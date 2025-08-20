Kundendaten im E-Mail-Marketing

DSGVO-konform oder abmahnfähig?

E-Mail-Marketing gehört zu den effektivsten Instrumenten im Online-Vertrieb. Doch gleichzeitig ist es einer der häufigsten Stolpersteine in Sachen Datenschutz. Denn sobald personenbezogene Daten verarbeitet und für Werbezwecke genutzt werden, greift die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – und mit ihr eine Vielzahl an rechtlichen Vorgaben, deren Missachtung empfindliche Konsequenzen haben kann.

In diesem Ratgeber erklären wir, worauf Unternehmen, Selbstständige und Agenturen beim E-Mail-Marketing achten müssen, um DSGVO-konform zu handeln – und wie die advomare Rechtsanwaltskanzlei Sie dabei unterstützen kann.

Was gilt laut DSGVO beim E-Mail-Marketing?

Die DSGVO schützt personenbezogene Daten. Bereits die Erhebung und Speicherung von Namen und E-Mail-Adressen fällt darunter. Wer diese Daten zu Werbezwecken nutzt, bewegt sich also in einem sensiblen Bereich.

1. Einwilligung

Das wichtigste Prinzip im E-Mail-Marketing: Es braucht eine wirksame Einwilligung der Empfänger:innen.

Diese muss freiwillig, informiert, eindeutig und nachweisbar erfolgen. In der Praxis hat sich das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren etabliert: Nach der Anmeldung zum Newsletter erhalten Interessierte eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Aktivierungslink. Nur wenn dieser Link angeklickt wird, darf die Adresse für Werbezwecke verwendet werden. Dies gilt für Personen, die noch keine Kund:innen sind.

Wichtig: Schon das Versenden der Bestätigungsmail muss datenschutzkonform dokumentiert werden.

Für Bestands-Kund:innen gibt es noch die Möglichkeit, dass diese auch ohne Einwilligung angeschrieben werden können (hier greift das berechtigte Interesse). Das geht dann, wenn sie vorher darüber informiert wurden, dass ihre Daten auch für Eigenwerbung genutzt werden und auch nur Werbung für vergleichbare Produkte oder Leistungen gemacht wird (§ 7 Abs. 3 UWG).

2. Klare Informationen zur Datenverarbeitung

Bereits beim Anmeldeformular müssen Unternehmen transparent machen, zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden, wer der Verantwortliche ist und welche Rechte den Betroffenen zustehen (z. B. Widerruf der Einwilligung, Auskunft, Löschung). Diese Hinweise gehören zu einer leicht verständlichen Datenschutzerklärung, die gut sichtbar verlinkt sein sollte.

3. Zweckbindung und Datenminimierung

Die DSGVO schreibt vor, dass personenbezogene Daten nur für den Zweck erhoben und gespeichert werden dürfen, der vorab genannt wurde. Wer z. B. Daten für einen Produkttest erhebt, darf diese nicht automatisch für Werbe-E-Mails weiterverwenden. Ebenso dürfen nur notwendige Daten gespeichert werden – z. B. Name, E-Mail-Adresse und ggf. Interessen für Personalisierung. Alles darüber hinaus ist kritisch.

4. Abmeldemöglichkeit (Opt-Out)

Jede Werbe-E-Mail muss eine einfache und kostenlose Möglichkeit zur Abmeldung enthalten – z. B. einen klickbaren Link am Ende der Nachricht. Fehlt diese Option, ist die E-Mail rechtswidrig – selbst wenn vorher eine Einwilligung vorlag oder es sich um Kund:innen handelte.

Was droht bei Verstößen?

Fehler beim E-Mail-Marketing können teuer werden. Neben Abmahnungen durch Mitbewerber:innen (gemäß UWG) drohen empfindliche Bußgelder durch Datenschutzaufsichtsbehörden – teils im sechsstelligen Bereich.

Weitere Risiken:

Reputationsschäden bei Bekanntwerden von Verstößen

bei Bekanntwerden von Verstößen Sperrung von Versandtools (z. B. bei Beschwerden über Spam)

(z. B. bei Beschwerden über Spam) Zivilrechtliche Schadensersatzforderungen nach Art. 82 DSGVO

Besonders riskant ist der Versand von Werbe-E-Mails ohne Einwilligung – selbst wenn die Adressen zuvor durch Gewinnspiele oder andere Aktionen eingesammelt wurden. Hier reicht bereits eine einzige Beschwerde, um ernsthafte rechtliche Konsequenzen auszulösen.

Warum anwaltliche Unterstützung sinnvoll ist

Viele Unternehmen nutzen E-Mail-Marketing über Drittanbieter-Tools wie Mailchimp, Brevo, CleverReach oder ActiveCampaign – oft in Kombination mit CRM-Systemen oder Shop-Software. Doch gerade bei der Verknüpfung verschiedener Systeme entstehen häufig datenschutzrechtliche Lücken oder ungeprüfte Schnittstellen, die im Ernstfall zur Haftung führen können.

Eine anwaltliche Prüfung bietet:

Absicherung Ihrer Einwilligungserklärungen

Gestaltung rechtssicherer Formulare und Texte und der Datenschutzerklärung

Beratung zur Tool-Auswahl und Datenverarbeitung

Risikoanalyse für laufende Marketingkampagnen

Reaktion auf Abmahnungen oder Beschwerden

So unterstützt Sie die advomare Rechtsanwaltskanzlei

Die advomare Rechtsanwaltskanzlei ist spezialisiert auf Medien-, IT- und Datenschutzrecht – und damit der richtige Ansprechpartner für rechtssicheres Online-Marketing. Wir bieten:

Prüfung und Optimierung Ihrer E-Mail-Marketing-Prozesse

Erstellung rechtskonformer Einwilligungstexte und Datenschutzhinweise

Beratung bei Beschwerden oder Bußgeldverfahren

Gerade in einem zunehmend automatisierten und KI-gestützten Marketingumfeld gilt: Je früher rechtliche Fallstricke erkannt und ausgeräumt werden, desto geringer ist das Risiko für teure Konsequenzen. Kontaktieren Sie uns gerne für ein kostenfreies Erstgespräch.

Fazit

E-Mail-Marketing bleibt ein starkes Mittel zur Kundengewinnung – aber nur dann, wenn es rechtssicher umgesetzt wird. Die DSGVO gibt klare Regeln vor, deren Einhaltung sowohl technische als auch juristische Präzision erfordert. Mit advomare haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Sie durch die datenschutzrechtlichen Anforderungen führt – kompetent, praxisnah und individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

Lassen Sie Ihre Prozesse prüfen – bevor es jemand anderes tut.