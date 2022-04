Urteil im Volkswagen Abgasskandal – Touareg und Motor EA897 betroffen

Fahrzeuge mit EA897 Motor sind vom Abgasskandal betroffen. Käufern steht ein Anspruch auf Schadensersatz zu. Handeln Sie und nutzen Sie unsere kostenfreie Erstberatung

Das Landgericht Fulda hat VW und Audi im Abgasskandal verurteilt, Urteil vom 05.04.2022, Az. 8 O 201/21. Dabei ging es um einen VW Touareg 3.0 l TDI mit dem Motor EA 897. Audi und VW wurden zur Zahlung von 38.000,- EUR verurteilt, Zug um Zug gegen Fahrzeugrückgabe.

Ad-Blue Abgasmanipulation im Fahrzeug

Das Fahrzeug nutzt die Schadstoffklasse Euro 6 mit SCR-System (AdBlue). Den Motor hat die Audi AG entwickelt. Für das Fahrzeug lag ein Pflichtrückruf durch das Kraftfahrtbundesamt vor. Hintergrund war eine unzulässige Motoraufwärmfunktion, die vom Kraftfahrt-Bundesamt beanstandet worden ist.

Besonderheit beim Touareg

Betroffene Touareg Fahrer können auch jetzt noch klagen. Allerdings bei älteren Fahrzeugen nur dann, wenn Sie das Fahrzeug ursprünglich beim Händler oder Hersteller neu gekauft haben. Der Bundesgerichtshof hat mit den Urteilen vom 21.02.2022 – VIa ZR 8/21 und VIa ZR 57/21 Klarheit geschaffen. Auch wenn eigentlich schon Verjährung eingetreten ist, weil z.B. der Erhalt des Rückrufschreibens länger als 3 Jahre her ist, kann im Fall eines Neuwagenkaufs noch geklagt werden. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Dieselskandal VW und in unseren Ratgeber-Artikeln hier auf 123recht.de, wo wir zu den aktuellen Entwicklungen berichten.

Touareg Fahrer und alle Betroffenen Audi und Porsche Fahrer mit 3.0 l und 4.2 l Motoren können klagen

Alle VW Touareg Fahrer, die vom Diesel-Pflichtrückruf betroffen waren und auch alle betroffenen Audi und Porsche Fahrer, die mit 3.0 l oder 4.2 l Dieselmotoren unterwegs sind, können jetzt noch klagen.

