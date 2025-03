Februar 2025: BMW-Abmahnung durch KLAKA Rechtsanwälte erhalten? Das müssen Sie jetzt wissen!

Hier finden Betroffene eine erste rechtliche Orientierung bei Erhalt einer BMW-Abmahnung (KLAKA Rechtsanwälte):

Seit mehreren Jahren verschicken die KLAKA Rechtsanwälte Abmahnschreiben im Auftrag der BMW AG, die Markenrechte der bekannten Marken wie „BMW", „M", „M1", „M2" „MDrive" und „Mini" betreffen.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben uns erneut zahlreiche Anfragen von Betroffenen erreicht, die Abmahnungen der KLAKA Rechtsanwälte erhalten haben. Kürzlich wurde uns ein solches Abmahnschreiben zur Prüfung vorgelegt, in dem der Vorwurf einer unrechtmäßigen Nutzung der Marken „M" und „BMW" erhoben wurde. Den Betroffenen wurde vorgeworfen, in einer Artikelüberschrift eine dieser Marken ohne den erforderlichen Zusatz „passend für" oder „geeignet für" verwendet zu haben.

In einigen Fällen wird auch die Nutzung des Begriffs „M" zusammen mit „Style" oder „Optik" beanstandet. In anderen Abmahnungen geht es um die angebliche unbefugte Verwendung des bekannten BMW-Logos durch das abgemahnte Unternehmen. Hier ist eine präzise Prüfung notwendig. Laut einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10) darf beispielsweise eine markenunabhängige Reparaturwerkstatt nicht ohne Weiteres mit dem BMW-Logo werben.

Seit mehreren Jahren vertreten wir regelmäßig Mandanten in Abmahnungen durch die BMW AG und haben bereits mehrmals über Abmahnungen von KLAKA Rechtsanwälten für die BMW AG auf 123Recht.de berichtet:

Auch heute (24.02.2025) haben wir erneut eine aktuelle KLAKA-Abmahnung für die BMW AG erhalten. In diesem Fall geht es um die angebliche unzulässige Verwendung des markenrechtlich geschützten Zeichens „M" in der Überschrift eines Online-Angebots.

Das Abmahnschreiben datiert auf den 24.02.2025 und setzt eine Frist bis zum 10.03.2025 zur Unterlassung und bis zum 17.03.2025 zur Zahlung.

1. Was wird in der Abmahnung von KLAKA im Auftrag der BMW AG gefordert?

Die KLAKA Rechtsanwälte werfen dem Empfänger vor, gegen Markenrechte der BMW AG an den Marken „BMW", „M", „M1", „MDrive" und „Mini" verstoßen zu haben. Sie fügen dem Abmahnschreiben die entsprechenden Registrierungsnachweise sowie eine vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung bei.

2. Was wird konkret verlangt?

KLAKA fordert im Namen der BMW AG die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, die bereits im Entwurf vorliegt. Zusätzlich zu der Unterlassung wird eine Reihe weiterer Ansprüche geltend gemacht:

Detaillierte Auskunftsansprüche

Schadensersatzansprüche (nach Auskunftserteilung)

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

Ferner wird der Abgemahnte zur Erstattung der Rechtsverfolgungskosten von KLAKA aufgefordert. Die Berechnung der Rechtsanwaltskosten erfolgt nach einem Gegenstandswert von bis zu 600.000,00 € je nach Schwere und Umfang des Markenrechtsverstoßes.

Daher können die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten, die KLAKA in solchen Fällen fordert, im Einzelfall bis zu 7.000,- € brutto betragen.

3. Was tun, wenn Sie eine BMW-Abmahnung von KLAKA erhalten haben?

Falls auch Sie eine Abmahnung der KLAKA Rechtsanwälte im Namen der BMW AG erhalten haben, bleiben Sie ruhig und geben Sie keine vorschnellen Auskünfte. Kontaktieren Sie nicht direkt die Abmahner, unterschreiben Sie nicht die vorgefertigte Unterlassungserklärung und leisten Sie keine Zahlungen. Zunächst sollte geprüft werden, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Wir empfehlen, sich rechtzeitig vor Ablauf der Frist an einen Fachanwalt zu wenden! Die Kanzlei Dr. Newerla steht Ihnen gerne zur Verfügung.

4. Kostenfreie Ersteinschätzung oder kostenfreies Erstgespräch bei der Kanzlei Dr. Newerla nutzen!

Senden Sie uns Ihr Abmahnschreiben zu und erhalten Sie eine kostenfreie schriftliche Ersteinschätzung. Alternativ können Sie uns auch für ein kostenfreies Erstgespräch unter der Nummer 0471/483 99 88 0 anrufen oder das Abmahnschreiben per E-Mail an info@drnewerla.de senden.

Wir vertreten Sie bundesweit und bieten faire Festpreis an!

Mit mehr als 16 Jahren Erfahrung in der Verteidigung gegen Markenrechtsabmahnungen und jahrelanger Expertise in Fällen gegen KLAKA Rechtsanwälte wissen wir genau, wie zu handeln ist.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

