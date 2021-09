Die Abmahnwelle rollte weiter! Wir helfen!

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 1 Twittern Teilen Teilen

Weitere Abmahnungen der Rechtsanwälte Dres. Lohner, Fischer, Igwecks & Collegen für die BVB Merchandising GmbH im Umlauf

Worum geht es?

Den Abgemahnten wird vorgeworfen, die Rechte der BVB Merchandising GmbH an den Marken „Borussia Dortmund“, „BVB“ und BVB 09“ verletzt zu haben.

seit 2008 bei

123recht.de Rechtsanwalt Dr. Danjel-Philippe Newerla Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Fachanwalt für Gewerblicher Rechtsschutz, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 817 Bewertungen



27578 Bremerhaven

Tel: 0471/ 483 99 88 - 0

E-Mail: Langener Landstraße 26627578 BremerhavenTel: 0471/ 483 99 88 - 0E-Mail: Markenrecht, Urheberrecht Zum Profil

Nach den bei uns in der Kanzlei bearbeiteten Fällen handelt es sich dabei insbesondere um Verkäufe auf eBay, bei welchen die eben genannten Markenbezeichnungen verwendet wurden. Hierbei kann es sich auch um sog. Fan-Art handeln, bei welchen nicht lizensierte Fan-Artikel erstellt und ohne Genehmigung der BVB Merchandising GmbH über das Internet zum Verkauf angeboten worden sind.

Was verlangt die abmahnende Kanzlei?

Die Rechtsanwälte der Kanzlei Dres. Lohner, Fischer, Igwecks & Collegen fordern für den Borussia Dortmund insbesondere

die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

die Zahlung von Anwaltskosten

Schadensersatz

Auskunft über Art und Umfang der Angebots bzw. Verkaufstätigkeit, um einen eventuellen Schadensersatz berechnen zu können.

Wir raten Ihnen jedoch ab, etwas vorschnell und ohne anwaltliche Prüfung zu unterzeichnen oder zu zahlen.

Wie sollte ich richtig auf die Abmahnung reagieren?

Wenn Sie auch eine Abmahnung erhalten haben, dann handeln Sie bitte nicht vorschnell. Lassen Sie zunächst alles durch einen Anwalt prüfen.

Wenn Sie sich auch in einer ähnlichen Situation befinden, dann kann ich Ihnen gern mit meiner jahrelangen Erfahrung in der Abwehr von Abmahnungen helfen. Als Fachanwalt für IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz sowie Urheber- und Medienrecht bin ich aufgrund regelmäßiger Fortbildungen auch stets auf dem aktuellsten Stand der Rechtsprechung.

Das 1x1 bei Abmahnungen

Nehmen Sie keinen Kontakt zu den Abmahnern auf!

Halten Sie sich an die vorgegebenen Fristen!

Unterschreiben oder zahlen Sie nichts vorschnell!

Suchen Sie noch vor Fristablauf einen Anwalt auf!

Wenn Sie auch eine Abmahnung vom BVB wegen angeblicher Markenrechtsverletzungen erhalten haben, dann kontaktieren Sie gerne die Kanzlei Dr. Newerla.

Unser oberstes Ziel: kein Geld für die Abmahner!

Wir vertreten Sie gern bundesweit und das auch zu unseren kostengünstigen Festpreisen.

Rufen Sie uns ganz unverbindlich zu einem kostenlosen Erstgespräch an (0471/483 99 88 0). Von Vorteil wäre es, wenn Sie uns vorab Ihre Abmahnung per E-Mail (info@drnewerla.de) oder Fax zusenden könnten, da dadurch die Einarbeitung in Ihren individuellen Fall erleichtert wird.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt- Fachanwalt für IT-Recht -- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 BremerhavenE-Mail:Tel.0471/4839988-0

Diskutieren Sie diesen Artikel