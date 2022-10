Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung der CrossFit LLC erhalten? Wir helfen gerne!

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Weitere Abmahnungen im Umlauf

Die CrossFit LLC ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Fitnessbranche und Markeninhaberin der gleichnamigen Marke „CrossFit". Die Öffentlichkeit, insbesondere Sportler, kennen diesen Begriff als eine Fitnesstrainingsmethode, welches Gewichtheben, Sprinten, Eigengewichtsübungen und Turnen miteinander verbindet. Eingetragen ist die Markeunteranderem in den Klassen 9, 38 und 41 unter der Registernummer 005049192. Auch in anderen Klassen ist die Wortmarke „Crossfit" als Unionsmarke angemeldet.

Die Abmahnungen für die CrossFit LLC werden von der Rechtsanwaltskanzlei Bird & Bird ausgesprochen und betreffen besonders Online-Händler, die Fitnessprodukte mit der Artikelbeschreibung „CrossFit" bewerben. Ein Großteil der Adressaten der ausgesprochenen Abmahnungen bieten ohne eine Lizenz der CrossFit LLC gewerblich CrossFit-Kurse an.

Was wird vorgeworfen?

In dem Abmahnschreiben wird Ihnen vorgeworfen, widerrechtlich gegen die Wortmarke der CrossFit LLC zu verstoßen. Wie oben benannt, werden die Abmahnungen häufig im Zusammenhang mit der Benutzung eines nicht von der CrossFit LLC lizensierten CrossFit-Kurses ausgesprochen. Als Anlage legen die Bird & Bird Rechtsanwälte eine vorgefertigte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung bei.

Was wird verlangt?

Die Bird & Bird Rechtsanwälte fordern im Namen der CrossFit LLC die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,00 €, die der Abmahnung im Entwurf vorformuliert beiliegt. Neben dem Unterlassungsanspruch werden weitere Ansprüche geltend gemacht:

- Umfangreiche Auskunftsansprüche, insbesondere Lieferanten

- Sofortiger Verkaufsstopp des Angebotes

- Bezugsquelle des Produktes (bei Kleidung)

- Anzahl der verkauften oder eingekauften Produkte

- Schadensersatzansprüche (Lizenzschadensersatz nach einer fiktiven Lizenzanalogie)

Weiterhin wird der Abgemahnte wegen dem Anspruch auf Erstattung der Rechtsverfolgungskosten in Anspruch genommen. Erfahrungsgemäß werden für die Berechnung der Rechtsanwaltskosten ein Gegenstandswert von bis zu 250.000,00 € zugrunde gelegt, somit insgesamt ein Betrag in Höhe von 3.744,50 €.

Was tun im Falle einer Abmahnung?

Sollten Sie von einer Abmahnung betroffen sein, bleiben Sie ruhig und erteilen Sie keine leichtfertigen Auskünfte. Nehmen Sie keinen Kontakt zu den Abmahnern auf, unterschreiben Sie nicht die vorgefertigte strafbewehrte Unterlassungserklärung und tätigen Sie keine Zahlungen. Zunächst sollte geprüft werden, ob eine Markenrechtverletzung überhaupt besteht.

Bitte wenden Sie sich vor Ablauf der Frist an einen Fachanwalt! Im Falle eines Fristablaufs riskieren Sie eine einstweilige Verfügung!

Aufgrund des hohen Streitwerts ist bereits ist der I. Instanz das Prozessrisiko sehr hoch (fünfstelliger Betrag je nach Prozessverlauf).

Wenn Sie auch eine Abmahnung wegen der angeblichen Markenrechtsverletzung erhalten haben, kontaktieren Sie die Kanzlei Dr. Newerla.

Wir helfen Ihnen gerne, ortsungebunden, weiter. Wir bieten Ihnen die juristische Unterstützung dabei zum fairen Preis an.

Rufen Sie uns völlig unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 – 0) und wir können mit Ihnen die Erfolgsaussichten durchgehen. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie uns bereits vorab Ihre Abmahnung via Fax oder E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt- Fachanwalt für IT-Recht -- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 BremerhavenE-Mail:Tel.0471/4839988-0