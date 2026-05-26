Mai 2026: Abmahnung BluePort Legal von Fußballverein wegen Verkauf von Fanartikeln erhalten? Das ist zu tun!

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BluePort Legal-Abmahnwelle rollt auch im Mai 2026 weiter

Auch Ende Mai 2026 (Stand: 26.05.2026) werden weiterhin zahlreiche Händler, Onlineverkäufer und Anbieter von Fanartikeln mit markenrechtlichen Abmahnungen der Kanzlei BluePort Legal konfrontiert. Die Schreiben erfolgen regelmäßig im Auftrag bekannter Fußballvereine oder deren Vermarktungsgesellschaften und betreffen angebliche Verletzungen geschützter Vereinsmarken.

Besonders häufig betroffen sind derzeit Verkaufsangebote auf:

eBay

Kleinanzeigen

Etsy

Amazon

eigenen Onlineshops

Social-Media-Verkaufsseiten

Nach unserer Erfahrung reicht teilweise bereits ein einzelnes Angebot aus, um eine Abmahnung auszulösen – insbesondere dann, wenn Vereinsnamen, Logos oder typische Kennzeichen im geschäftlichen Zusammenhang verwendet werden.

Erst heute (26.05.2026) wurde uns erneut eine aktuelle BluePort-Legal-Abmahnung im Zusammenhang mit verschiedenen Marken des Hamburger SV zur Prüfung vorgelegt. Die geltend gemachten Vorwürfe bezogen sich unter anderem auf die Nutzung geschützter Vereinskennzeichen innerhalb eines eBay-Angebots.

Welche Fußballvereine stehen aktuell besonders im Fokus?

Die Abmahnungen betreffen nach unserer Erfahrung regelmäßig bekannte Marken aus dem Fußballbereich. Dazu gehören insbesondere:

Hamburger SV (HSV)

Fortuna Düsseldorf

SG Dynamo Dresden

1. FC Union Berlin

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg

1. FC Nürnberg

Eintracht Frankfurt

1. FSV Mainz 05

Geschützt sind dabei nicht nur Vereinslogos, sondern häufig auch:

Vereinsnamen

Abkürzungen

Embleme

Wortmarken

typische Vereinskennzeichen

Die Nutzung solcher Zeichen im geschäftlichen Verkehr ist grundsätzlich nur mit Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers zulässig.

Welche Vorwürfe enthalten die Abmahnungen typischerweise?

Im Mittelpunkt steht meist der Vorwurf einer unerlaubten markenmäßigen Verwendung geschützter Vereinszeichen.

Beanstandet werden unter anderem:

Verkauf nicht lizenzierter Fanartikel

Nutzung von Vereinslogos auf Produkten

Verwendung geschützter Namen in Überschriften

Bewerbung von Merchandise-Artikeln mit Vereinsbezug

Nutzung offizieller Vereinskennzeichen

Bezeichnungen wie „original" oder „offiziell" ohne Berechtigung

Besonders im Bereich individualisierter Fanartikel oder selbst gestalteter Produkte entstehen häufig markenrechtliche Probleme.

Warum Fußballvereine ihre Marken besonders konsequent schützen

Professionelle Fußballvereine erzielen erhebliche Umsätze über Merchandising und Lizenzprodukte. Entsprechend konsequent werden Markenrechte überwacht und durchgesetzt.

Dabei beschränken sich die Maßnahmen längst nicht mehr nur auf klassische Trikots.

Abmahnungen betreffen inzwischen beispielsweise auch:

Sticker und Aufkleber

Tassen

Handyhüllen

Schmuck

Poster

Schlüsselanhänger

Textilien

digitale Werbeanzeigen

Shopnamen oder Domains

Viele Betroffene unterschätzen dabei, wie schnell bereits kleine Verkaufsaktivitäten als geschäftlicher Handel eingeordnet werden können.

Welche Forderungen erhebt BluePort Legal regelmäßig?

Die Schreiben enthalten häufig mehrere Ansprüche gleichzeitig.

Typischerweise gefordert werden:

Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung

Auskünfte zu Verkäufen und Bezugsquellen

Schadensersatz

Erstattung von Rechtsanwaltskosten

Vernichtung oder Rückruf der Ware

Zusätzlich werden oft hohe Gegenstandswerte angesetzt, die erhebliche Kosten verursachen können.

Gerade im Markenrecht bewegen sich die Streitwerte regelmäßig in Bereichen von mehreren zehntausend Euro.

Unterlassungserklärung: Warum hier besondere Risiken bestehen

Der größte Risikopunkt vieler Abmahnungen ist die beigefügte Unterlassungserklärung.

Diese sollte keinesfalls ungeprüft unterschrieben werden.

