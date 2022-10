Akteneinsicht beim Kraftfahrt-Bundesamt für Dieselfahrer kann sich lohnen

In diesem Artikel erklären wir, wie sich ein Akteneinsichtsgesuch beim Kraftfahrtbundesamt für Dieselfahrer lohnen kann. Dieselfahrer haben vor deutschen Zivilgerichten im Dieselskandal bei Klagen gegen Hersteller häufig das Problem, dass sie eine sogenannte vorsätzlich und sittenwidrige Schädigung nachweisen müssen. Der Bundesgerichtshof und zahlreiche Oberlandesgerichte machen dies an ausreichend substantiiertem Vortrag zu prüfstandsbezogenen Abschalteinrichtungen fest. Insofern ist es günstig für Dieselfahrer, wenn entsprechend detaillierter Vortrag zu mindestens einer dieser prüfstandsbezogenen Abschalteinrichtungen im Fahrzeug gehalten werden kann. Dabei kann eine Anfrage beim Kraftfahrtbundesamt auf Akteneinsicht zu seinem Fahrzeug bzw. Fahrzeugtyp äußerst hilfreich sein. In zahlreichen Fällen hat das Kraftfahrtbundesamt gegenüber Gerichten und Privatpersonen detailliert Auskunft gegeben, wie die Abschalteinrichtungen funktionieren.

Anspruch auf Akteneinsicht gerichtlich bestätigt

Dieselfahrer haben den Akteneinsichtsanspruch aufgrund des Umweltinformationsgesetzes. Dies hat z.B. das Schleswig-Holsteinische OVG mit Urteil vom 02.10.2020 4 LA 141/18 bestätigt. Dort hatte die Bundesumwelthilfe Akteneinsicht in den Schriftverkehr der Volkswagen AG und des Kraftfahrtbundesamtes bezüglich der Rückrufanordnung von VW-Dieselfahrzeugen der Motorbaureihe EA 189 EA5 gewährt. Auch der Beschluss vom 27.04.2020 – 4 LA 251/19 geht in dieselbe Richtung, dort hatte das ZDF auf Auskunft geklagt. Mehr zum Volkswagen Abgasskandal finden Sie auf unserer Website und in regelmäßigen Beiträgen hier auf 123recht.de.

Allen Dieselfahrern, die erwägen gegen einen Hersteller auf Schadensersatz im Dieselskandal zu klagen, raten wir, das Recht auf Akteneinsicht geltend zu machen.

