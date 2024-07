Rücktritt vom Immobilienkaufvertrag - Wann ist er möglich und was ist zu beachten?

Der Traum von den eigenen vier Wänden kann schnell zum Albtraum werden, wenn sich nach Abschluss des Kaufvertrags Probleme auftun. Doch wann können Käufer vom Vertrag zurücktreten und welche Fallstricke gibt es?

Grundsätzlich gilt: Verträge sind einzuhalten

Wurde der Immobilienkaufvertrag erst einmal notariell beurkundet, sind die Möglichkeiten für einen Rücktritt sehr begrenzt. Es gilt der Grundsatz "pacta sunt servanda" - Verträge sind einzuhalten. Der Gang zum Notar dient gerade dazu, die Parteien über Rechte und Pflichten aufzuklären und vor Übereilung zu schützen.

Einzelne Rücktrittsgründe im Überblick

Dennoch gibt es Konstellationen, in denen ein Rücktritt in Betracht kommt:

- Vertragliches Rücktrittsrecht: Die Parteien können im Kaufvertrag selbst Rücktrittsrechte vereinbaren, z.B. für den Fall, dass eine Finanzierung scheitert. Fehlt eine solche Klausel, scheidet ein vertraglicher Rücktritt aus.

- Anfechtung wegen Irrtums: Hat sich der Käufer über verkehrswesentliche Eigenschaften der Immobilie geirrt, kann er seine Willenserklärung anfechten. Dies muss aber unverzüglich nach Kenntniserlangung geschehen. Zudem wird er ggf. schadensersatzpflichtig.

- Arglistige Täuschung: Verschweigt der Verkäufer dem Käufer bewusst Mängel der Immobilie, kann dies zur Anfechtung berechtigen. Die Beweislast liegt aber beim Käufer.

- Sachmängel: Weist die Immobilie erhebliche Mängel auf, die ihren Wert oder Tauglichkeit beeinträchtigen, kommen Gewährleistungsrechte wie Rücktritt oder Minderung in Betracht. Voraussetzung ist aber, dass der Käufer den Mangel nicht kannte.

- Haustürgeschäft: Wurde der Vertrag außerhalb der Geschäftsräume des Verkäufers oder Maklers abgeschlossen, steht Verbrauchern ggf. ein Widerrufsrecht zu. Dieses erlischt aber spätestens 12 Monate nach Vertragsschluss.

Zeitpunkt und Erklärung des Rücktritts

Der Rücktritt muss gegenüber dem Vertragspartner erklärt werden, sobald der Rücktrittsgrund vorliegt. Dies sollte aus Beweisgründen schriftlich, am besten per Einschreiben mit Rückschein erfolgen.

Bei Sachmängeln muss der Käufer dem Verkäufer zunächst eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzen, bevor er zurücktreten kann. Der Rücktritt ist dann erst nach erfolglosem Fristablauf möglich.

Beweislast

Derjenige, der sich auf einen Rücktrittsgrund beruft, trägt hierfür auch die Beweislast. Bei Sachmängeln muss der Käufer beweisen, dass der Mangel bereits bei Gefahrübergang vorlag. Bei arglistiger Täuschung muss er die Arglist des Verkäufers nachweisen.

Notarkosten

Grundsätzlich gilt:

- Wurde der Kaufvertrag bereits notariell beurkundet, haften Käufer und Verkäufer gesamtschuldnerisch für die vollen Notarkosten, auch wenn später vom Vertrag zurückgetreten wird. Der Notar kann sich aussuchen, wen er auf Zahlung in Anspruch nimmt.

- Üblicherweise wird im Kaufvertrag vereinbart, dass der Käufer die Notarkosten trägt. Der Notar rechnet dann gegenüber dem Käufer ab.

- Zahlt der Käufer nicht, kann der Notar aber auch den Verkäufer in Anspruch nehmen.

- Nur wenn der Notar den Vertrag noch nicht vollständig abgewickelt hat, reduzieren sich die Gebühren.

Im Falle einer arglistigen Täuschung durch den Verkäufer sieht die Sache etwas anders aus:

- Grundsätzlich muss der Käufer die Notarkosten zunächst bezahlen, wenn er vertraglich dazu verpflichtet ist.

- Er hat dann aber einen Schadensersatzanspruch gegen den Verkäufer und kann die Notarkosten als Schaden geltend machen.

- Denn bei einer arglistigen Täuschung hat der Verkäufer seine vorvertraglichen Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten verletzt. Er haftet dann für den Schaden, der dem Käufer durch den Vertragsschluss entstanden ist - dazu gehören auch die Notarkosten.

- Der getäuschte Käufer kann also die Notarkosten vom arglistig täuschenden Verkäufer zurückverlangen, auch wenn er sie zunächst bezahlen musste.

Grundsätzlich bleibt der Käufer auch bei Rücktritt auf den Notarkosten sitzen, wenn er vertraglich zu deren Übernahme verpflichtet ist. Nur bei arglistiger Täuschung kann er sie als Schadensersatz vom Verkäufer zurückfordern.

Rückabwicklung nach Rücktritt

Ist der Rücktritt wirksam erklärt, sind die gegenseitigen Leistungen zurückzugewähren. Der Käufer erhält den gezahlten Kaufpreis zurück, muss aber auch die Immobilie an den Verkäufer zurückgeben.

Hat der Käufer die Immobilie bereits genutzt, muss er sich die gezogenen Nutzungen anrechnen lassen. Umgekehrt kann er vom Verkäufer Zinsen auf den Kaufpreis verlangen.

Fazit: Rücktritt sollte Ausnahme bleiben

Käufer sollten sich nicht leichtfertig auf einen Immobilienkauf einlassen. Ist der Vertrag geschlossen, führt an der Erfüllung oft kein Weg vorbei. Ein Rücktritt kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht und ist mit Risiken verbunden.

Im Zweifel empfiehlt es sich, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Ein im Immobilienrecht versierter Anwalt auf Frag-einen-Anwalt.de kann die Erfolgsaussichten eines Rücktritts fundiert einschätzen und bei der Durchsetzung unterstützen.