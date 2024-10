Abmahnung der Louis Vuitton Malletier über die CBA Anwälte wegen Marke in 2024 erhalten? Das sollten Sie tun!

Derzeit (Oktober 2024) mahnen die CBH Rechtsanwälte aus Hamburg verstärkt Markenverletzungen im Auftrage der Louis Vuitton Malletier ab. Hier finden Betroffene eine erste Orientierung:

1. Was ist der Anlass der Abmahnungen?

Aktuell (Oktober 2024) mahnen die CBH Rechtsanwälte im Auftrag der Louis Vuitton Malletier diverse Händler ab. Der Vorwurf in dem Abmahnschreiben ist stets gleichlautend:

Der Empfänger der Abmahnung habe die Markenrechte von Louis Vuitton Malletier an der weltbekannten Luxus-Marke "Louis Vuitton" bzw. „LV" verletzt.

In den mir bekannten Fällen aus den letzten Tagen und Monaten ging es entweder um den Vorwurf des Verkaufs von Plagiaten / Produktfälschungen und seit einigen Wochen auch um den Verkauf von selbst abgefüllten Parfums (in der Größe von Parfümproben / Duftproben) sowie nachgemachten Düften (sog. Dupes oder Duftzwillinge).

2. Um welche Marken geht es konkret in den Abmahnungen?

Im Bereich der Abmahnungen wegen des Verkaufs von Parfümproben/Selbstabfüllungen bzw. Nachahmungen (sog. „Duftzwillinge") hat die Louis Vuitton Malletier nicht nur die Markenrechte an der bekannten Marke „Louis Vuitton", sondern unter anderem auch an folgenden bekannten Parfum-Namen bzw. Marken:

IMAGINATION

OMBRE NOMADE

AFTERNOON SWIM

L´IMMENSITÉ

CALIFORNIA DREAM

PACIFIC CHILL

Wichtig:

Bei den Abmahnungen der Louis Vuitton Malletier handelt es sich nicht um Abzocke und auch keinen Fake. In allen von mir in den letzten Jahren bearbeiteten Fällen war die Abmahnung leider dem Kern nach berechtigt (es lagen also stets Markenverletzungen vor) und es ging im Kern um Schadensbegrenzung. Natürlich sollte trotzdem im konkreten Fall immer als erstes geprüft werden, ob eine Markenrechtsverletzung überhaupt vorliegt.

Hierbei helfen wir Ihnen mit unserer über 16-jährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Verteidigung gegen Abmahnungen aus dem Bereich des Markenrechts gern. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter: 0471/483 99 88 – 0 oder per E-Mail (info@drnewerla.de )

3. Was fordern die CBH-Rechtsanwälte in dem Abmahnschreiben ?

Üblicherweise beinhaltet das Abmahnschreiben folgende Forderungen:

a. Abgabe einer strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

b. Auskunftserteilung

c. Zahlung von Schadensersatz

d. Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Höhe mehrerer tausend Euro

4. Louis Vuitton-Abmahnung im Briefkasten und was nun?

a. Nicht die vorgefertigte Unterlassungserklärung werdenden!

Geben Sie keinesfalls die von CBH vorgefertigte Unterlassungserklärung ab, da sie unserer Auffassung nach zu weit gefasst ist! So sollten in einer Unterlassungserklärung keine Aussagen zu Auskunft, Anwaltskosten oder Schadensersatzforderungen gemacht werden.

b. Fristen beachten!

Bitte bewahren Sie Ruhe und beachten Sie die von CBH gesetzte Frist.

Nach Ablauf der im Abmahnschreiben gesetzten Frist droht ein kostspieliges Gerichtsverfahren. Daher ist eine Reaktion innerhalb der Frist dringend erforderlich.

Aufgrund der hohen Streitwerte liegt das Prozesskostenrisiko (Anwalts und Gerichtskosten) allein für eine Instanz (!) im Bereich von 20.000.- € und teilweise sogar noch höher, sodass die gesetzten Fristen keinesfalls ungenutzt verstreichen sollten.

c. Keine vorschnelle Zahlung!

Zahlen Sie die geforderte Summe nicht ohne anwaltliche Prüfung und unterzeichnen Sie die strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht ohne genaue Prüfung. Wir raten auch dringend davon ab selber bei den CBH-Anwälten anzurufen, um nicht Gefahr zu laufen, leichtfertig Auskunft zu erteilen. Bitte haben Sie immer vor Augen: der Auskunftsanspruch dient dazu, Schadensersatzansprüche gegen Sie vorzubereiten.

d. Prüfen ob Abmahnung überhaupt gerechtfertigt ist!

Es sollte daher überprüft werden, ob überhaupt eine Verpflichtung besteht, und gegebenenfalls kann eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Wir bieten gerne unsere Unterstützung an, um die individuelle Situation zu prüfen. Falls Sie eine Abmahnung von CBH wegen angeblicher Markenrechtsverletzung (Louis Vuitton bzw. LV) erhalten haben, bietet die Kanzlei Dr. Newerla mit Sitz in Bremerhaven juristische Unterstützung zu einem fairen Festpreis an und vertritt bundesweit.

5. Kostenlose schriftliche Ersteinschätzung oder gerne auch kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Nutzen Sie ein kostenloses Erstgespräch oder unsere kostenlose schriftliche Ersteinschätzung mit der Kanzlei Dr. Newerla, indem Sie unverbindlich unter (0471/483 99 88 – 0) anrufen.

Es wäre hilfreich, wenn Sie die CBH-Abmahnung vorab per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten, damit wir uns optimal auf das Erstberatungsgespräch vorbereiten oder Ihnen eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung zukommen lassen können.

Wir vertreten Sie gerne bundesweit!





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



