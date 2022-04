Opel Abschalteinrichtungen – KBA gibt Auskunft im Opel Dieselskandal. Jetzt beraten lassen

Im Opel Dieselskandal liegen weitere belastende Informationen vor. Wie Betroffene ihr Geld zurück erhalten, erfahren Sie mit unserer kostenfreien Erstberatung

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat laut einer Pressemitteilung detailliert beschrieben, wie bestimmte Abschalteinrichtungen bei Opel Fahrzeugen funktionieren. Klägern gegen Opel werden damit wichtige weitere Argumente an die Hand gegeben. Erst jüngst wurden zahlreiche Opel der Modelle Astra, Corsa und Insignia zurückgerufen.

Die betroffenen Opel Diesel bestimmter Baujahre (in diesem Fall Opel Cascada, Insignia und Zafira) verfügen gleich über mehrere vom Kraftfahrt-Bundesamt als unzulässig eingeordnete Abschalteinrichtungen. Opel richtet die Abgasreinigung nach Temperaturen, Luftdruck, Drehzahlen und Lastbedingungen aus. Damit orientiert sich die Abgasreinigung bei Opel offensichtlich am Prüfstand und optimiert auf den Prüfstand. Ganz anders dann auf der Straße: hier wird hochgiftiges NOx in großen Mengen emittiert. Das ist laut EU-Recht verboten und führt nach unserer Einschätzung zu einer Haftung von Opel nach § 826 BGB. Das gilt auch für die Opel Diesel-Fahrer der Marken Corsa, Astra und Insignia, die im Frühjahr 2022 von einen Pflichtrückruf kalt erwischt worden sind. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auf unserer Internetpräsenz unter Opel Rückrufaktion sowie in zahlreichen Ratgeberartikeln hier auf 123recht.de.

