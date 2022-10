Weiteres positives Urteil im Fiat-Abgasskandal: LG Stuttgart mit Verurteilung im Wohnmobil-Abgasskandal

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

In diesem Artikel schildern wir Ihnen die guten Erfolgsaussichten für Wohnmobil-Fahrer mit Fiat-Ducato Chassis der Baujahre 2014-2019 anhand eines Urteils des Landgerichts Stuttgart. Betroffene sollten nicht zögern, einen auf den Abgasskandal spezialisierten Anwalt einzuschalten und Ihren Fall prüfen zu lassen. Erfolg für Wohnmobil-Fahrer: das Landgericht Stuttgart hat mit Urteil vom 11. August 2022 – 30 O 18/22 die FAC Italy S.p.A. wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädigung verurteilt. Fiat ist Herstellerin des Fiat-Basisfahrzeugs. Dabei handelte sich um ein Wohnmobil vom Typ Hymer mit Erstzulassung vom 07. Juli 2015. Das Wohnmobil wurde als Neuwagen zu einem Preis von 70.300,00 EUR erworben. Für das Wohnmobil gilt die Abgasnorm Euro 5 und der Grenzwert von 280 mg/km für leichte Nutzfahrzeuge.

Unzulässige Abschalteinrichtung auch in Wohnmobilen verbaut: Urteil mit klarer Tatsachenfeststellung

Das Landgericht Stuttgart ging im Verfahren von dem Einbau einer unzulässigen Abschalteinrichtung nach Artikel 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) 715/2007 aus. Die Abgasreinigung wird nach 22 Minuten verringert. Dadurch werden stark erhöhte Stickoxidwerte emittiert. Dabei ging das Gericht von einer prüfstandsbezogenen und damit auch unzulässigen Abschalteinrichtung aus und nahm die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung an. Dabei drohe der Widerruf der erteilten EG-Typgenehmigung. Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Website unter Fiat Abgasskandal sowie auf 123recht.de in den kommenden Beiträgen.

Bereits zahlreiche Urteile gegen Fiat Italy

Zahlreiche Landgerichte haben Fiat bereits verurteilt, auch erste Oberlandesgerichte haben die Verurteilung von Fiat wegen Abgasmanipulationen an Wohnmobilen in Aussicht gestellt. Die Chancen für Betroffene mit einem Wohnmobil auf Fiat-Chassis-Basis dürften so gut sein wie selten zuvor. Die Fiat Ducato Abschalteinrichtung ist besonders perfide: Auf dem Prüfstand werden die Grenzwerte eingehalten, jedoch sind die Schadstoffausstöße im Realbetrieb viel zu hoch.

BRIXLANGE mit kostenfreier und unverbindlicher Erstberatung

Die Kanzlei BRIXLANGE bietet im Wohnmobil Abgasskandal eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Sie können Schadensersatz erhalten in 2 verschiedenen Varianten: das Wohnmobil zurückgeben, gegen Rückzahlung des Kaufpreises, unter Abzug der Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer. Oder: Sie behalten das Wohnmobil und erhalten auf dem Gerichtsweg oder Vergleichsweg eine Entschädigung in Höhe von 15 bis 25 %. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.