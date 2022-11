Positive Hinweise vom Oberlandesgericht Stuttgart im Rahmen des Termins zur Musterfeststellungsklage

Mehr zum Thema:

Paukenschlag am Oberlandesgericht Stuttgart. Die Musterfeststellungsklage wurde im Verhandlungstermin am 12.07.2022 vertagt. Dabei ist positiv festzuhalten, dass der zuständige Senat am Oberlandesgericht Stuttgart damit signalisiert, dass er seine Rechtsprechung an der erwartet verbraucherfreundlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (und des Bundesgerichtshofs) ausrichten wird. Der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hatte mit Votum am 02.06.2022 in der Sache C 100/21 signalisiert, dass bereits ein fahrlässiges Verhalten eines Herstellers beim Einbau von Abschalteinrichtungen für eine Haftung ausreichen könne. Bislang war die Hürde mit dem Nachweis einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung relativ hoch.

Einen neuen Termin hat das Oberlandesgericht Stuttgart erst für Januar 2023 angekündigt. Damit wolle das Oberlandesgericht die Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof und vom Bundesgerichtshof abwarten. Außerdem wies das Oberlandesgericht Stuttgart erneut auf die guten Erfolgsaussichten bei Klagen des Herstellers Mercedes mit Abgasnorm Euro 6 und Pflichtrückruf des Kraftfahrtbundesamtes hin. Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte darauf bereits mehrfach hingewiesen und betont, dass die Mercedes Benz Group AG u.a. darlegen müssen, wer für die Abgasmanipulationen bei diesen Fahrzeugen verantwortlich sei. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Dieselskandal Daimler Entschädigung und in unseren Ratgeberartikeln.

Die Erfolgsaussichten im Daimler Dieselskandal dürften damit weiterhin als sehr gut bezeichnet werden. Denn nach einer Entscheidung durch den Europäischen Gerichtshof zur fahrlässigen Haftung der Hersteller im Abgasskandal dürften alle Dämme brechen und eine neue Klagewelle sollte die Gerichte überrollen.

