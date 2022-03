Hervorragende Erfolgsaussichten im Fiat Diesel Skandal - jetzt Schadensersatz verlangen!

Der Fiat Diesel Skandal sorgt für Verunsicherung in der Wohnmobil-Szene. Wir klären auf, was zu beachten ist und wie Sie zu Ihrem Geld kommen

Ein weiterer Schritt nach vorne in der gerichtlichen Aufarbeitung im Fiat Diesel Skandal. Das Landgericht Ravensburg hat ein Sachverständigengutachten für ein Wohnmobil Van Ti 600 ME von Knaus mit Fiat Ducato Motor im Fiat Diesel Skandal angeordnet, Az. 2 O 30/21. Dabei soll geklärt werden, ob im Fahrzeug eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut worden ist.

Bereits zahlreiche Urteile im Fiat Ducato Abgasskandal

Fiat ist bereits von zahlreichen Landgerichten zum Schadensersatz verurteilt worden. Dabei handelt es sich bislang überwiegend um sogenannte Versäumnisurteile. Fiat hatte auf viele Klagen nicht rechtzeitig reagiert. Aufgrund der klaren Prüfstandsbezogenheit der Abschalteinrichtung bei Fiat ist mit weiteren Verurteilungen zu rechnen.

Aufarbeitung schreitet voran

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt seit Juli 2020 gegen Fiat Verantwortliche wegen möglicher Abgasmanipulationen bei Fiat Ducato Motoren. Betroffen sind insbesondere Wohnmobile der Baujahre 2014-2019 mit Fiat Ducato Motoren. Der Fiat Diesel Skandal steht in seiner Aufarbeitung also noch am Anfang. Die Aufarbeitung nimmt aber über gerichtliche Verfahren weiter Fahrt auf. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter Fiat Diesel Skandal sowie hier auf 123recht.de, wo wir regelmäßig zu den aktuellen Entwicklungen bei verschiedenen Herstellern im Abgasskandal berichten.

