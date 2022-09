KBA mit wichtiger Auskunft im Opel Abgasskandal

Die Kanzlei BRIXLANGE hatte beim Kraftfahrtbundesamt eine Auskunft zur Funktionsweise eingeholt. Die Auskunft gibt Klagen gegen die Adam Opel GmbH weiteren Auftrieb. Dort heißt es:

„Bei den betroffenen Fahrzeugen wurden nach den Untersuchungen des KBA eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt." (…)

Hintergrund des Rückrufs ist folgender:

Die betroffenen Fahrzeuge des Herstellers Opel verfügen über unterschiedliche Betriebsstrategien des Emissionsminderungssystems. Es wird die Wirksamkeit der Abgasrückführung (AGR) ohne hinreichende Begründung gemäß Artikel 5 Absatz 2 Satz 2 lit. A) – c) der VO (EG) Nr. 715/2007 reduziert und daher durch das KBA als unzulässige Abschalteinrichtung bewertet.

Die Steuerung der AGR schaltet im Betrieb in Abhängigkeit verschiedener Parameter häufiger in einen Modus mit verminderter Wirksamkeit um. Dies ist auch unter Bedingungen der Fall, die bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind.

So werden in den betroffenen Fahrzeugen unterschiedliche Verbrennungsmodi in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern genutzt. Dabei wird insbesondere unter den Bedingungen, die im Rahmen der Typ 1-Prüfung gemäß der VO (EG) Nr. 692/2008 existieren, zur sicheren Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte die Strategie mit den höchsten Raten der Abgasrückführung (AGR) genutzt. Unter vielen anderen als diesen Prüfbedingungen, die aber ebenfalls bei normalem Fahrzeugbetrieb vernünftigerweise zu erwarten sind, wird in einen Modus mit reduzierter Wirksamkeit der AGR geschaltet. Durch die Abgasnachbehandlung mittels NOx-Speicher-Katalysator (NSK) wird der Anstieg der NOx Emissionen im Wesentlichen nicht kompensiert. Dabei wurden durch das KBA die verwendeten Schaltungen, welche im vorliegenden Fall außerhalb des Umgebungstemperaturbereichs von 16 Grad Celsius bis 34 Grad Celsius und unterhalb eines Umgebungsdrucks von 91 kPa sowie oberhalb bestimmter Drehzahlen oder Lasten (mit Wiedereinstieg in den Verbrennungsmodus mit den höchsten AGR-Raten erst im niedrigeren Drehzahl-/Lastbereich, sog. Hysterese) aktiviert werden, als unzulässige Abschalteinrichtungen bewertet. Eine hinreichende Begründung der Zulässigkeit der Strategie gemäß Artikel 5 Absatz 2 Satz 2 VO (EG) Nr. 715/2007 wurde seitens Opel nicht vorgebracht."

Aufgrund des klaren Bezugs zum Prüfstand liegt hier eine Haftung von der Adam Opel GmbH nach § 826 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung auf der Hand. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Opel Dieselskandal und hier auf 123recht.de, wo wir tagesaktuell berichten.

