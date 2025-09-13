KTM AG Abmahnung durch Zierhut IP – Handlungsempfehlung September 2025

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 2 Twittern Teilen Teilen

Wenn Sie aktuell ein Schreiben der KTM AG erhalten haben, in dem Ihnen eine Markenrechtsverletzung vorgeworfen wird, sollten Sie besonnen reagieren. Die Durchsetzung der Markenrechte erfolgt regelmäßig über die Kanzlei Zierhut IP, die insbesondere Onlinehändler ins Visier nimmt.

Wer steckt hinter den Abmahnungen der KTM AG?

Die KTM AG zählt zu den führenden Motorradherstellern Europas und schützt ihre Marken aktiv. Die Kanzlei Zierhut IP setzt diese Rechte durch – besonders bei Angeboten von Motorrad-Ersatzteilen, deren Beschreibungen den Namen „KTM" enthalten.

Welche Markenrechte fallen unter den Schutz der KTM AG?

Die Marke „KTM" ist breit gefächert und gilt nicht nur für Motorräder, sondern auch für Zubehör, Ersatzteile, Bekleidung und Merchandising-Artikel. Wer die Bezeichnung ohne entsprechende Lizenz oder Genehmigung in Produktangeboten, Titelbeschreibungen oder Verkaufsanzeigen nutzt, riskiert eine Abmahnung.

Besonders im Blickfeld der Abmahner stehen Online-Marktplätze wie eBay, Amazon oder eigene Webshops, auf denen häufig „KTM" für Ersatzteile oder Zubehör verwendet wird.

Typische Forderungen in den Zierhut IP Abmahnungen

In den Schreiben der Kanzlei Zierhut IP werden meist folgende Punkte verlangt:

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

Auskunftspflichten zu Herkunft und Verkaufszahlen der angebotenen Produkte

zu Herkunft und Verkaufszahlen der angebotenen Produkte Übernahme der Anwaltskosten, berechnet auf einen hohen Streitwert (häufig 250.000 €), was Netto-Gebühren von rund 3.421,60 € verursacht

Den Abmahnschreiben liegt in der Regel eine vorgefertigte Unterlassungserklärung bei, die auf keinen Fall unüberlegt unterschrieben werden sollte.

So sollten Sie auf eine Abmahnung reagieren

Erhalten Sie ein Schreiben von Zierhut IP, beachten Sie unbedingt:

Ruhe bewahren und keine übereilten Handlungen durchführen

Kein direkter Kontakt mit der Kanzlei oder der KTM AG

mit der Kanzlei oder der KTM AG Nicht sofort unterschreiben oder zahlen

Fristen einhalten , um teure gerichtliche Konsequenzen zu vermeiden

, um teure gerichtliche Konsequenzen zu vermeiden Anwaltliche Unterstützung einholen

In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, eine angepasste Unterlassungserklärung zu formulieren. Ob dies notwendig ist und in welchem Umfang, prüfen wir individuell für Sie.

Unsere Empfehlung bei Abmahnungen der Zierhut IP

Die Kanzlei Dr. Newerla aus Bremerhaven ist seit über 17 Jahren auf die Abwehr von Markenrechtsabmahnungen spezialisiert. Wir vertreten Mandanten deutschlandweit – schnell, erfahren und zu einem fairen Festpreis.

Auch wenn die Vorwürfe im Einzelfall zutreffen, helfen wir Ihnen dabei, ein teures Gerichtsverfahren zu vermeiden und eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu erreichen.

Kostenlose Ersteinschätzung

Senden Sie uns Ihr Abmahnschreiben gerne per E-Mail oder kontaktieren Sie uns telefonisch. Wir erstellen Ihnen eine kostenlose schriftliche Ersteinschätzung oder ein unverbindliches Erstgespräch. Bitte legen Sie uns das Abmahnschreiben vorab vor, damit wir Ihren Fall optimal prüfen können.

0471 / 483 99 88 – 0

info@drnewerla.de





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

www.bewertungsbeseitiger.de

0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0