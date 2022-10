Schadensersatz im Audi Dieselskandal: Landgericht Offenburg mit weiterem Urteil

Weiterer Erfolg im Abgasskandal gegen die Audi AG. Das Landgericht Offenburg hat am 30.09.2022, Az. 3 O 208/21 die Audi AG wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen in einem VW Touareg verurteilt. Dies entschied das Gericht, obwohl der Kläger den VW Touareg bereits verkauft hatte.

Inhaltlich ging es in dem Verfahren um einen VW Touareg V6 TDI mit 3.0 Liter Motor mit der Bezeichnung EA 897 mit einem SCR-Katalysator. Das Fahrzeug nutzt Ad-Blue und die Abgasnorm Euro 6. Ungewöhnlich an dem Fall war, dass der Kläger das Fahrzeug nach der Klageeinreichung verkauft hatte. Das Gericht sah den Vortrag des Klägers bestätigt, dass das Testverfahren nur durch Abgasmanipulation mit verschiedenen Abschalteinrichtungen bestanden worden war. Dabei kam insbesondere eine sogenannte Aufheizfunktion zum Einsatz. Diese ist im regulären Straßenverkehr nicht aktiviert. Die Audi AG haftete in diesem Fall, da Audi den verbauten Motor sowohl entwickelt als auch produziert hat und damit für die Manipulation verantwortlich ist. Mehr zum Audi Abgasskandal finden Sie auf unserer Website und in unseren regelmäßigen Ratgeberartikeln.

Audi-Fahrer, die bereits 2019 ihre Rückrufschreiben erhalten haben, sollten Ihre Ansprüche bis zum Ende 2022 gerichtlich geltend machen, danach droht die Verjährung. Dabei handelt es sich um Modelle des Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 und Q7 mit 3,0 Liter Motor. Wenn Sie auch ein Rückrufschreiben erhalten haben von Audi, sollten Sie Ihre Ansprüche noch in diesem Jahr von einem auf den Dieselskandal spezialisierten Anwalt überprüfen lassen.

Die Kanzlei BRIXLANGE ist auf den Abgasskandal spezialisiert und bietet im Abgasskandal eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.