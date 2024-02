Vorsicht vor Betrug auf Vinted und Kleinanzeigen!

Mehr zum Thema:

4,33 von 5 Sterne

Bewerten mit: 3 Twittern Teilen Teilen

Gegen Identitätsdiebstahl durch Internetbetrug kann man sich wehren und schützen!

1. Warum findet Betrug auf Kleinanzeigen und Betrug auf Vinted statt?

Plattformen wie Kleinanzeigen oder Vinted bieten eine große Angriffsfläche für Betrüger. Die Beliebtheit der Plattformen, auf denen Käufer:innen den gebrauchten Gegenständen der Verkäufer:innen ein zweites Leben geben können, ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Mit den steigenden Nutzerzahlen häufen sich aber auch die Chancen für Betrug.

Da jeder auf den Plattformen verkaufen kann, herrscht auch ein gewisses Grundvertrauen dem vermeintlichen Käufer oder Verkäufer gegenüber, welches die Betrüger:innen schamlos ausnutzen. Über Phishing Links werden sensible Daten der Opfer abgegriffen und in deren Namen Verträge abgeschlossen oder die Daten eben für Identitätsdiebstahl missbraucht.

2. Welche Betrugsmaschen nutzen die Betrüger?

In letzter Zeit warnen Verbraucherschützer:innen vor zwei Betrugsmaschen.

Bei der ersten Masche präsentieren sich die Täter:innen als Verkäufer:innen und bieten ein Produkt an. Sobald sie dadurch an die Adressdaten ihrer Opfer gelangt sind, schließen sie Verträge ab, bspw. Kaufverträge für hohe Summen bei Online-Shops, mit dem Opfer als Rechnungsempfänger. Lediglich eine falsche Mailadresse wird angegeben – damit die Rechnung nicht beim Opfer ankommt. Dadurch gewinnen die Betrüger:innen an Zeit, um weitere Verträge im Namen der Opfer abzuschließen und auch um weitere Menschen unter falschem Namen zu betrügen.

Leider fällt diese Form des Betrugs erst auf, wenn die Mahnungen der Rechnungen per Post ins Haus flattern.

Die zweite Masche beruht darauf, dass sich die Betrüger:innen diesmal als Käufer:innen ausgeben, die mit der „Sicher bezahlen"-Funktion ein angebotenes Produkt auf Kleinanzeigen kaufen wollen. Damit die Zahlung funktioniert, sollen die Opfer ihre Kontaktdaten einschließlich der Mailadresse angeben. Im Anschluss versenden die Täter:innen eine Mail mit einem Link, in dem die Opfer dazu aufgefordert werden, ihre Kreditkartendaten einzugeben – nur so soll die angebliche Zahlung erfolgen können. Zu guter Letzt erhalten die Opfer eine Bestätigungsanfrage, mit der sie angeblich den Zahlungseingang aktivieren sollen. Allerdings nutzen die Täter:innen in dem Moment die Zahlungsdaten, um für hohe Geldbeträge in Online-Shops einzukaufen. Die vermeintliche Eingangsbestätigung ist in Wahrheit eine Zahlungsbestätigung, mit der die Opfer den Kauf verifizieren.

Das perfide bei dieser Betrugsmasche: Es verfallen sämtliche Ansprüche zum Zurückholen des Geldes gegenüber der Bank, denn die Opfer haben diese Zahlung selbst verifiziert.

3. Ich bin Opfer einer solchen Betrugsmasche, wie kann ich mich wehren?

Wenn Sie Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sind, sollten Sie sich auf jeden Fall an einen Anwalt wenden. Dieser kann sie bestmöglich zu den verschiedenen Möglichkeiten beraten, um den Schaden so gering wie möglich zu halten.

Ändern Sie zudem sämtliche Passwörter sowie Zugangsdaten. Diese Schritte sollten Sie sofort einleiten, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines solchen Betrugs zu sein.

Sind bereits unbefugte Zahlungen von Ihrem Konto oder der Kreditkarte abgebucht worden, sollten Sie Ihrer Bank unverzüglich den Betrug melden, so dass weitere Zahlungen vorerst nicht zugelassen werden. Auch der Schufa sollten Sie den Identitätsdiebstahl melden sowie allen unberechtigten Mahn- und Vollstreckungsbescheiden widersprechen. Auch hier kann ein Anwalt Sie unterstützen und in Bezug auf eine Strafanzeige ebenfalls eingehend beraten.

Bei diesen spezifischen Betrugsmaschen besteht unserer Ansicht nach für Opfer ein Rückzahlungsanspruch gem. § 812 BGB gegen die Online-Shops, bei denen die Betrüger die Kaufverträge abgeschlossen haben. Zwischen den Geschädigten und dem Online-Shop ist nämlich kein wirksamer Vertrag geschlossen worden und die Geldzahlung ist ohne rechtlichen Grund erfolgt.

4. Wie kann ich mich vor Identitätsdiebstahl schützen?

Wenn Sie sich vor Identitätsdiebstahl schützen möchten, sollten Sie insbesondere online einiges beachten:

Benutzen Sie für verschiedene Accounts verschiedene und vor allem sichere Passwörter

Loggen Sie sich regelmäßig aus Websites aus

Teilen Sie keine persönlichen Daten, insbesondere gegenüber Käufern und Verkäufern, die nicht zuverlässig erscheinen

Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Softwares und verwenden Sie auch Sicherheitssoftwares

Opfer eines Betruges? Wir helfen Ihnen!

Kostenlose Ersteinschätzung bei der advomare Rechtsanwaltskanzlei

Wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind, können wir Ihnen beim weiteren Vorgehen helfen. Melden Sie sich bei uns und in einem kostenfreien Erstgespräch informieren wir Sie über die Handlungsmöglichkeiten und Erfolgsaussichten.

Rufen Sie uns an unter 0381 36768101 oder kontaktieren Sie uns per Mail an kanzlei@advomare.de und wir melden uns bei Ihnen zurück!