Marke anmelden

Diese Grundlagen müssen Sie wissen

Eine geschützte Marke ist für Unternehmen, Start-ups, Freelancer oder Online-Shops ein wichtiger Schritt, um ihren Namen oder ihr Logo vor Nachahmung zu schützen und Verwechslungen im Markt zu vermeiden. Sie sorgt für Wiedererkennbarkeit, Vertrauen und schützt Investitionen in Werbung und Markenaufbau. Der folgende Beitrag zeigt, worauf es bei der Markenanmeldung wirklich ankommt und wie die advomare Rechtsanwaltskanzlei Sie dabei unterstützt.

Eine Marke ist ein Kennzeichen, welches die Unterscheidung von bestimmten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Anbieter ermöglicht und eine Wiedererkennung auf dem Markt gewährleistet. Das kann zum Beispiel ein Name, ein Logo, ein Slogan oder eine bestimmte Farb- oder Klangfolge sein. Mit der Eintragung erhalten Inhaber:innen das exklusive Recht, die Marke zu nutzen und Dritten die Verwendung zu untersagen.

Rechtssicherheit und Schutz gegenüber Nachahmern

Aufbau eines wiedererkennbaren Markenauftritts

Möglichkeit der Lizenzierung oder des Verkaufs der Marke

Erhöhung des Unternehmenswerts und professioneller Außenauftritt

Wortmarken: Nur der Name, etwa „Adidas" oder „Nivea"

Nur der Name, etwa „Adidas" oder „Nivea" Bildmarken: Logos oder grafische Zeichen

Logos oder grafische Zeichen Wort-Bild-Marken: Kombination aus Text und Grafik

Kombination aus Text und Grafik Weitere Markenformen: Farbmarken, Klangmarken oder 3D-Gestaltungen, sofern sie eindeutig wiedergegeben werden können

Nationale Marke: Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), Schutz nur in Deutschland

Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), Schutz nur in Deutschland Unionsmarke: Anmeldung beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO), gilt in allen EU-Mitgliedstaaten

Anmeldung beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO), gilt in allen EU-Mitgliedstaaten Internationale Registrierung: Über die World Intellectual Property Organization (WIPO), auf Basis einer bestehenden deutschen oder europäischen Marke für ausgewählte Länder

Welche Variante sinnvoll ist, hängt von der aktuellen und geplanten geschäftlichen Tätigkeit ab.

Eine Marke kann nur eingetragen werden, wenn sie nicht identisch oder verwechslungsfähig ähnlich zu bereits bestehenden Marken ist. Wer diese Recherche nicht sorgfältig durchführt, riskiert Ablehnung der Eintragung, Widersprüche, Abmahnungen oder teure Schadensersatzforderungen.

Empfehlenswert ist eine Kombination aus:

Recherche in DPMA-, EUIPO- und WIPO-Registern

Prüfung von Unternehmensbezeichnungen, Domains und Social-Media-Namen

Zudem sollte, um unnötige Kosten zu sparen, vorab geprüft werden, ob die gewünschte Marke überhaupt eintragungsfähig ist. Eintragungsfähigkeit liegt vor, wenn die Marke eine ausreichende Unterscheidungskraft aufweist, nicht überwiegend beschreibend ist und keine anderen Schutzhindernisse vorliegen.

Bei der Anmeldung muss genau angegeben werden, für welche Produkte oder Dienstleistungen die Marke verwendet werden soll.

Wichtig: Schutz besteht nur in den Klassen, die bei der Anmeldung angegeben wurden. Eine nachträgliche Erweiterung ist nicht möglich, es müsste dann eine neue Marke eingetragen werden.

Prüfung der Schutzfähigkeit und Markenrecherche Auswahl der passenden Markenform und Klassen Einreichung der Anmeldung beim DPMA, EUIPO oder WIPO Amtliche Prüfung formaler Voraussetzungen Veröffentlichung der Marke und Beginn der dreimonatigen Widerspruchsfrist Nach Ablauf der Frist: Eintragung und vollständiger Markenschutz

Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre und kann beliebig oft verlängert werden.

Fehlende Recherche vor der Anmeldung

Verwendung rein beschreibender Begriffe

Unvollständige oder falsche Angabe von Klassen

Keine Nutzung der Marke innerhalb von fünf Jahren (Verfall wegen Nichtbenutzung)

Fehlende Überwachung gegen Nachahmer

Die advomare Rechtsanwaltskanzlei begleitet Unternehmen, Gründer und Selbstständige bei allen Schritten rund um die Markenanmeldung.

Beratung zur passenden Schutzstrategie

Durchführung von Identitäts- und Ähnlichkeitsrecherchen

Erstellung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses

Anmeldung der Marke beim DPMA, EUIPO oder WIPO

Vertretung bei Widersprüchen, Abmahnungen und Markenstreitigkeiten

Durchsetzung von Löschansprüchen und Nichtigkeitsverfahren

Durch die anwaltliche Begleitung vermeiden Mandant:innen Fehler bei der Anmeldung, rechtliche Risiken und kostspielige Auseinandersetzungen.

Eine Markenanmeldung ist kein formaler Akt, sondern strategisch wichtig für den langfristigen Geschäftserfolg. Wer frühzeitig Markenschutz beantragt, schützt nicht nur seinen Namen oder sein Logo, sondern auch das Vertrauen der Kundschaft, Investitionen in Marketing und die Position im Wettbewerb. Mit anwaltlicher Unterstützung – etwa durch die advomare Rechtsanwaltskanzlei – lassen sich Risiken minimieren und der Markenschutz rechtssicher und effizient umsetzen. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine kostenfreie Ersteinschätzung.