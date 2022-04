Daimler Vito Rückruf NC2II6515R- Wir klären auf! Schadensersatz winkt für Betroffene!

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Wenn Sie ein Rückrufschreiben oder ein Erinnerungsschreiben zum Vito Rückruf erhalten haben, steht Ihnen in der Regel eine Entschädigung zu!

Rückrufschreiben wegen Abgasmanipulationen für den Daimler Vito Rückruf sind Anfang Oktober 2021 verschickt worden. Diejenigen, die das Update nicht haben aufspielen lassen, dürften ab Anfang April 2022 Erinnerungsschreiben erhalten, in dem Sie von Mercedes erneut zum Update aufgefordert werden. Warum Sie einen Anspruch auf Schadensersatz haben und was es zu beachten gibt, erfahren Sie hier.

Abschalteinrichtungen als Abgasmanipulation

Hintergrund des Rückrufs und der Verpflichtung zum Software-Update sind von Mercedes verwendete unzulässige Abschalteinrichtungen. Eine davon ist die sogenannte Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung. Sie ist in hunderttausenden von Fahrzeugen von Mercedes verbaut und vom Kraftfahrt-Bundesamt beanstandet worden. Außerdem werden nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes noch weitere, der Öffentlichkeit unbekannte, Abschalteinrichtungen verwendet.

Software-Update? Nein danke!

Wir empfehlen auch weiterhin, das Software-Update nicht durchzuführen. Ab Erhalt des Ausgangsschreibens im Oktober 2021 haben Sie erfahrungsgemäß 18 Monate Zeit, um auf die Aufforderung zum Update zu reagieren. Erst dann tritt die örtliche Zulassungsstelle an Sie heran und droht eine Stilllegung an. Bis Frühjahr 2023 ist also noch unproblematisch und ausreichend Zeit. Weitere Informationen erfahren Sie auf unserer Website unter Rückruf Mercedes und hier auf 123recht.de, wo wir regelmäßig zu den aktuellen Entwicklungen im Mercedes Abgasskandal berichten.

Angebot der Kanzlei BRIXLANGE

Die Kanzlei BRIXLANGE bietet eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Hier erfahren Sie, ob Ihr Fahrzeug betroffen ist und welche Handlungsmöglichkeiten wir Ihnen empfehlen können. Dabei werden wir Ihnen von einem Vorgehen abraten, wenn die Risiken die Chancen überwiegen. In aller Regel lohnt sich ein Vorgehen und es kann eine hohe Entschädigung verlangt werden.

BRIXLANGE Rechtsanwälte

Ihre Expertenkanzlei im Abgasskandal und für Verbraucherschutz

Wir bieten eine kostenfreie Erstberatung im Abgasskandal an. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie ein Fahrzeug der Hersteller Mercedes, Opel, VW, Skoda, Seat, Porsche, Fiat oder Audi fahren.

schriftlich beraten Wollen Sie mehr wissen? Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt