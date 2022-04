Wohnmobil Diesel Entschädigung jetzt einfordern! Gute Erfolgsaussichten für Betroffene

Dynamik im Wohnmobil Diesel Skandal – Landgericht Hechingen mit weiterem Gutachten

Das Landgericht Hechingen treibt die juristische Aufarbeiten des Wohnmobil-Diesel Skandals voran. Es hat ein Sachverständigengutachten angeordnet, das klären soll, ob das Wohnmobil T 60 von Sunlight mit einer Zeitschaltuhr manipuliert ist (Az.: 2 O 170/21). FCA (Fiat Chrysler Automobiles) hat hunderttausende Motoren für verschiedene Wohnmobilhersteller gefertigt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt zu im Raum stehenden Abgasmanipulationen seit Juli 2020. Wenn Sie über ein Wohnmobil mit Dieselmotor von z.B. Fiat, Mercedes oder VW verfügen, nutzen Sie unsere kostenfreie und unverbindliche Erstberatung! Damit finden Sie heraus, ob auch Ihnen eine Entschädigung zusteht.

im Verfahren vor dem LG Hechingen - Sunlight Wohnmobil betroffen

Der Kläger vor dem Landgericht Hechingen kaufte das Wohnmobil der Marke Sunlight T 60 für 36.500,-EUR im Jahr 2016. Dabei handelt es sich um den Motor Multijet 2,3l mit 130 PS der Abgasnorm Euro 5 b, Motorkennung F1AE3481D. Das Landgericht Hechingen hat mit Beschluss vom 21. Februar 2022 ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Dabei ordnet das Landgericht Hechingen an, dass überprüft werden soll, ob „eine Motosteuerungssoftware zum Einsatz kommt, welche die Abgasrückführung und die NSK-Regeneration nach einer gewissen Motorlaufzeit, die in etwa der Dauer der Prüfung im NEFZ entspreche, deutlich verringere bzw. deaktiviere." Des Weiteren soll untersucht werden, ob die Motorsteuerung so programmiert ist, „dass 1) die Abgasrückführung nach rund 22 Minuten Betriebszeit abgeschaltet bzw. auf nahezu Null reduziert werde, 2) die Regeneration des NOx-Speicherkatalysators kurz nach Beendigung der Prüfung im NEFZ eingestellt werde", dementsprechend nach ca. 6 Regenerationszyklen.

Zahlreiche Landgerichte haben im Wohnmobil Dieselskandal verbraucherfreundliche Urteile erlassen und Entschädigung zugesprochen. Kürzlich hat auch das Oberlandesgericht Köln signalisiert, eine Berufung von Fiat zurückweisen zu wollen. Die Aussichten auf Wohnmobil Diesel Entschädigung stehen also gut.

Die Kanzlei BRIXLANGE bietet eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung zum Wohnmobil Diesel Skandal an. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

