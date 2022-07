Mercedes Abgasskandal – Betroffene Fahrzeuge und Motoren

Der Mercedes Abgasskandal geht in die entscheidende Phase. Viele Mandanten von uns fragen immer wieder, ob ihr Fahrzeug davon betroffen ist und welche Ansprüche bestehen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass alle Fahrzeuge mit Euro 5 und Euro 6 Abgasnorm der Mercedes Benz Group vom Abgasskandal betroffen sind, ausgenommen dürften nur solche Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 6 d sein (neue Fahrzeuge von 2017/2018 und jünger). Betroffen sind Fahrzeuge der A-, B-, C und E-Klasse, vom CLA, CLS, G-Klasse, GL, GLA, GLC, GLK, der M-Klasse vom ML, der R-Klasse, S-Klasse, vom SLC, SLK, vom Sprinter, der V-Klasse, vom Viano und Vito. Regelmäßig haben die betroffenen Autofahrer ein entsprechendes Schreiben vom Kraftfahrtbundesamt bzw. von Mercedes direkt erhalten, in dem sie zum Software-Update aufgefordert worden sind.

Betroffene Motoren – Euro 5 und Euro 6 Fahrzeuge breit betroffen

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass die Motoren OM 651 und OM 642 hauptbetroffen sind. Allerdings werden auch bei den Motoren OM 640 und OM 607 sowie OM 622 und OM 626 Manipulationen vermutet. Für die Motoren OM 651, OM 642, OM 622, OM 626 und OM 640 hat das Kraftfahrtbundesamt verschiedene Pflichtrückrufe wegen Abgasmanipulationen angeordnet. Der Motor OM 607 ist einer der „schmutzigsten" Motoren überhaupt. Insofern ist von einer ganz weitverbreiteten Betroffenheit von Daimler Fahrzeugen im Dieselskandal auszugehen. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Dieselskandal Daimler sowie hier auf 123recht.de, wo wir regelmäßig berichten.

Verschiedene Abschalteinrichtungen

Bei den Abschalteinrichtungen, die von Mercedes verwendet worden sind, ist insbesondere die sogenannte Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung hervorzuheben, die vom Kraftfahrtbundesamt in rund 800.000 Fahrzeugen in Europa von Daimler beanstandet worden ist. Weitere rund 600.000 Fahrzeuge der Mercedes Benz Group AG wurden wegen Abgasmanipulationen am SCR-System zurückgerufen. Damit dürften gut 1,4 Millionen Fahrzeuge von Mercedes europaweit von einem Pflichtrückruf des Kraftfahrtbundesamtes wegen Abgasmanipulationen betroffen sein.

