Google Bewertungen für Ärzte

Warum sie wichtig sind und wie man damit umgeht

In der heutigen digitalen Welt sind Google Bewertungen sehr wichtig für den Erfolg von Ärzt:innen geworden. Patient:innen informieren sich zunehmend online, bevor sie einen Arzttermin vereinbaren. Positive Bewertungen stärken das Vertrauen in Sie und tragen dazu bei, die Reputation Ihrer Arztpraxis zu verbessern. Ein gutes Bewertungsprofil kann dazu führen, dass mehr Patienten auf die Praxis aufmerksam werden und diese wählen.

Darüber hinaus beeinflussen Google Bewertungen auch das Ranking in den Suchergebnissen. Praxen mit vielen positiven Bewertungen werden in der Google Suche besser als die mit schlechten Bewertungen angezeigt. Damit sind Google Bewertungen also nicht nur ein Gradmesser für die Zufriedenheit der Patient:innen, sondern auch ein wichtiges Marketinginstrument.

Umgang mit negativen Bewertungen

So wertvoll positive Bewertungen sind, negative Bewertungen können eine erhebliche Herausforderung darstellen. Es ist wichtig, auf negative Kritik professionell und bedacht zu reagieren. Unüberlegte oder emotionale Reaktionen können das Problem verschärfen und weitere negative Aufmerksamkeit erzeugen.

Stattdessen sollte man negative Bewertungen zunächst als konstruktives Feedback betrachten. Manchmal bieten sie die Gelegenheit, Schwachstellen in der Praxisorganisation oder im Patientenservice zu erkennen und zu verbessern. Ein sachlicher, respektvoller und professioneller Umgang mit Kritik kann sogar dazu führen, dass Patient:innen ihre Meinung ändern oder ihre Bewertung nach einer klärenden Kommunikation revidieren.

Warum sollte man als Arzt nicht einfach auf eine Bewertung antworten?

Obwohl es verlockend sein mag, sofort auf eine negative Bewertung zu antworten, sollte man hier besonders vorsichtig sein. Ärzt:innen unterliegen einer Schweigepflicht und dürfen keine Informationen über Patient:innen preisgeben, auch nicht, um eine Bewertung zu korrigieren oder zu verteidigen. Nicht zuletzt greift hier auch der Datenschutz. Selbst indirekte Informationen können ausreichen, um die Vertraulichkeit zu verletzen.

Zudem sollte man vermeiden, die Situation eskalieren zu lassen. Eine unbedachte Antwort kann die Patient:innen oder andere Leser:innen verärgern und zu weiteren negativen Reaktionen führen. Daher ist es ratsam, jede Antwort sorgfältig zu formulieren oder sogar ganz auf eine Antwort zu verzichten, insbesondere wenn die Bewertung unberechtigt erscheint oder gegen die Richtlinien von Google verstößt.

Wann und wie kann man schlechte Google Bewertungen löschen lassen?

Prinzipiell sind Bewertungen durch die Meinungsfreiheit geschützt, man kann also nicht jede unliebsame Google Bewertung löschen lassen – ABER nicht jede Bewertung muss man hinnehmen. Bewertungen, die falsche Tatsachenbehauptungen enthalten oder gegen die Richtlinien von Google verstoßen, können gemeldet und unter bestimmten Umständen gelöscht werden. Beispiele hierfür sind diffamierende Inhalte, Hassrede, unzulässige Werbung oder Bewertungen, die gar keinen Bezug zur Praxis haben. Google bietet ein Meldeformular, über welches solche Bewertungen überprüft und gegebenenfalls entfernt werden können.

Allerdings ist der Prozess nicht immer einfach oder erfolgreich. Google prüft die gemeldeten Inhalte und entscheidet, ob sie die Richtlinien verletzen. In vielen Fällen bleibt die Bewertung bestehen, wenn Google sie nicht als Verstoß einstuft. Deshalb ist es wichtig, dass die Meldung gut begründet und mit Belegen unterstützt wird.

Wie ein Anwalt bei der Löschung helfen kann

Daher kann die Unterstützung eines Anwalts hilfreich sein. Anwälte, die sich auf Reputationsschutz spezialisiert haben, kennen die rechtlichen Möglichkeiten und Vorgehensweisen, um ungerechtfertigte Bewertungen entfernen zu lassen. Und ein Anwalt kann auch die Begründung mit den notwendigen Urteilen und Gesetzen dezidiert belegen – so hat der Versuch der Löschung eine höhere Erfolgschance. Ein erfahrener Anwalt sorgt dafür, dass Ihre Interessen als Arzt bzw. Ärztin gewahrt werden.

Auch bei advomare unterstützen wir Sie gerne bei der Löschung von Bewertungen:

Bevor Sie uns mit der Löschung einer Google Bewertung beauftragen, prüfen wir zunächst, ob die Bewertung rechtswidrig ist. In einem kostenfreien, telefonischen Erstgespräch informieren wir Sie anschließend über die Erfolgsaussichten und möglichen Handlungsoptionen.

Nach der Beauftragung übernehmen wir folgende Schritte, um die Google Bewertung löschen zu lassen:

Dokumentation und Sicherung der Google Bewertung

Beweisführung zum Nachweis der Rechtswidrigkeit

Ausführliche schriftliche Begründung Ihres Löschanspruchs

Anfrage zur Kostenübernahme bei Ihrer Rechtsschutzversicherung

Kommunikation mit Google in Ihrem Namen

Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen, wenn der Verfasser bekannt ist

Beratung zu notwendigen gerichtlichen Schritten und den damit verbundenen Kosten, falls die Löschung verweigert wird