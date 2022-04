Rückruf Viano (NC2II6515R) - Software-Update verweigern - Was Sie wissen müssen

Warum Sie einen Anspruch auf Schadensersatz haben, wenn Sie ein Erinnerungsschreiben für Ihren Viano erhalten haben erfahren Sie hier!

Im Frühjahr 2022 dürften zahlreiche Viano Fahrer der Baujahre 2010-2014 und der Abgasnorm Euro 5 erneut Post bekommen. Bereits im Oktober 2021 waren Rückrufschreiben verschickt worden. Darin wurden diese Mercedes Viano Fahrer zum Software-Update aufgefordert. Diejenigen, die das Update bislang nicht durchgeführt haben, werden nun voraussichtlich nochmals erinnert. Wenn Sie ein solches Schreiben erhalten haben, steht Ihnen ein Anspruch auf Schadensersatz zu.

Wir raten von der Durchführung des Updates ab

Ab Erhalt des ursprünglichen Schreibens besteht eine Zeitspanne von 18 Monaten. D.h., dass das jeweilige Update erst im Frühjahr 2023 aufgespielt werden muss, vorher gerade nicht! Wir raten dringend von dem Aufspielen eines Updates ab. Zahlreich ist uns in der Vergangenheit davon berichtet worden, dass die Updates u.a. zu mehr Spritverbrauch, Leistungsverlust und weiteren Problemen geführt haben. Von dem Aufspielen eines Software-Updates zur Entfernung von Abgasmanipulationen ist also dringend abzuraten.

Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung als unzulässige Abschalteinrichtung

Hintergrund des Rückrufs ist die Feststellung des Kraftfahrtbundesamtes, dass Mercedes mit der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung in rund 800.000 Fahrzeuge eine unzulässige Abschalteinrichtung eingebaut hat. Das Kraftfahrtbundesamt geht, gemessen an der eigenen Eintragung in der Rückrufdatenbank, sogar von mehreren unzulässigen Abschalteinrichtungen aus. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Rahmen unserer regelmäßigen Berichterstattung auf 123recht.de und auf unserer Website unter Viano Rückruf.

Gute Chancen für Schadensersatz

Die Kanzlei BRIXLANGE bietet eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Wir erklären Ihnen die guten Aussichten auf Schadensersatz, rechnen die Höhe Ihrer Ansprüche aus und klären mit Ihnen mögliche Vorgehensweisen. Melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

BRIXLANGE Rechtsanwälte

Ihre Expertenkanzlei im Abgasskandal und für Verbraucherschutz

Wir bieten eine kostenfreie Erstberatung im Abgasskandal an. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie ein Fahrzeug der Hersteller Mercedes, Opel, VW, Skoda, Seat, Porsche, Fiat oder Audi fahren.