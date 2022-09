Weiteres Urteil im Fiat Abgasskandal – Landgericht Stuttgart mit klarem Urteil im Wohnmobil Abgasskandal

Weitere Schlappe vor Gericht für Fiat. Warum Wohnmobilinhaber mit Fiat Ducato Motor gute Chancen auf Schadensersatz haben, erläutern wir nachfolgend anhand eines Urteils des Landgerichts Stuttgart gegen Fiat. Alle betroffenen Wohnmobilfahrer der Baujahre 2014-2019 sollten Ihre Ansprüche von einem auf den Abgasskandal spezialisierten Anwalt überprüfen lassen. Das Landgericht Stuttgart verurteilte Fiat (FCA) am 11.08.2022 zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 38.069,01 EUR nebst Zinsen, Az. 10 O 30/21. Als Gegenleistung muss der Kläger sein Wohnmobil B 504 B 20 von Hymer zurückgeben. Die Verurteilung erfolgt aufgrund von § 826 BGB, einer vorsätzlichen und sittenwidrigen Schädigung. Im Zivilrecht und im Abgasskandal stellt eine Verurteilung aufgrund von § 826 BGB dies die „Höchststrafe" dar. Das Wohnmobil ist mit einem 2,3 Liter-Motor mit 130 PS von Fiat Ducato ausgestattet. Es nutzt die Abgasnorm Euro 5. Mehr zum Thema erfahren Sie auf unserer Website unter Fiat Abgasskandal und in den regelmäßigen Ratgeberartikeln hier auf 123recht.de.

Landgericht Stuttgart mit klarem Urteil

Das Landgericht Stuttgart geht von einer eingebauten, unzulässigen Abschalteinrichtung aus. Dabei wird die Abgasreinigung nach 22 Minuten abgeschaltet, was im Zusammenhang mit der Dauer der Prüfstandskontrolle (rund 20 Minuten) steht. Motorschutzgründe verneinte das Landgericht Stuttgart. Die Typgenehmigung der italienischen Zulassungsbehörde würde einer Verurteilung außerdem nicht entgegenstehen, da diese arglistig erwirkt worden sei. Das Gericht ging für die Höhe der Nutzungsentschädigung von einer Nutzungsdauer des Wohnmobils von 15 Jahren aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

