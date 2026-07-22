Medfluencer – Grenzen auf Social Media

Medfluencer – Grenzen auf Social MediaMehr zum Thema: Internetrecht, Computerrecht, Medfluencer, Med-Influencer, Social-Media
Was erlaubt ist und wo Risiken drohen
Ärzt:innen, Pflegekräfte und andere Fachpersonen erreichen auf TikTok, Instagram und YouTube heute hunderttausende Menschen. Was als Aufklärung beginnt, kann schnell rechtlich problematisch werden – denn Gesundheitskommunikation ist in Deutschland streng reguliert. Wer die Grenzen nicht kennt, riskiert Abmahnungen, Bußgelder oder berufsrechtliche Konsequenzen.
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Das Heilmittelwerbegesetz (HWG) reguliert Werbung für Arzneimittel, Medizinprodukte und Behandlungen. Es gilt auch dann, wenn Medfluencer ihre Inhalte nicht als Werbung bezeichnen – entscheidend ist der wirtschaftliche Zusammenhang, nicht das Label.
Konkret unzulässig sind:
- Heilsversprechen oder garantierte Therapieerfolge
- Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente gegenüber der Öffentlichkeit
- Unzulässige oder nicht zugelassene gesundheitsbezogene Angaben – etwa zu Nahrungsergänzungsmitteln
- Vorher-Nachher-Bilder bei operativen plastisch-chirurgischen Eingriffen ohne medizinische Notwendigkeit (§ 11 HWG)
Wer beispielsweise ein Nahrungsergänzungsmittel mit gesundheitsbezogenen Aussagen bewirbt, muss prüfen, ob hierfür ein zugelassener Health Claim besteht und die konkreten Verwendungsvoraussetzungen eingehalten werden – unabhängig davon, ob der Beitrag gesponsert ist oder nicht.
Berufsrecht gilt auch auf Instagram
Für Ärzt:innen gilt neben dem HWG auch das ärztliche Berufsrecht. Werbung ist grundsätzlich erlaubt, muss aber sachlich und berufsbezogen sein. Untersagt sind insbesondere irreführende, unangemessen anpreisende oder reißerische Darstellungen – ebenso wie der missbräuchliche Einsatz medizinischer Titel zu Werbezwecken.
Das bedeutet in der Praxis: Ein Arzt, der auf Social Media ein Produkt bewirbt und dabei seine staatliche Zulassung gezielt zur Verstärkung der Werbeaussage einsetzt, kann sich schnell in einem rechtlich sensiblen Bereich bewegen.Werbung muss klar gekennzeichnet werden
Besteht ein wirtschaftlicher Zusammenhang – etwa durch Bezahlung, kostenlose Produkte oder Kooperationen – muss der kommerzielle Zweck regelmäßig eindeutig kenntlich gemacht werden, sofern er sich nicht bereits unmittelbar aus den Umständen ergibt. Das ergibt sich aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
Auch vermeintlich neutrale Produktempfehlungen können als Werbung gewertet werden, wenn sie im Zusammenhang mit einer Kooperation stehen. Fehlende Kennzeichnungen führen regelmäßig zu Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbraucherschutzorganisationen.
Datenschutz und Persönlichkeitsrechte im Gesundheitskontext
Besonders heikel ist die Darstellung von Patient:innen oder medizinischen Unterlagen. Schon zufällig sichtbare Akten, Monitore oder Patientennamen im Hintergrund eines Videos können Datenschutzverstöße nach der DSGVO darstellen – im Einzelfall mit erheblichen Bußgeldrisiken; der Bußgeldrahmen reicht je nach Verstoß bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes.
Medfluencer müssen daher nicht nur auf den Vordergrund achten, sondern auch sicherstellen, dass im Hintergrund keine personenbezogenen Daten erkennbar sind.
Typische Fallstricke — und wie man sie vermeidet
- Werbung ohne Kennzeichnung bei gesponserten Beiträgen
- Unbelegte Wirkungsaussagen zu Produkten oder Therapien
- Patientenfälle ohne ausreichende Anonymisierung
- Kooperationsverträge ohne rechtliche Prüfung
- Vorher-Nachher-Bilder bei ästhetischen Eingriffen
Die meisten dieser Fehler lassen sich durch eine frühzeitige rechtliche Beratung vermeiden. Wer regelmäßig Kooperationen eingeht oder Produkte empfiehlt, sollte seine Inhalte und Verträge einmal grundlegend prüfen lassen. Die Kanzlei advomare berät im Bereich IT- und Medienrecht. Weitere Informationen finden Sie auf advomare.de.Wie advomare Medfluencern helfen kann
Gerade im sensiblen Bereich der Gesundheitskommunikation empfiehlt es sich, rechtliche Risiken frühzeitig zu prüfen. Eine spezialisierte Kanzlei wie advomare unterstützt Medfluencer dabei, ihre Inhalte rechtssicher zu gestalten und kostspielige Abmahnungen zu vermeiden.
Die Unterstützung kann unter anderem umfassen:
- Prüfung von Social-Media-Kanälen auf rechtliche Risiken
- Beratung zur korrekten Werbekennzeichnung
- Gestaltung und Prüfung von Kooperationsverträgen
- Unterstützung bei Abmahnungen oder rechtlichen Streitigkeiten
- Beratung zum Datenschutz und Persönlichkeitsrecht
Auch wenn bereits ein Problem entstanden ist – etwa eine Abmahnung oder ein Löschungsanspruch – kann anwaltliche Unterstützung helfen, die Situation schnell und effektiv zu klären.
Fazit: Große Reichweite bedeutet große Verantwortung
Medfluencer leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsaufklärung, bewegen sich jedoch in einem rechtlich sensiblen Umfeld. Besonders das Heilmittelwerbegesetz, das Wettbewerbsrecht und der Datenschutz setzen klare Grenzen für Inhalte und Werbung. Wer diese Vorgaben nicht beachtet, riskiert erhebliche rechtliche Konsequenzen.
Mit der richtigen rechtlichen Beratung lassen sich viele Risiken vermeiden. Eine frühzeitige Prüfung von Content und Kooperationen sorgt dafür, dass Medfluencer ihre Reichweite sicher nutzen und sich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können: die verständliche und verantwortungsvolle Vermittlung von Gesundheitswissen.
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