Landgericht Detmold holt Auskunft beim Kraftfahrt-Bundesamt im Fiat Chrysler Abgasskandal ein

Die Aufklärung des Fiat Chrysler Abgasskandals nimmt weiter Fahrt auf. Das Landgericht Detmold, Az. 4 O 313/21 nimmt mit Beweisbeschluss das Kraftfahrt-Bundesamt in die Pflicht, Auskunft zu erteilen. Dabei geht es um die Frage, ob der Fiat Ducato-Motor mit einem sogenannten Timer ausgestattet ist, der nach rund 22 Minuten abschaltet. Streitgegenständlich war dort ein Wohnmobil Live TI 650 ML von Knaus. Das Kraftfahrtbundesamt soll mitteilen, welche Erkenntnisse über die Zeitschaltuhr bezüglich der Abgasreinigung vorliegen.

Sachverhalt

Das Fahrzeug der Marke Knaus Live TI 650 MF ist mit einem Fiat Multijet 2,3l Motor ausgestattet, hat 130 PS und die Abgasnorm Euro 6 b. Der Beweisbeschluss des Landgerichts Detmold hat es im Wortlaut in sich. Das Kraftfahrtbundesamt wird aufgefordert mitzuteilen, ob „Erkenntnisse dahingehend vorliegen, dass bei dem zuvor bezeichneten Motor Abschalteinrichtungen vorliegen, welche die Wirkung von Emissionskontrollsystemen verringern, die nicht nach Art. 5 Abs. 2 Satz 1 VO 715/2007/EG und Art. 3 Nr. 10 VO 715/2007/EG zulässig sind. Sollten diese Fragen beantwortet werden, was nach unserer Einschätzung zu erwarten ist, kommt eine Haftung von Fiat in Betracht. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Fiat Diesel Skandal und in den regelmäßig erscheinenden Artikeln hier auf 123recht.de.

