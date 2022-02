Weiteres verbraucherfreundliches Urteil im Fiat Ducato Abgasskandal

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Diesel Skandal bei Fiat Ducato in vollem Gange

Weiteres positives Urteil für Wohnmobil Besitzer mit Fiat Ducato Motor. Das Landgericht Meiningen hat Fiat Chrysler Automobiles (FCA) zur Zahlung von ca. 37.700,- EUR verurteilt, 1 O 425/21. Dabei ging es um einen Bürstner Nexxo T 660 mit Multijet Dieselmotor der Abgasnorm Euro 5. Das Landgericht Meiningen ging davon aus, dass der Kläger durch den Hersteller des Motors vorsätzlich sittenwidrig geschädigt worden ist. Das sind gute Nachrichten im Fiat Ducato Abgasskandal.

Urteil reiht sich in zahlreiche Urteile gegen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ein

Das Urteil des Landgerichts Meiningen reiht sich ein in eine lange Liste von Urteilen auf Landgerichtsebene gegen Fiat Chrysler Automobiles. FCA ist der Hersteller von Fiat Ducato Motoren, die insbesondere in zahllosen Wohnmobilen in Deutschland zum Einsatz kommen. Es wird von bis zu 200.000 Wohnmobilen ausgegangen, in denen unzulässige Abschalteinrichtungen eingebaut worden sind.

Betroffene Fiat Ducato Wohnmobile

Folgende Hersteller sind betroffen:

Adria Arca Autostar Autotrail Bavaria Benimar Bürstner Campereve Cardi Caravans International Carthago Challenger Chausson Clever Concorde Dethleffs Elnagh Eura Mobil Fleurette Font Vendome Forster Frankia Hobby Hymer Itineo Joint Kabe Karmann Knaus Laika La Strada Le Voyageur LMC McLouis Mobilvetta Morelo Niesmann + Bischoff Notin Phoenix Pilote PLA Pössl Rapido Rimor Roller Team Sunlight Sunliving Swift Weinsberg Westfalia Wingamm XGO

Abgastests legen wahrscheinliche Manipulationen dar

Verschiedene Abgastest der deutschen Umwelthilfe haben dargelegt, dass die Abgaswerte im realen Straßenverkehr bei bestimmten Wohnmobilen mit Fiat Ducato Motor katastrophal sind. Klare Indizien für eine Manipulation. So überschritt beispielsweise der Dethleffs Esprit T7150 EB mit der Abgasnorm Euro 5 den Grenzwert für leichte Nutzfahrzeuge um das 9,9 fache. Des Weiteren wurde bei einem Challenger mit der Abgasnorm Euro 6 b eine Überschreitung der NOx-Grenzwerte um das 19-fache festgestellt.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Seit Mitte 2020 ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen möglicher Dieselmanipulationen bei Fiat. Dabei wird davon ausgegangen, dass Fiat Ducato Motoren zwischen 2014-2019 mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 b manipuliert worden sein könnten. Mehr zu den Entwicklungen bei Fiat finden Sie unter: Fiat Ducato Abgasskandal auf unserer Website.

Kostenfreie und unverbindliche Erstberatung

Die Kanzlei BRIXLANGE ist auf den Abgasskandal spezialisiert. Wir bieten zu Ihrem Fahrzeug eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Wenn Sie insbesondere ein Wohnmobil der genannten Marken mit Fiat Ducato Motor fahren, melden Sie sich gerne bei uns. Wir beraten außerdem VW, Audi, Porsche, Daimler, BMW und Opel Dieselfahrer mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.