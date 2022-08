Weiteres Urteil im Audi 3.0 TDi Motor Abgasskandal – 3.0 Liter Motoren betroffen

Die Audi AG wurde im Audi 3.0 TDi Motor Abgasskandal zum Schadensersatz bei einem Audi A5 3.0 TDI verurteilt.

Das Gericht verurteilte Audi gemäß § 826 BGB wegen vorsätzlicher und sittenwidriger Schädigung mit Urteil vom 10. Juni 2022. Dabei ging es um einen Audi A5 Cabrio aus dem Januar 2016. Das Fahrzeug hat einen 3.0 Diesel-Motor des Typs EA 897 und die Abgasnorm Euro 6. Das Fahrzeug war von einem Pflichtrückruf durch das Kraftfahrtbundesamt betroffen. Audi hatte im Verfahren nur pauschale Angaben zu den Hintergründen des Pflichtrückrufs gemacht, das reichte dem Gericht nicht aus. Konsequenter Weise verurteilte das Gericht die Audi AG.

Code 23X6: Rückrufcode für tausende Audi Fahrzeuge

Unter dem Code 23X6 wurden tausende von Audi Fahrzeugen vom Kraftfahrtbundesamt verpflichtend zurückgerufen. Dabei hat sich Audi im Verwaltungsrechtszug nicht gegen die Bescheide gewehrt sondern diese akzeptiert. Damit steht mit sogenannter Tatbestandswirkung fest, dass Audi hunderttausende Fahrzeuge, die in Deutschland zugelassen worden sind, mit unzulässigen Abschalteinrichtungen ausgestattet hat. Audi wurde deshalb auch bereits von zahllosen Landgerichten und mehreren Oberlandesgerichten rechtskräftig zum Schadensersatz im Abgasskandal verurteilt. Dabei erfolgt die Verurteilung regelmäßig aufgrund § 826 BGB, also der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung aufgrund der Täuschung der Zulassungsbehörden und des Verbrauchers über die Zulassungsfähigkeit der Fahrzeuge. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Audi Diesel Skandal Entschädigung sowie in den regelmäßigen Ratgeberartikeln hier auf 123recht.de.

