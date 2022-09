Landgericht Verden mit Urteil im Abgasskandal gegen Opel

Ein Kläger hat am Landgericht Verden mit Urteil vom 14. Juli 2022 Schadensersatz in Höhe von 11.241,88 EUR zugesprochen bekommen. Dabei nahm das Landgericht Verden eine vorsätzliche und sittenwidrige Schädigung gemäß § 826 BGB an. Es ging inhaltlich um einen Opel Zafira Tourer Active.

Opel von Großrückruf vom Kraftfahrtbundesamt betroffen

Opel sieht sich seit dem 17.02.2022 mit einem Großrückruf vom Kraftfahrt-Bundesamt konfrontiert. Dabei sind in Deutschland rund 75.000 Fahrzeuge vom Opel Rückruf betroffen. Insbesondere geht es dabei um die Modelle Opel Astra, Corsa und Insignia. Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte für diese Fahrzeuge zunächst eine sogenannte freiwillige Maßnahme freigegeben, dann aber einen verpflichtenden Rückruf angeordnet. Auf Nachfrage hatte das Kraftfahrt-Bundesamt geantwortet, dass die Abschalteinrichtungen dafür sorgen, dass die Abgasrückführung nur optimal auf dem Prüfstand funktioniert, aber unter normalen Straßenverkehrsbedingungen (Temperatur, Luftdruck, Drehzahl- und Lastbedingungen) im Regelfall nicht. Damit dürfte das Kriterium der Prüfstandsbezogenheit im Sinne des § 826 BGB erfüllt sein. Betroffene Opel-Fahrer haben damit hervorragende Chancen auf Schadensersatz. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Opel Abgasskandal sowie in regelmäßigen Ratgeberartikeln, die wir hier auf 123recht.de einstellen.

