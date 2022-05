Positives Urteil für Wohnmobil-Fahrer vom Landgericht Dessau-Roßlau im Wohnmobil Abgasskandal

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Mit Urteil vom 14.04.2022 hat das Landgericht Dessau-Roßlau die FCA Italy S.p.A. verurteilt, Schadensersatz in Höhe von 42.964,84 EUR Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung eines Wohnmobils mit Fiat Motor zu leisten.

Gericht wertet den Vortrag des Klägers gemäß § 138 Abs. 3 ZPO als unstreitig

Das Gericht stellte darauf ab, dass Fiat lediglich vorgetragen hatte, dass keine unzulässigen Abschalteinrichtungen vorliegen würden. Damit sei nicht klar geworden, was Fiat in tatsächlicher Hinsicht bestreiten möchte. Insbesondere die sogenannte Zeitschaltuhr, die bei Fiat nach 22 Minuten zu einem Abschalten der Abgasreinigung führt, bewertete das Landgericht Dessau-Roßlau als unzulässige Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 3 Nr. 10, Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) N. 715/2007. Das Gericht ging auch von einem vorsätzlichen Handeln aus und davon, dass der damalige Vorstandsvorsitzende von Fiat zum Kaufzeitpunkt Kenntnis von dem massenhaften Einbau von unzulässigen Abschalteinrichtungen in Fiat-Motoren hatte.

Im Wohnmobil-Abgasskandal sind Chassis der Hersteller Citroën, Peugeot, Fiat, Mercedes und VW betroffen. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Wohnmobil Abgasskandal und hier auf 123recht.de, wo wir regelmäßig berichten.

Kostenlose und unverbindliche Erstberatung

Die Kanzlei BRIXLANGE bietet eine kostenlose und unverbindliche Erstberatung im Fiat-Abgasskandal an. Wir prüfen die Betroffenheit Ihres Wohnmobils mit Fiat Motor vom Abgasskandal und schildern Ihnen die Erfolgsaussichten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

BRIXLANGE Rechtsanwälte

Ihre Expertenkanzlei im Abgasskandal und für Verbraucherschutz

Wir bieten eine kostenfreie Erstberatung im Abgasskandal an. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie ein Fahrzeug der Hersteller Mercedes, Opel, VW, Skoda, Seat, Porsche, Fiat oder Audi fahren.