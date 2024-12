2024: Volkswagen AG Abmahnung (Marke) durch Lubberger Lehment wegen Freischaltcodes oder VW Emblem erhalten?

Hier finden Betroffene eine erste Hilfestellung bei Erhalt einer VW-Abmahnung wegen vermeintlicher Markenrechtsverletzung

Eine Abmahnung zu erhalten, ist immer unangenehm. Der Vorwurf in solchen Fällen bezieht sich oft auf die Verletzung von Markenrechten durch den Vertrieb oder die Bewerbung von Produkten, die mit den Markenrechten der Volkswagen AG in Konflikt stehen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich in einer solchen Situation richtig verhalten und welche Schritte jetzt wichtig sind.

Die Kanzlei Lubberger Lehment mahnt bereits seit mehreren Jahren im Namen der Volkswagen AG angebliche Markenrechtsverletzungen ab.

1. Hintergrund der aktuellen Abmahnungen durch Lubberger Lehment für die Volkswagen AG

Die Volkswagen AG schützt ihre Markenrechte rigoros. Derzeit sind insbesondere 2 Grundvarianten an VW-Abmahnungen im Umlauf:

Variante a: Abmahnung wegen Angebot von Aktivierungssoftware

In dieser Variante der VW-Abmahnung wird in der Regel beanstandet, dass die vom Abmahnungsempfänger angebotene Aktivierungssoftware zur Freischaltung bestimmter Funktionen in Fahrzeugen ohne Genehmigung von VW genutzt wird. Diese Software greift auf Funktionen zurück, die möglicherweise urheberrechtlich oder markenrechtlich geschützt sind. Der Vertrieb solcher Software kann als Verletzung des Markenrechts gemäß §§ 14 und 19 MarkenG (Markengesetz) gewertet werden.

Verwendung des Zeichens „VW" in der Produktbezeichnung einer nicht lizenzierten Aktivierungssoftware für „Apple Connect" oder „Apple CarPlay" oder „Android Auto".

b. Variante 2: Abmahnung wegen unberechtigter Verwendung der Wortmarke Volkswagen oder des VW Logos

Viele Abmahnungen der Kanzlei Lubberger Lehment für VW stellen auf die angebliche Verletzung der Wortmarken „Bulli", „VW" sowie das bekannte „VW"- Logo und die dreidimensionale Eintragung „Bulli 3D" mit Schutz für Waren der Klasse 20 ab.

Gerügt werden zumeist Angebote der Abgemahnten auf Portalen wie ebay, Kleinanzeigen oder Amazon ohne eine entsprechende markenrechtliche Lizenz der Volkswagen-AG. Besonders betroffen sind hierbei Plagiate / Produktfälschungen.

2. Was fordert die Kanzlei Lubberger Lehment für die Volkswagen AG?

Mit der anwaltlichen Abmahnung fordert die Volkswagen AG die Betroffenen zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, der Erteilung von weitgehenden Auskunftsansprüchen sowie (bei Produktfälschungen) gegebenenfalls der Vernichtung sämtlicher vorhandener Exemplare auf.

Darüber hinaus werden Anwaltskosten in Höhe von 3.247,90 € geltend gemacht. Hierbei werden 250.000 € als Gegenstandswert zugrunde gelegt. Dem Schreiben ist eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung beigefügt.

3. Erste-Hilfe-Tipps bei Erhalt einer VW-Abmahnung

Bewahren Sie Ruhe ohne aber die in der Abmahnung gesetzten Fristen aus den Augen zu verlieren.

Unterschreiben Sie die strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht ohne Modifikation und zahlen Sie die geforderte Summe nicht ohne vorherige anwaltliche Prüfung.

