Abmahnung wegen der Marke Burberry (Burberry Check) über die CBH Rechtsanwälte erhalten? Wir helfen!

Auch in den letzten Monaten sind wieder vermehrt Burberry-Abmahnungen der CBH-Rechtsanwälte aus Hamburg im Umlauf

Die CBH-Rechtsanwälte aus Hamburg mahnen derzeit verstärkt im Auftrag der Burberry Limited Händler wegen vermeintlicher Verletzung der Marke "Burberry" ab.

Dem Empfänger der Abmahnung wird vorgeworfen, die Rechte der Burberry Limited an der Marke "Burberry" verletzt zu haben.

1. Worum geht es konkret in der Burberry-Abmahnung?

Konkret wird dem Empfänger der Abmahnung der Verkauf von Produktfälschungen bzw. Plagiaten vorgeworfen. Im Mittelpunkt stehen dabei der sogenannte „Burberry-Check", also das berühmte Karomuster.

Das Abmahnschreiben enthält eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Zusätzlich werden weitere Ansprüche geltend gemacht, darunter Auskunftsansprüche, Schadensersatzansprüche und Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren, basierend auf einem Streitwert von 150.000.- €. Damit betragen allein die geltend gemachten Rechtsanwaltskosten 3.020,34 € (inkl. 19% MwSt.).

2. Wie sollte ich mich bei Erhalt einer CBH-Abmahnung (Burberry) verhalten?

Wichtig: Ohne anwaltliche Prüfung sollten Sie auf keinen Fall die vorgefertigte Unterlassungserklärung unterschreiben, da diese unserer Auffassung nach zu weit gefasst ist! Falls Sie ebenfalls eine Abmahnung von CBH wegen vermeintlicher Verletzung der Marke „Burberry" erhalten haben, empfehlen wir, Ruhe zu bewahren und die gesetzte Frist unbedingt zu beachten.

Nach Fristablauf droht ein sehr kostspieliges Gerichtsverfahren, daher sollte unbedingt innerhalb der Frist reagiert werden. Aufgrund des hohen Streitwerts von 150.000.- € beträgt das Prozesskostenrisiko nur für eine Instanz (!) bereits mehr als 15.000.- €.

Leisten Sie keine vorschnellen Zahlungen und nehmen Sie nicht selbst Kontakt zu den CBH Rechtsanwälten auf. Erteilen Sie auch nicht leichtfertig Auskünfte.

Es sollte zunächst in Ihrem individuellen Fall geprüft werden, ob überhaupt eine Verletzung der Marke Burberry (durch unberechtigte Verwendung des Burberry Check) vorliegt.

Sollte dies leider der Fall sein, so empfehlen wir die Abgabe einer abgeänderten Unterlassungserklärung (sozusagen „Minimalform"). Hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich. Wir bieten gerne unsere Unterstützung an, um die individuelle Situation zu prüfen. Falls Sie eine Abmahnung von CBH wegen angeblicher Verletzung der Marke Burberry erhalten haben, bietet die Kanzlei Dr. Newerla mit Sitz in Bremerhaven juristische Unterstützung zu einem fairen Festpreis an und vertritt bundesweit.

3. Kostenloses Erstgespräch mit Kanzlei Dr. Newerla bei Burberry-Abmahnung nutzen!

Nutzen Sie ein kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla, indem Sie unverbindlich unter (0471/483 99 88 – 0) anrufen. Es wäre hilfreich, wenn Sie das Abmahnschreiben vorab via Fax oder E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten, damit wir uns optimal auf Ihren Fall vorbereiten können.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

