Unwahre Tatsachenbehauptungen und Meinungsfreiheit im Netz

Was ist erlaubt?

Das Internet bietet unzählige Möglichkeiten, Meinungen zu äußern und Erfahrungen zu teilen. Doch wo verläuft die Grenze zwischen zulässiger Meinungsfreiheit und rechtswidrigen unwahren Tatsachenbehauptungen?

Besonders in sozialen Medien und auf Bewertungsportalen kommt es häufig zu Streitigkeiten darüber, was gesagt oder geschrieben werden darf. In diesem Ratgeber klären wir die rechtlichen Grundlagen und zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen falsche Behauptungen zu wehren.

1. Meinungsfreiheit und ihre Grenzen

Die Meinungsfreiheit ist in Deutschland durch Artikel 5 des Grundgesetzes (GG) geschützt. Jeder darf seine Meinung frei äußern, sei es in Kommentaren, Foren oder auf Bewertungsplattformen. Diese dürfen auch nicht einfach so gelöscht werden und müssen von den Empfänger:innen der Bewertungen, Kommentare etc. hingenommen werden. Doch dieser Schutz hat klare Grenzen:

Beleidigungen und Schmähkritik : Aussagen, die keine sachliche Auseinandersetzung mehr darstellen, sondern lediglich darauf abzielen, eine Person herabzuwürdigen, sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.

: Aussagen, die keine sachliche Auseinandersetzung mehr darstellen, sondern lediglich darauf abzielen, eine Person herabzuwürdigen, sind nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Volksverhetzung und strafbare Inhalte : Aussagen, die gegen bestimmte Gruppen hetzen oder Straftatbestände wie Bedrohung oder Aufruf zu Gewalt erfüllen, sind verboten. Solche Aussagen können auch strafrechtlich verfolgt werden.

: Aussagen, die gegen bestimmte Gruppen hetzen oder Straftatbestände wie Bedrohung oder Aufruf zu Gewalt erfüllen, sind verboten. Solche Aussagen können auch strafrechtlich verfolgt werden. Unwahre Tatsachenbehauptungen: Während Meinungen durch die Meinungsfreiheit geschützt sind, unterliegen Tatsachenbehauptungen einer besonderen Prüfung. Sind diese nachweislich falsch und rufschädigend, können rechtliche Schritte eingeleitet werden. Wichtig ist hier: In der Beweispflicht befindet sich die Person, die die Tatsachenbehauptung äußert.

2. Was sind unwahre Tatsachenbehauptungen?

Eine Tatsachenbehauptung beschreibt eine Äußerung, die objektiv beweisbar ist. Dies unterscheidet sie von einer Meinung, die subjektiv und nicht dem Beweis zugänglich ist. Beispiele dafür sind:

Zulässige Meinungsäußerung: "Ich finde, dass der Kundenservice unfreundlich ist."

"Ich finde, dass der Kundenservice unfreundlich ist." Unwahre Tatsachenbehauptung: "Das Unternehmen betrügt seine Kunden mit falschen Rechnungen." (Natürlich sofern nicht bewiesen werden kann, dass die Rechnungen des Unternehmens falsch sind)

Wenn eine Tatsachenbehauptung nachweislich falsch ist und den Ruf einer Person oder eines Unternehmens schädigt, kann dies rechtliche Konsequenzen haben. Besonders in sozialen Medien und auf Bewertungsportalen sind solche Falschbehauptungen problematisch, da sie sich schnell verbreiten und erheblichen Schaden anrichten können.

3. Wie kann man sich gegen unwahre Tatsachenbehauptungen wehren?

Wer Opfer falscher Tatsachenbehauptungen wird, sollte schnell handeln.

Beweissicherung: Screenshots oder Ausdrucke der betreffenden Inhalte sichern, um später Beweise zu haben.



Kontaktaufnahme mit der Plattform: Viele Plattformen haben Melde- und Beschwerdeverfahren für rechtswidrige Inhalte. Eine Löschung kann oft durch eine Beschwerde erreicht werden. Abmahnung und Unterlassungserklärung: Ist die Löschung nicht möglich oder reicht sie nicht aus, kann eine anwaltliche Abmahnung den Verfasser zur Rücknahme und Unterlassung zwingen. Man kann diesen Weg auch direkt gehen – damit eine Abmahnung überhaupt möglich ist, müssen Name und Anschrift der Verfasser:innen bekannt sein. In einer Abmahnung kann man zudem Schadensersatz fordern oder zur Übernahme der entstandenen Kosten auffordern.



Einstweilige Verfügung oder Klage: In schwerwiegenden Fällen kann gerichtlich gegen die Verfasser:innen vorgegangen werden. Hierbei kann ein Gericht die Löschung erzwingen oder sogar Schadensersatz zusprechen.

4. Warum sind Anwält:innen die beste Hilfe?

Gerade bei rufschädigenden Falschbehauptungen ist juristische Expertise wichtig. Ein Anwalt kann:

einschätzen, ob eine Äußerung rechtswidrig ist;

gezielte Schritte zur Löschung und Unterlassung einleiten;

rechtssicher und mit der passenden Argumentation gegen die rechtswidrige Äußerung vorgehen;

Schadensersatzansprüche geltend machen;

gerichtliche Verfahren begleiten.

Besonders im Internet ist schnelles Handeln entscheidend, da falsche Tatsachenbehauptungen oft innerhalb kurzer Zeit große Verbreitung finden und gravierende wirtschaftliche sowie persönliche Folgen haben können.

Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, doch sie findet ihre Grenzen dort, wo unter anderem unwahre Tatsachenbehauptungen den Ruf anderer schädigen. Betroffene sollten sich nicht scheuen, gegen Falschbehauptungen vorzugehen, da diese ernste Konsequenzen haben können. Eine professionelle rechtliche Beratung hilft dabei, den besten Weg zur Verteidigung des eigenen guten Rufs zu finden.

So helfen wir Ihnen bei advomare

Wenn Sie von unwahren Tatsachenbehauptungen betroffen sind, beispielsweise in Social Media oder auf Bewertungsplattformen, helfen wir Ihnen gerne weiter und kümmern uns für Sie um die Löschung. Dabei übernehmen wir folgende Aufgaben für Sie:

Sicherung und Dokumentation der rechtswidrigen Aussage

Erbringung von Beweisen zur Untermauerung der Rechtswidrigkeit

Detaillierte schriftliche Begründung des Löschanspruchs

Anfrage zur Kostenübernahme bei Ihrer Rechtsschutzversicherung

Übernahme der Kommunikation mit der verantwortlichen Plattform

Erstellung einer Entgegnung oder Gegendarstellung bei Ablehnung der Löschung

Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen bei identifizierbaren Verfassern

Kontaktieren Sie uns gerne für eine kostenfreie Ersteinschätzung!