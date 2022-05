Audi AG als Motorhersteller für Porsche Cayenne S verurteilt

Gute Nachrichten für dieselgeschädigte Porsche Fahrer: die Audi AG wurde vom Landgericht Deggendorf zum Schadensersatz verurteilt, Urteil vom 19.04.2022, Az. 31 O 592/21. Das Fahrzeug hat den Dieselmotor EA 898 und ist mit der Abgasnorm Euro 5 unterwegs.

Die Klägerin hatte den Porsche Cayenne S am 19.10.2015 zum Preis von 79.999 Euro mit dem Dieselmotor des Typs EA 898 gekauft. Der Motor wurde von der Audi AG entwickelt. Für das Fahrzeug liegt ein Rückrufbescheid des Kraftfahrtbundesamtes vor. Das Kraftfahrtbundesamt moniert unzulässige Abschalteinrichtungen im Fahrzeug. Dabei sollen nach Ansicht des Kraftfahrtbundesamtes unterschiedliche Abgasreinigungsmodi bestehen. Auf dem Prüfstand besteht der Modus 1, der die Abgase vorschriftsmäßig reinigt, im Straßenverkehr der Modus 0. In diesem Modus werden erheblich viel mehr Stickoxide emittiert. Das ist für die Bevölkerung stark gesundheitsgefährdend. Das Gericht sprach der Klägerin Schadensersatz wegen Abgasmanipulationen durch Audi zu. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Audi Abgasskandal und in unseren regelmäßigen Ratgeberartikeln hier auf 123recht.de.

