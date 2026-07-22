Medfluencer – Grenzen auf Social Media

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Was erlaubt ist und wo Risiken drohen

Ärzt:innen, Pflegekräfte und andere Fachpersonen erreichen auf TikTok, Instagram und YouTube heute hunderttausende Menschen. Was als Aufklärung beginnt, kann schnell rechtlich problematisch werden – denn Gesundheitskommunikation ist in Deutschland streng reguliert. Wer die Grenzen nicht kennt, riskiert Abmahnungen, Bußgelder oder berufsrechtliche Konsequenzen.

Das Heilmittelwerbegesetz (HWG) reguliert Werbung für Arzneimittel, Medizinprodukte und Behandlungen. Es gilt auch dann, wenn Medfluencer ihre Inhalte nicht als Werbung bezeichnen – entscheidend ist der wirtschaftliche Zusammenhang, nicht das Label.

Konkret unzulässig sind:

Heilsversprechen oder garantierte Therapieerfolge

Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente gegenüber der Öffentlichkeit

Unzulässige oder nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben – etwa zu Nahrungsergänzungsmitteln

Vorher-Nachher-Bilder bei operativen plastisch-chirurgischen Eingriffen ohne medizinische Notwendigkeit (§ 11 HWG)

Wer beispielsweise ein Nahrungsergänzungsmittel mit gesundheitsbezogenen Aussagen bewirbt, muss prüfen, ob hierfür ein zugelassener Health Claim besteht und die konkreten Verwendungsvoraussetzungen eingehalten werden – unabhängig davon, ob der Beitrag gesponsert ist oder nicht.

Für Ärzt:innen gilt neben dem HWG auch das ärztliche Berufsrecht. Werbung ist grundsätzlich erlaubt, muss aber sachlich und berufsbezogen sein. Untersagt sind insbesondere irreführende, unangemessen anpreisende oder reißerische Darstellungen – ebenso wie der missbräuchliche Einsatz medizinischer Titel zu Werbezwecken.

Das bedeutet in der Praxis: Ein Arzt, der auf Social Media ein Produkt bewirbt und dabei seine staatliche Zulassung gezielt zur Verstärkung der Werbeaussage einsetzt, kann sich schnell in einem rechtlich sensiblen Bereich bewegen.

Besteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang – etwa durch Bezahlung, kostenlose Produkte oder Kooperationen – muss der kommerzielle Zweck regelmäßig eindeutig kenntlich gemacht werden, sofern er sich nicht bereits unmittelbar aus den Umständen ergibt. Das ergibt sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Auch vermeintlich neutrale Produktempfehlungen können als Werbung gewertet werden, wenn sie im Zusammenhang mit einer Kooperation stehen. Fehlende Kennzeichnungen führen regelmäßig zu Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbraucherschutzorganisationen.

Besonders heikel ist die Darstellung von Patient:innen oder medizinischen Unterlagen. Schon zufällig sichtbare Akten, Monitore oder Patientennamen im Hintergrund eines Videos können Datenschutzverstöße nach der DSGVO darstellen – im Einzelfall mit erheblichen Bußgeldrisiken; der Bußgeldrahmen reicht je nach Verstoß bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes.

Medfluencer müssen daher nicht nur auf den Vordergrund achten, sondern auch sicherstellen, dass im Hintergrund keine personenbezogenen Daten erkennbar sind.

Werbung ohne Kennzeichnung bei gesponserten Beiträgen

Unbelegte Wirkungsaussagen zu Produkten oder Therapien

Patientenfälle ohne ausreichende Anonymisierung

Kooperationsverträge ohne rechtliche Prüfung

Vorher-Nachher-Bilder bei ästhetischen Eingriffen

Die meisten dieser Fehler lassen sich durch eine frühzeitige rechtliche Beratung vermeiden. Wer regelmäßig Kooperationen eingeht oder Produkte empfiehlt, sollte seine Inhalte und Verträge einmal grundlegend prüfen lassen. Die Kanzlei advomare berät im Bereich IT- und Medienrecht. Weitere Informationen finden Sie auf advomare.de.

Gerade im sensiblen Bereich der Gesundheitskommunikation empfiehlt es sich, rechtliche Risiken frühzeitig zu prüfen. Eine spezialisierte Kanzlei wie advomare unterstützt Medfluencer dabei, ihre Inhalte rechtssicher zu gestalten und kostspielige Abmahnungen zu vermeiden.

Die Unterstützung kann unter anderem umfassen:

Prüfung von Social-Media-Kanälen auf rechtliche Risiken

Beratung zur korrekten Werbekennzeichnung

Gestaltung und Prüfung von Kooperationsverträgen

Unterstützung bei Abmahnungen oder rechtlichen Streitigkeiten

Beratung zum Datenschutz und Persönlichkeitsrecht

Auch wenn bereits ein Problem entstanden ist – etwa eine Abmahnung oder ein Löschungsanspruch – kann anwaltliche Unterstützung helfen, die Situation schnell und effektiv zu klären.

Medfluencer leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsaufklärung, bewegen sich jedoch in einem rechtlich sensiblen Umfeld. Besonders das Heilmittelwerbegesetz, das Wettbewerbsrecht und der Datenschutz setzen klare Grenzen für Inhalte und Werbung. Wer diese Vorgaben nicht beachtet, riskiert erhebliche rechtliche Konsequenzen.

Mit der richtigen rechtlichen Beratung lassen sich viele Risiken vermeiden. Eine frühzeitige Prüfung von Content und Kooperationen sorgt dafür, dass Medfluencer ihre Reichweite sicher nutzen und sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können: die verständliche und verantwortungsvolle Vermittlung von Gesundheitswissen.

Kontaktieren Sie uns gerne für ein kostenfreies Erstgespräch!