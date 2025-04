Urheberrecht in der digitalen Welt

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Was ist erlaubt und was nicht?

In einer zunehmend digitalisierten Welt ist das Urheberrecht präsenter denn je. Täglich werden online Inhalte erstellt, geteilt, kopiert und verbreitet – oftmals mit nur wenigen Klicks. Doch nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch rechtlich erlaubt. Vor allem im digitalen Raum geraten Nutzer:innen, Plattformen und Content-Ersteller:innen schnell mit dem Urheberrecht in Konflikt. Dieser Beitrag gibt einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Grundlagen und zeigt, wie anwaltliche Beratung beim Schutz eigener Werke oder bei der Abwehr unberechtigter Vorwürfe helfen kann.

Was ist urheberrechtlich geschützt?

Das Urheberrecht schützt sogenannte "persönliche geistige Schöpfungen". Gemeint sind Werke, die das Ergebnis individueller Kreativität und Schöpferkraft sind. Dazu zählen u. a.:

Texte, Bücher, Blogartikel

Fotografien, Grafiken, Designs

Musik, Podcasts und Tonaufnahmen

Videos und Filme

Software, Quellcode und Datenbanken

Sobald ein Werk entsteht und dabei eine sogenannte Schöpfungshöhe erreicht, genießt es automatisch den Schutz durch das Urheberrecht – eine Registrierung oder Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch einer Veröffentlichung bedarf es nicht – ein nie gezeigter Entwurf in der Schreibtischschublade ist auch durch das Urheberrecht geschützt.

Der oder die Urheber:in erhält umfassende Rechte: das Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung, Bearbeitung u. v. m. Dabei wird unterschieden zwischen:

Verwertungsrechte : Diese können weitergegeben werden, dabei geht es z. B. um die Verwendung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung geschützter Werke.

: Diese können weitergegeben werden, dabei geht es z. B. um die Verwendung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung geschützter Werke. Urheberpersönlichkeitsrechte: Diese sind fest an die Urheber:innen gebunden. Diese haben u. a. ein Bestimmungsrecht über die Werksveröffentlichung, ein Bestimmungsrecht, ob und wie die Urheberschaft zu kennzeichnen ist und auch das Recht, eine Entstellung des Werks zu verbieten, wenn dies die geistigen oder persönlichen Interessen gefährden könnte.

Was ist erlaubt – und was nicht?

Gerade im Internet herrscht oft Unsicherheit, was erlaubt ist. Viele Nutzer:innen laden Bilder hoch, teilen Videos oder zitieren Texte, ohne an die rechtlichen Konsequenzen zu denken. Grundsätzlich gilt:

Nicht erlaubt ist die Nutzung fremder Werke ohne die Zustimmung des Rechteinhabers – es sei denn, es greift eine gesetzliche Schranke. Solche Ausnahmen sind z. B.:

Das Zitatrecht : Kurze Ausschnitte dürfen verwendet werden, wenn man sich inhaltlich mit Ihnen auseinandersetzt und die Quelle gekennzeichnet ist.

: Kurze Ausschnitte dürfen verwendet werden, wenn man sich inhaltlich mit Ihnen auseinandersetzt und die Quelle gekennzeichnet ist. Die Privatkopie : Inhalte dürfen für den rein privaten Gebrauch kopiert werden, solange keine offensichtlich rechtswidrige Quelle genutzt wird.

: Inhalte dürfen für den rein privaten Gebrauch kopiert werden, solange keine offensichtlich rechtswidrige Quelle genutzt wird. Nutzung gemeinfreier Werke: Werke, deren Urheber seit mehr als 70 Jahren verstorben sind, sind gemeinfrei und dürfen frei verwendet werden.

Eine weitere Nutzungsmöglichkeit von Material ist durch die Nutzung von Creative-Commons-Materialien. Diese sind dann meist für den Gebrauch freigegeben unter bestimmten Bedingungen.

Nicht erlaubt ist dagegen z. B.:

das Hochladen fremder Bilder ohne Lizenz auf Social Media oder Webseiten,

die Nutzung geschützter Musik in YouTube-Videos,

das Kopieren von Texten für Blogbeiträge oder Produktbeschreibungen,

die unberechtigte Einbindung fremder Grafiken oder Logos.

Pflichten für Plattformen und Content-Ersteller:innen

Nicht nur Nutzer:innen, sondern auch Plattformbetreiber tragen Verantwortung. Spätestens mit der Umsetzung der EU-Urheberrechtsreform 2021 und dem Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG) gelten strenge Vorgaben. Plattformen müssen urheberrechtswidrige Inhalte entfernen oder sogar durch Uploadfilter proaktiv verhindern.

Content-Ersteller:innen sollten sorgfältig prüfen, ob sie über alle erforderlichen Nutzungsrechte verfügen. Das betrifft nicht nur Bilder und Musik, sondern auch Schriftarten, Templates, Stockmaterial oder Software-Bibliotheken. Schon kleinste Verstöße können teure Abmahnungen nach sich ziehen.

Anwaltliche Hilfe bei Urheberrechtsverletzungen

Kommt es zu einer Urheberrechtsverletzung, können Betroffene verschiedene Ansprüche geltend machen, z. B. auf:

Unterlassung

Schadensersatz

Auskunft über die Nutzung

Entfernung oder Sperrung der Inhalte

Zugleich ist auch anwaltliche Hilfe für Nutzer:innen sinnvoll, die eine Abmahnung erhalten haben. Oft sind die Forderungen überzogen oder unberechtigt. Eine rechtliche Prüfung hilft dabei, Risiken zu erkennen und überzogene Forderungen abzuwehren.

So kann Ihnen advomare helfen

Die advomare Rechtsanwaltskanzlei ist spezialisiert auf Medien- und IT-Recht. Unter der Leitung von Rechtsanwalt Martin Jedwillat berät die Kanzlei rund um das Thema Urheberrecht – sei es bei der Verteidigung gegen Abmahnungen, bei der Absicherung eigener Inhalte oder bei der Entwicklung digitaler Plattformen.

Mehr zum Thema Urheberrecht finden Sie auch auf unserer Homepage!

advomare unterstützt unter anderem bei:

der rechtssicheren Nutzung von Content (z. B. für Webseiten, Shops, Social Media)

dem Schutz eigener Werke vor unberechtigter Nutzung

der Durchsetzung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen

der Prüfung und Erstellung von Lizenzvereinbarungen

Fazit

Das Urheberrecht spielt eine zentrale Rolle in der digitalen Welt. Wer Inhalte nutzt oder erstellt, sollte sich der rechtlichen Rahmenbedingungen bewusst sein. Bei Fragen oder Konflikten ist anwaltliche Unterstützung unerlässlich. Die advomare Rechtsanwaltskanzlei steht Ihnen mit fundierter Expertise zur Seite – für einen sicheren Umgang mit kreativen Inhalten im Netz.

Sie möchten Ihre Rechte als Urheber:in schützen, gegen eine Abmahnung vorgehen oder Ihre digitale Plattform rechtssicher gestalten? Kontaktieren Sie uns für eine kostenfreie Ersteinschätzung!