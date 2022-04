Musterfeststellungsklage Daimler – Sind Sie betroffen? Beginn am 12. Juli 2022

Die Daimler Musterfeststellungsklage beginnt - Mercedes Käufer fragen sich, ob Sie betroffen sind. Hier erfahren Sie mehr! Nutzen Sie auch unsere kostenfreie Erstberatung.

Das OLG Stuttgart hat veröffentlicht, dass der erste Gerichtstermin im Abgasskandal im Rahmen des Musterfeststellungsverfahrens gegen die Mercedes Benz Group AG am 12. Juli 2022 beginnen wird. Betroffene Fahrer von bestimmten Daimler Fahrzeugen können sich also noch bis zum 11. Juli in das Klageregister der Musterfeststellungsklage eintragen lassen. Sollten Sie die Anmeldung verpassen, so bedeutet das nicht, dass Ihre Ansprüche verloren sind! Nutzen Sie unsere kostenfreie und unverbindliche Erstberatung und lassen Sie sich unterstützen. Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat die Musterfeststellungsklage im Sommer 2021 erhoben. Es soll festgestellt werden, dass Mercedes bei verschiedenen Fahrzeugmodellen unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut hat und damit gegenüber zahlreichen Käufern zum Schadensersatz verpflichtet ist. Die Musterfeststellungsklage betrifft allerdings „nur" rund 50.000 Fahrzeuge. Mehr zum Thema erfahren Sie auf unserer Website unter Musterfeststellungsklage Mercedes sowie hier auf 123recht.de, wo wir in regelmäßigen Abständen zu den aktuellen Entwicklungen berichten.

GLC 220 d 4MATIC GLC 250 d 4MATIC GLK 200 CDI GLK 220 CDI GLK220 CDI 4MATIC GLK 220 BlueTec GLK 250 BlueTec

Vorteilhaft an der Musterfeststellungsklage ist, dass Verbraucher kein Prozesskostenrisiko tragen. Nachteilhaft dürfte sein, dass das Verfahren der Musterfeststellungsklage voraussichtlich sehr lange dauern wird. In jedem individuellen Fall lohnt sich die Abwägung, ob eine Einzelklage ggf. sinnvoller ist.

Die Rechtsanwälte der Kanzlei BRIXLANGE bieten eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung zu allen Fragen rund um die Musterfeststellungsklage und den Daimler Abgasskandal an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

