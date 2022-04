Positives Urteil gegen Fiat beim Landgericht Landshut im Dieselskandal

Fordern Sie Ihr Geld zurück im Fiat Ducato Abgasskandal - Urteil macht Betroffenen Hoffnung

Erneute Niederlage für Fiat im Fiat Dieselskandal vor einem Landgericht. Mit Urteil vom 18.03.2022 verurteilte das Landgericht Landshut Fiat zum Schadensersatz. Inhaltlich ging es um ein Wohnmobil 367 Mageo Premium von Challenger. Der Kläger hatte hier den so genannten „kleinen Schadensersatz" eingeklagt, also einen bestimmten Prozentsatz vom Kaufpreis, ohne Rückabwicklung. Der Kläger kann in diesem Fall sein Wohnmobil behalten und bekommt 9.740,63 EUR von Fiat als Schadensersatz ersetzt. Dies entsprach 15 % vom Kaufpreis.

Kleiner Schadensersatz kann interessant sein

Für alle, die gegen Fiat im Wohnmobil Abgasskandal klagen wollen, kann im Einzelfall auch der kleine Schadensersatz interessant sein. Der Kläger behält hierbei sein Fahrzeug und erhält im Erfolgsfall einen Pauschalbetrag in Höhe von 15 bis 25 %. Der Bundesgerichtshof hat in zwei Urteilen diese Klagemöglichkeit auf den so genannten „kleinen Schadensersatz" bestätigt.

Fiat Ducato Motoren im Wohnmobil Abgasskandal betroffen

Mandanten von uns stellen uns im Fiat Ducato Wohnmobil Abgasskandal regelmäßig die Frage, welche Motoren betroffen sind. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und die Staatsanwaltschaft Frankfurt untersuchen folgende Fiat Ducato Wohnmobil Motoren:

1,3 Liter Multijet

1,3 Liter 16 V Multijet

1,6 Liter Multijet

2,0 Liter Multijet

2,2 Liter Multijet II

2,3 Liter Multijet

3,0 Liter

Die Kennungen lauten:

110 Multijet (F1AE3481G)

115 Multijet (250A10000)

150 Multujet (F1AE3481D)

180 Multijet (F1CE3481E)

Insgesamt dürften in Deutschland mehr als 200.000 Wohnmobile der Baujahre 2014-2019 betroffen sein, die den Fiat Ducato Motor verwenden. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter FIAT Ducato Diesel Skandal und hier auf 123recht.de, wo wir regelmäßig zu den Entwicklungen im Fiat Abgasskandal berichten. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