Denn eine solche Erklärung kann:

über viele Jahre bindend wirken,

zukünftige Vertragsstrafen auslösen,

sehr weit gefasste Verpflichtungen enthalten,

wirtschaftlich erhebliche Folgen haben.

Bereits ein späterer Verstoß kann Vertragsstrafen im vier- oder fünfstelligen Bereich verursachen.

Können auch private Verkäufer ohne eigene Firma betroffen sein?

Ja – und genau das überrascht viele Betroffene.

Denn auch Privatpersonen können markenrechtlich in Anspruch genommen werden, wenn ihr Verhalten als geschäftlich eingestuft wird.

Dabei spielen insbesondere folgende Kriterien eine Rolle:

Anzahl der Verkäufe

Dauer der Verkaufstätigkeit

gleichartige Produkte

professionelles Auftreten

Wiederholungsabsicht

Gewinnerzielung

Schon relativ wenige Angebote können unter Umständen ausreichen.

Gibt es Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Forderungen?

Ja. Die Erfolgsaussichten hängen jedoch immer stark vom konkreten Einzelfall ab.

Mögliche Ansatzpunkte können beispielsweise sein:

keine markenmäßige Benutzung

rein beschreibende Verwendung

fehlende Verantwortlichkeit

fehlerhafte Anspruchsberechnung

überhöhter Streitwert

keine gewerbliche Tätigkeit

formale Fehler der Abmahnung

Nicht jede Abmahnung ist automatisch in vollem Umfang berechtigt.

Oft lassen sich auch wirtschaftlich sinnvolle Vergleichslösungen erzielen.

Was Betroffene nach Erhalt der Abmahnung tun sollten

Wenn Sie eine BluePort-Legal-Abmahnung wegen Fußballmarken erhalten haben, empfehlen wir regelmäßig:

✔ Ruhe bewahren

✔ Fristen unbedingt beachten

✔ keine vorschnelle Zahlung leisten

✔ Unterlassungserklärung nicht ungeprüft unterschreiben

✔ keine direkten Auskünfte erteilen

✔ Verkaufsangebote intern prüfen

✔ rechtliche Einschätzung einholen

Kostenlose Ersteinschätzung bei BluePort-Legal-Abmahnungen

Wenn Sie ebenfalls eine markenrechtliche Abmahnung von BluePort Legal im Zusammenhang mit Fußballvereinen erhalten haben, unterstützen wir Sie gerne bundesweit.

Wir prüfen unter anderem:

ob tatsächlich eine Markenverletzung vorliegt

ob die Forderungen berechtigt erscheinen

ob die Streitwerte angreifbar sind

welche Verteidigungsansätze bestehen

welche wirtschaftliche Lösung sinnvoll ist

0471 / 483 99 88 – 0

info@drnewerla.de

Gerne können Sie uns das Schreiben vorab per E-Mail zur kostenlosen Ersteinschätzung übersenden.

FAQ – BluePort Legal Abmahnung wegen Fußballmarken

Warum verschickt BluePort Legal Abmahnungen?

Die Kanzlei vertritt verschiedene Fußballvereine oder deren Rechteinhaber bei der Durchsetzung markenrechtlicher Ansprüche.

Welche Fußballvereine sind häufig betroffen?

Besonders häufig betreffen die Schreiben unter anderem den HSV, Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden, Union Berlin, Mainz 05 oder den VfB Stuttgart.

Können auch kleine eBay-Verkäufer abgemahnt werden?

Ja. Bereits einzelne Verkaufsangebote können unter Umständen ausreichen.

Muss ich die Unterlassungserklärung unterschreiben?

Eine ungeprüfte Unterzeichnung ist regelmäßig nicht empfehlenswert.

Warum sind die Vertragsstrafen so gefährlich?

Weil bereits spätere Verstöße hohe finanzielle Folgen auslösen können.

Was passiert, wenn ich die Abmahnung ignoriere?

Dann drohen gerichtliche Schritte wie einstweilige Verfügungen und zusätzliche Kosten.

Sind die Forderungen automatisch berechtigt?

Nein. Ob tatsächlich eine Markenverletzung vorliegt, muss immer individuell geprüft werden.

Gibt es Möglichkeiten zur Reduzierung der Forderung?

Ja. In vielen Fällen bestehen rechtliche oder wirtschaftliche Ansatzpunkte zur Reduzierung oder Einigung.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



Fachanwalt für IT-Recht

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

info@drnewerla.de

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0471/4839988-0 Mit freundlichen Grüßen von der NordseeküsteDr. Danjel-Philippe Newerla,RechtsanwaltFachanwalt für IT-RechtFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzFachanwalt für Urheber- und Medienrecht-Langener Landstr.26627578 Bremerhaven0471/4839988-0