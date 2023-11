Amstaff-Abmahnung im Auftrag der Amstaff Wear GmbH von den CBH-Rechtsanwälten erhalten? Wir helfen!

Weitere CBH-Abmahnungen wegen Markenrechtsvorwürfen im Umaluf: Diesmal gehte s um die bekannte Bekleidungsmarke Amstaff

Die CBH-Rechtsanwälte mahnen derzeit im Auftrag der Amstaff Wear GmbH Händler wegen vermeintlicher Verletzung der Marke "Amstaff" ab. Diese Woche wurde mir eine entsprechende CBH-Abmahnung von einem Händler zur Prüfung vorgelegt, datiert auf den 13.11.2023.

Dem Empfänger der Abgemahnten wird vorgeworfen, die geschützte Marke "Amstaff" bzw. ein Zugunsten der Amstaff Wear GmbH markenrechtlich (als Wort-/Bildmarke) geschütztes Bild eines Hundes ohne Zustimmung der Amstaff Wear GmbH verwendet zu haben. In dem mir vorliegenden Abmahnschreiben wird von CBH der Vorwurf erhoben, es handele sich um eine Produktfälschung, also ein nicht autorisiertes Kleidungsstück (in dem Fall eine Hose).

Das Abmahnschreiben enthält eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Zusätzlich werden weitere Ansprüche geltend gemacht, darunter Auskunftsansprüche, Schadensersatzansprüche, kosten für einen Testkauf (CBH hat die Hose, welche die Marke Verletzten soll, als Beweismittel im Wege eines Testkaufs erhalten) und Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren, basierend auf einem Streitwert von 150.000.- €. Damit betragen allein die geltend gemachten Rechtsanwaltskosen 3.020,34 € (inkl. 19% MwSt.)

Vorsicht ist geboten:

Unterzeichnen Sie keinesfalls ohne anwaltliche Prüfung die vorgefertigte Unterlassungserklärung, da sie unserer Auffassung nach zu weit gefasst ist! Falls Sie ebenfalls eine Abmahnung von CBH (wegen vermeintlicher Verletzung der Marke „Amstaff" erhalten haben, empfehlen wir, Ruhe zu bewahren und die gesetzte Frist unbedingt zu beachten.

Nach Fristablauf droht ein kostspieliges Gerichtsverfahren, daher ist eine Reaktion innerhalb der Frist dringend erforderlich.

Zahlen Sie die geforderte Summe nicht ohne anwaltliche Prüfung und unterzeichnen Sie die strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht ohne genaue Prüfung. Es wird davon abgeraten, Kontakt zu den CBH Rechtsanwälten aufzunehmen, und Auskünfte sollten nicht leichtfertig erteilt werden, ohne vorherige anwaltliche Prüfung, da der Auskunftsanspruch dazu dient, Schadensersatzansprüche vorzubereiten.

Es sollte überprüft werden, ob überhaupt eine Verpflichtung besteht, und gegebenenfalls kann eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Wir bieten gerne unsere Unterstützung an, um die individuelle Situation zu prüfen. Falls Sie eine Abmahnung von CBH wegen angeblicher Markenrechtsverletzung (Amstaff) erhalten haben, bietet die Kanzlei Dr. Newerla mit Sitz in Bremerhaven juristische Unterstützung zu einem fairen Festpreis an und vertritt bundesweit.

Kostenloses Erstgespräch mit Kanzlei Dr. Newerla bei Amstaff-Abmahnung nutzen!

Nutzen Sie ein kostenloses Erstgespräch mit der Kanzlei Dr. Newerla, indem Sie unverbindlich unter (0471/483 99 88 – 0) anrufen. Es wäre hilfreich, wenn Sie die CBH-Abmahnung vorab via Fax oder E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten, um sich optimal vorzubereiten.





